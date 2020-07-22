Внезапно напомнил о себе изрядно подзабытый украинской общественностью генерал-полковник Владимир Замана. Вряд ли кто-то из офицеров украинских вооружённых сил сделал для победы Майдана больше, чем генерал Замана

Тем не менее, уже в марте 2014 года Владимир Михайлович был отправлен в отставку в «детском» для генерал-полковника возрасте — 54 года. В феврале 2019 года (ещё при Порошенко) генерала Заману арестовали по обвинению в государственной измене и заключили под стражу. Впрочем, Апелляционный суд практически сразу же выпустил генерала на свободу. Как сдавали Крым. Бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана раскрыл тайну властей Украины © скриншот видео

Генерал Замана не очень часто общается с прессой. Но в его пресс-забегах существует определённая закономерность. Владимир Михайлович четырежды системно окапывался на первых полосах украинских изданий. Первый раз, когда 19 февраля 2014 года Янукович снял его с поста начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ. Тогда генерал Замана всеми силами саботировал переброску войск для подавления Майдана и таки сумел её затянуть, а в конечном итоге и сорвать.

Второй раз Замана оказался в фокусе внимания СМИ 27 февраля 2014 года, когда он проиграл конкуренцию за пост майданного министра обороны давно находившемуся в запасе бывшему (при Ющенко) командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Тенюху. Впрочем, Тенюха Замане удалось закопать. Через месяц тот утратил доверие хунты и её Рады, а и.о. министра обороны был назначен генерал-полковник Коваль, которого в конечном итоге уже в июле 2014 года сменил в качестве полноценного министра бывший главный охранник Ющенко генерал-полковник Гелетей.

Третий раз генерал Замана выступил в прессе в декабре 2018 — январе 2019 года обвинителем Порошенко, заявив, что известная попытка прорыва украинских катеров под Крымским мостом в Азовское море была предпринята для того, чтобы сорвать выборы президента Украины.

Сейчас генерал Замана вновь раздаёт интервью, и я начинаю волноваться за Зеленского. У того и так сложная ситуация — в стране практически не осталось политических сил и олигархических групп, заинтересованных в продолжении его правления. А Замана — знатный падальщик, мертвечину чует за версту.

Говорят, что очередное интервью Заманы — «чёрная метка» Турчинову/Порошенко, которые, мол, слишком обижают Зеленского и готовятся осенью к реваншу. Может оно и так, в окружении Зеленского те ещё стратеги, они вполне способны поверить, что главная опасность клоунской власти исходит от «шоколадного зайца». Но, во-первых, надо отметить, что главным ресурсом, решающим судьбу любой власти (силовым) обладает Аваков, а он пока продолжает играть в связке с Коломойским. Неизвестно как долго это продлится, но пока Аваков против Порошенко, Пётр Алексеевич не может надеяться вернуть себе власть, даже при «мощной» поддержке лично Александра Валентиновича Турчинова. Во-вторых, Замана клеймит Турчинова в своих интервью, начиная с 2014 года. Всё, что он сказал сейчас, он говорил и ранее. Важно, что сами интервью появляются аккурат к смене власти. Такое впечатление, что Замана никак не может смирится с проигрышем 2014 года и каждый раз надеется, что новая власть обратит на него внимание, вспомнит его «заслуги» и таки назначит министром обороны.

Теоретически это возможно. На Украине вытаскивали и вытаскивают из затхлых сундуков прошлого и не таких персонажей. Но практическое возвращение Заманы в активную политику крайне сомнительно. Слишком у него испорчена репутация. И вовсе не тем, что отказ назначить Владимира Михайловича министром обороны в 2014 году объяснили его коррупционными деяниями. Официальных обвинений никто не выдвигал, а слухи о построенной силами военнослужащих даче и устроенных на тёплые места в украинской армии родственниках, настолько обычны для Украины и настолько не поражают воображение, что никого не могут обмануть. Для большой крови. Как в 2014-м ВСУ готовились выдавать оружие крымским татарам © AP, Sergei Chuzavkov

Владимира Михайловича Заману не взяли в министры и быстро выперли из армии из-за его патологической склонности к предательству, которая сразу стала очевидна даже верхушке хунты, в которую Замана первоначально вошёл. Кстати, во время президентских выборов Замана попытался вернуться в политику в команде другого генерал-полковника и обер-предателя Игоря Смешко, бывшего шефом СБУ в 2003 — феврале 2005 года, переметнувшегося на сторону Ющенко накануне первого майдана и безжалостно уволенного победителями за то же, за что через девять лет был уволен Замана — за патологическую страсть к предательству, делавшую обоих генерал-полковников миной замедленного действия под креслами их начальников.

