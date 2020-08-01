Как и предполагалось, политическое лето на Украине в этом году жаркое - в преддверии новых выборов, на фоне экономического кризиса и зловещей эпидемии. Ситуация постепенно выходит из-под контроля, в том числе, и правоохранительных органов

Казалось бы, уже ко всему привычная украинская общественность — и та была шокирована поразительной в своей нелепости картинкой захвата «луцкого террориста» Максима Кривоша, который выйдя из захваченного им ранее автобуса минуту ждал, когда его арестуют. И конечно, незабываемый штурм уже свободного от террориста автотранспорта: редко увидишь нечто более впечатляющее.

Постмайданная Украина вообще отличается любовью к пафосным сценам: разоблачением фальшивых агентов иностранных спецслужб, провозглашением дат нападения вроде бы давно напавшей России, театрально-бескровными терактами. Кроме событий в Луцке, как мы помним, «ветеран АТО» захватывал метромост в Киеве, а на следующий день после Кривоша иной «ветеран» в Полтаве снова захватил заложника, а потом буквально растворился в джунглях Полтавщины. О сотнях сообщений про закладку мин и прочих взрывных устройств уже не и вспоминаем, но гранаты взрываются по всей стране. Политолог Бизяев: Неопределенность и незаконный оборот оружия порождают таких, как луцкий террорист Максим Плохой © Facebook, Руслан Бизяев

Оппозиционная пресса подозревает постановочный характер значительной части резонансных дел, считая их главным заказчиком министра МВД Арсена Авакова, который то пресекает «попытки подрыва» мостов в Киеве и Днепропетровске, то самолично вылетает обезвреживать террориста в Луцк (хотя это, по идее, прерогатива СБУ). Но и безо всякой медийной активности Арсена Борисовича очевидно, что с преступностью в стране всё очень непросто.

«Война уже давно идет на улицах наших городов, — пишет на своей странице в ФБ известный оппозиционный политик Василий Волга, — В прессу попадает самая малость из того, что происходит на самом деле. Государство не в состоянии уже совершенно ничего с этим поделать. Нам показывают те "террористические" акты, на которые браво приезжает министр внутренних дел и все "террористы" сразу же сдаются, а кровавую действительность, давно уже вышедшую из-под контроля, замалчивают, не показывают, не пишут, чтобы граждане не сильно пугались. Государства, главной задачей которого есть безопасность граждан, по факту уже нет».

«Сейчас в правоохранительной системе коллапс. Сообщения об изнасиловании, о торговле наркотическими веществами и наградным оружием стали обыденностью — и доверия к правоохранителям нет никакой», — говорит в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. По сведениям глобальной базы данных о качестве жизни в различных странах мира Numbeo, Украина заняла малопочтенное первое место в Европе в списке самых криминализированных стран. Таков закономерный финал многолетних майданных «реформ» в области правопорядка.

Их провал связан сразу с несколькими факторами: уничтожением правоохранительной системы через «люстрацию», то есть изгнанием сотен профессионалов после победы «Евромайдана»; насыщение правоохранительных органов боевиками националистических отрядов (тесно связанных с так называемыми «ветеранами АТО» — главными генераторами вооруженной преступности на Украине); системное отвлечение сил МВД на борьбу с политическими противниками режима, а также безнаказанность преступников, если они оказываются «ветеранами», «активистами», «волонтерами» националистического движения. В частности, их берут на поруки различные депутаты, активно поддерживает пресса, а суд не решается принимать в отношении них жесткие решения (вспомним хотя бы триумфальное освобождение подозреваемых в убийстве Олеся Бузины).

Или вот недавнее нападение на оппозиционного депутата, бывшего главу информационного департамента МИД Украины Олега Волошина, которого облили зелёнкой — как водится, орудовал очередной «ветеран АТО», националист Александр Погребицкий. Под Печерском судом города Киева, который разбирался в этом деле, собралась внушительная толпа сочувствующих — главным образом, сторонников ПЕС Петра Порошенко. Надо полагать, собравшиеся считают законным и правильным в нарушение статьи 346-2 УК Украины (угроза или насилие по отношению к государственному служащему) атаковать парламентариев-оппозиционеров. С гранатою в кармане, с чекою в руке. Взрывное лето на Украине © commons.wikimedia.org, Samo8383

Немного созвучный по фамилии с вышеуказанным «активистом», но истинно уважаемый киевский политолог Михаил Погребинский подчёркивает: «То, что случилось с Волошиным — не первая история. Вспомним то, что произошло с активистами Шария и на что наш президент отреагировал "мне неинтересны эти люди". Это свидетельство того, что наша власть, прежде всего, президент, не очень понимает свою роль. Президент Украины является гарантом Конституции. Тут на глазах у правоохранителей на людей нападает группа, из политических мотивов. Если этого не пресечь, то это фактически вынуждает сторону, которая не разделяет взгляды радикалов, применять соответствующие методы против них… Если происходит одни инцидент за другим, потом это станет войной всех против всех».