Есть у Заманы и Смешко и ещё одна общая черта. Оба они могут успешно саботировать выполнение приказов своих начальников (формально находясь в тени), но органически не способны взять на себя ответственность в критической ситуации. Единственное отличие — Смешко, достаточно долгая служба в разведке научила молчать, что позволяет ему удачно скрывать свою глупость. Замана же, что видит, то и поёт, с завидным постоянством, даже не замечая этого, раскрывая городу и миру всю трусливую и предательскую сущность своей натуры.

Нет сомнений, что в феврале 2014 года на должность уполномоченного Рады по контролю за деятельностью министерства обороны Украины Заману пропихнул Турчинов. Он тогда объединял должности председателя парламента и и. о. президента и провести назначение на одну из ключевых силовых должностей помимо него было невозможно. Кстати, назначенный тогда уполномоченным по контролю над МВД, Аваков работает до сих пор, а уполномоченный по СБУ Наливайченко был назначен председателем этой спецслужбы 24 февраля 2014 года и проработал на этом посту до 18 июня 2015 года, после чего ЦРУ аккуратно вывело этого своего агента в резерв.

Нет сомнений, что снят с поста, и изгнан из армии Замана был по инициативе Турчинова, с которым по собственным воспоминаниям тесно работал и которого до сих пор ненавидит, поминая в каждом своём интервью.

Чем же предавший Януковича и предопределивший победу майдана генерал не угодил победителям? Причём практически сразу. Об этом охотно рассказывает в своих интервью сам Замана. Не обладая даже зачатками интеллекта, он, очевидно, думает, что топит Турчинова, на самом же деле, демонстрирует свою полную неадекватность.

Поскольку до начала донбасской эпопеи Замана во главе армии не дожил, все его «мемуары» связаны с Крымом, в частности с началом Крымской весны. Генерал пытается преувеличить свою роль, указывая на себя как на ключевую фигуру до самого референдума. На деле он ни на что не влиял уже с 27 февраля, а в первых числах марта был отправлен в позорную отставку, так что не имел даже технической возможности влиять на события.

По версии Заманы, в сдаче Украиной Крыма без выстрела виноват Турчинов. Давайте разберёмся.

Внешне версия генерала выглядит логично. Военное положение не введено — не ввёл Турчинов. Войска остались без руководства — верховный главнокомандующий Турчинов, значит, он не руководил. Замана просил хотя бы с командирами частей созвониться, а он и того не сделал. А теперь, опираясь на интервью самого генерала разберёмся, что происходило на деле.

К власти в Киеве приходит хунта. На тот момент хунта, ещё не легитимированная через президентские и парламентские выборы, — обычные путчисты. Хунту Россия не признаёт. Москва признала только выборы Порошенко, а они состоялись через три с половиной месяца после путча. В Крыму начинается народное брожение, «Беркут» занимает перешеек, российские войска выходят из мест дислокации, на полуостров перебрасываются дополнительные российские подразделения. Наконец, кульминация — в ночь с 26-го на 27-е февраля российский спецназ занимает здания Верховного Совета Крыма и Совета министров АРК. 27 февраля Замана теряет пост уполномоченного Рады по министерству обороны, но не становится (как его коллеги по силовому блоку) и.о. министра. Совпадение? Не думаю. Козел отпущения оказался крепким орешком. Бывший начальник Генштаба Украины обвинил в госизмене Порошенко и Турчинова © ukurier.gov.ua | ukurier.gov.ua | Перейти в фотобанк

После этого начинается блокада украинских воинских частей, переподчинение силовых и административных структур полуострова Аксёнову и завершается всё референдумом 16 марта, провозглашением независимости Крыма 17 марта и возвращением Крыма в состав России 18 марта. Последние украинские военнослужащие покинули полуостров 28 марта — через месяц после того, как Замана лишается должности. К концу марта он давно в отставке.

Таким образом, активная деятельность Заманы пришлась на 22-27 февраля 2014 года — ключевые дни, с точки зрения развития событий в Крыму, когда всё зависело от оперативности принимаемых решений. Замана был единственным высокопоставленным военным в составе хунты, поэтому все военные вопросы являлись сферой его компетенции. О том, что не ему должны были давать указания, а от него зависело принятие решений свидетельствует деятельность того же Авакова, спокойно уничтожившего Александра Музычко 24 марта 2014 года и не заморачивавшегося соответствием своих действий закону. Стоявший во главе СБУ Наливайченко уже в феврале-марте 2014 года совершенно незаконно задерживал пророссийских активистов и просто противников майдана. Конечно, Аваков и Наливайченко действовали не лично, а через подчинённых, но и лично Заману никто не посылал в окопы.

Смешно прийти к власти путём путча и настаивать на соблюдении закона. Как мог действовать в рамках Конституции Турчинов, если он был назначен и.о. президента вопреки Конституции? Да и самого Заману почему-то не смущало, что должность уполномоченного Рады по контролю за министерством обороны Конституцией не предусмотрена. Тем не менее, Замана обвиняет Турчинова и остальную хунту в том, что не было объявлено военное положение в Крыму.

Что об этом говорит сам Замана?

В своих интервью генерал сообщает, что после назначения сразу же отправился в Крым. По его утверждению, там было дислоцировано 12 тысяч украинских военнослужащих. Замана утверждает, что этого бы хватило для сохранения контроля Украины над Крымом. Правда потом мы от него же узнаём, что 2/3 из них остались в Крыму и перешли на службу России. При этом он уже знает, что местное население настроено практически поголовно негативно в отношении путчистов. Он также знает, что как минимум часть местных силовиков готова противостоять Киеву с оружием в руках и что российские войска покидают места постоянной дислокации и начинают устанавливать контроль над полуостровом. Неизвестно, знает ли Замана о переброске дополнительных российских контингентов в Крым. Но это уже существенной роли не играет.

Замана возвращается в Киев и докладывает Турчинову, что войска (12 тысяч) готовы исполнить приказы Киева, но население Крыма (почти 2 миллиона) будет практически поголовно сопротивляться, а также что Россия продемонстрировала готовность поддержать Крым вооружённой силой. Далее разговор у них почему-то переходит на проблему военного положения. Турчинов якобы говорит Замане, что если ввести военное положение, то нельзя будет провести президентские выборы. Триста засланцев. Что стоит за слухами о военном перевороте от Порошенко © пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

А теперь представьте себе Турчинова, человека достаточно решительного (войну в Донбассе он начать не побоялся), которому главный военный специалист хунты докладывает, что мол можно всё в Крыму порешать, только надо будет победить 2 миллиона мирного населения, которое будет поддержано частью местных силовиков и Россией. Я бы в достижимости победы в таких условиях засомневался (уверен, что Турчинов также усомнился). Но Замана пышет оптимизмом. По его мнению 2/3 украинской армии (100 тысяч человек) вполне боеспособны, а украинский контингент в Крыму можно усилить в считанные часы.

Подчёркиваю, что на тот момент Замана — единственный серьёзный военный специалист хунты. Кроме того, любая хунта в момент прихода к власти отличается слабой структурированностью. Как правило, каждый её член (независимо от формальной иерархии) отвечает за свой участок и вполне самостоятельно принимает решение по своему профилю. В Киеве в феврале-марте 2014 года всё происходило именно таким образом (мы это видели на примерах Авакова и Наливайченко). Логично, что Турчинов должен был сказать что-то вроде: «Действуйте, генерал. Отдавайте приказы войскам!»