К сожалению, война всех против всех на фоне криминальной «революции гiдности» в самом разгаре: междоусобные разборки радикалов и перестрелки банд «патриотов», хищения оружия из зоны АТО и казнокрадство в армии, мародёрство на Донбассе и отжим собственности в тылу, и ещё многое другое, что приносит немалые деньги придонным сторонникам Майдана, в том числе, в бывших правоохранительных органах.

Например, часть из них впрямую «крышуют» подпольные казино и нелегальную торговлю оружием. Так 23 июля Государственное бюро расследований сообщило о задержании сотрудника СБУ за торговлю оружием. В частности, следователи задокументировали факт продажи жителю Харькова автомата АКС-74, 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм на сумму 1500 долларов. Украина перенасыщена украденным из зоны вооружённого конфликта оружием, которое делает преступность ещё более массовой и беспощадной.

Ну и, конечно, важной составляющей криминального режима является террор против инакомыслящих: доносы, провокации, нападения на неугодных. В эту парадигму укладываются и взрывы возле офиса Виктора Медведчука в Киеве, и многочисленные атаки на оппозиционеров по всей стране, и подстрекальство самого Зеленского, который в провокативном духе высказывался не только о партии Шария, но и парламентской ОПЗЖ. Так на вопрос местных националистов, почему эта партия еще не запрещена, Зеленский заявил, что «Медведчук финансируется Российской Федерацией» и «заниматься этим должны правоохранительные органы». Из чего ультраправые делают собственные выводы о необходимости «бороться с ватными мразями самостоятельно» (ТГ-канал «ОпустиВату»). После легализации проституции на Украине могут разрешить наркоторговлю — Медведчук © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Поток непубличных и публичных угроз лишь нарастет. Например, известный лидер ультраправой группировки С14 Евгений Карась впрямую и публично угрожает журналистам оппозиционного издания «Страна.ua»: «Есть информация, что персонал вашей российской агенции заигрался и будет отвечать». Дело доходит до чудовищных расправ. 23 июля на глазах у семилетнего сына был убит вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан, которого украинские неонацисты обвиняли в противодействии их деятельности.

«Карма для идиотов, которые отработали десяток российских заказов, теракты, порчи памятников, покушения», — удовлетворенно отреагировал на убийство ТГ-канал группировки «Основа майбутнього», которая сформирована под патронатом уже упомянутой С14. А в Бахмуте Донецкой области командир гранатометного отделения 11-го мотопехотного батальона (бывший добровольческий батальон «Киевская Русь») застрелил женщину, как сообщается, «из-за разных политических взглядов». Сотрудники полиции довольно долгое время скрывали инцидент от журналистов, но вполне очевидно, какая «разность взглядов» была у боевика «добровольческого батальона» и убитой им жительницы Донецкой области.

Весьма показательны в этом отношении и опубликованные переговоры убитого на Донбассе «добровольца» с эстонским гражданством Николая Илина со своим американским коллегой — неким Патриком. Переписка была обнаружена в телефоне недавно погибшего «солдата удачи».

Илин: Хей, бро, поднимай свою задницу и приезжай сюда, тут есть чем заняться.

Патрик: Черт. Что там делать?

Илин: Слушай меня. Тут стадо украинских свиней, которых нужно загнать в стойло. Они конченные дегенераты. Им нужен свой белый хозяин.

Патрик: Хм, интересно…

Илин: Давай сюда. Нужно навести тут порядок. А вообще, здесь самое место, где можно потренироваться и получить боевой опыт.

Патрик: Ну да, это не мешало бы.

Ультраправый интернационал, массово набирающийся «боевого опыта» в охоте на «украинских свиней» и русских людей Донбасса, является тайной только для глухонемых «патриотических» СМИ. Однако проблема, как представляется, значительно глубже. Развал, деморализация и разложение украинской правоохранительной системы не временная ситуация, но неотъемлемая часть общей атомизации украинского общества.

Если государство — это конгломерат людей, удерживаемых в рамках совместных социальных усилий единством закона, истории, традиций, то если сбить эти обхватывающие обручи — конструкция почти автоматически развалится. Разбитая бочка не держит жидкость, разваленное государство не контролирует свою территорию. Стоящие на страже закона правоохранительные органы являются одним из главных гарантов государственности, но эффективная государственность нынешним хозяевам Киева абсолютно не нужна.

Постмайданная Украина является не только пастбищем для разнообразных мошенников и авантюристов — она полигон, на котором отрабатываются предельные возможности существования государства-химеры, где изначально заложенный иммунитет начинает бороться против организма своего хозяина и, в конце концов, фатально истощает его.

Следующим этапом этой почти генной инженерии является массовое воспроизводство Человека Служебного: легко управляемого извне, покорного чужой воле и готового на всё янычара. В качестве декоративного элемента — можно и в шароварах.