И тут вдруг Замана становится дико законопослушным и начинает плести какую-то чушь о введении военного положения, без чего армия якобы не может действовать. Между тем военное положение должна утвердить Рада, которую ещё надо собрать и которая станет на весь период действия военного положения нераспускаемой, хоть на сессии её можно не собирать. Однако есть жизненная необходимость в работающей Раде. Западу необходимо легитимировать киевский режим. Это можно сделать только при помощи выборов, назначить которые (хоть президентские, хоть парламентские) может только Рада. Кроме того, события развиваются быстро, счёт идёт на часы. Меры надо принимать немедленно. Соблюдение процедуры введения военного положения займёт от полутора, до двух суток даже в самом удачном для хунты случае.

Турчинов говорит Замане, что надо действовать на свой страх и риск, что военное положение легитимно ввести нельзя, да и Запад не поймёт и отправляет его опять на полуостров возглавлять оборону. Через сутки или чуть больше Замана вновь возвращается, вручает Турчинову номера телефонов командиров частей на полуострове и настаивает на том, чтобы Турчинов позвонил каждому. Вот вы представляете себе, чтобы при попытке прорыва украинских катеров в Азовское море, Бортников пришёл бы к Путину, принёс ему номера телефонов командиров кораблей и катеров погранохраны ФСБ и сказал бы: «Позвоните, а то они не знают, что делать»? И я не представляю. Во-первых, командиры частей в подобных ситуациях и так должны знать, что им делать. Во-вторых, президент отдаёт команды министрам и генералам, приказы командирам частей отдают уже их собственные начальники. Арест бывшего начальника Генштаба Украины Заманы: Месть или политический расчет? © Wikipedia - Uuof

Фактически Замана, будучи членом хунты, курирующим вооружённые силы, уклоняется от принятия решений, пытаясь переложить ответственность на Турчинова. Тот не может этого не понимать. На следующий день после беседы о «телефонных звонках» в Киев приходит сообщение, что здания Верховного Совета и Совмина АРК заняты российским спецназом. В тот же день Заману снимают с должности (под тем предлогом, что Тенюх якобы выиграл соревнование за пост министра), а через пару недель увольняют из армии. И пусть радуется, что у хунты не хватило сообразительности или смелости его расстрелять. Незаконно, конечно, но мало ли тогда было «революционных эксцессов».

По сути, по отношению к хунте Замана занял ту же предательскую позицию, что и по отношению к Януковичу. Он просто тянул время и саботировал любые активные действия, пока ситуация «сама не рассосётся». В результате Янукович в критические для его власти часы оказался командующим без армии, а дислоцированные в Крыму (и не только в Крыму) украинские войска в первые критические дни и часы Крымской весны, когда любая случайность могла перевернуть ход событий, оказались армией без командующего. Замана не только не принял решение самостоятельно, но и по сути заблокировал каналы прямого общения верхушки хунты с войсками, которые проходили через него.

Сменивший Заману Тенюх пытался отдать украинским войскам на полуострове приказ на применение оружия. Но после колебаний Заманы командиры частей потребовали письменный приказ. Его написали и подписали, но доставить блокированным гарнизонам уже не смогли. Да и бессмысленность и обречённость сопротивления была всем очевидна. Украинские части на полуострове были изолированы, а возможность переброски дополнительных войск надёжно блокировалась Россией.

Замана сделал главное. В силу своей трусости и тупости он не дал приказ вывести войска из мест дислокации и развернуть их в боевой порядок, а также начать немедленную переброску подкреплений. Вряд ли бы это помогло Украине удержать Крым, но давало возможность организовать более упорное сопротивление, затянуть время и дождаться вмешательства Запада в конфликт, что могло изменить баланс сил на полуострове.

Боясь ответственности за использование армии против Майдана, Замана предал Януковича. Боясь ответственности за войну с Россией, Замана предал хунту. В том и другом случае оружием его измены были пассивность и саботаж. Если бы Янукович 19-20 февраля или хунта 22-27 февраля располагали достаточным запасом времени, Замана не смог бы слишком сильно повредить — активность преемника могла бы компенсировать пассивность Заманы. Но в судьбоносные моменты время спресовывается настолько, что не бывает лишней минуты, а упущенного вернуть уже нельзя.

Именно поэтому хунта отправила одного из главных виновников поражения Януковича в позорную отставку. Именно поэтому меняются президенты, премьеры и политические команды, а Замана так и остаётся никому не нужным «мемуаристом», рассказывающим басни о том, как он «чуть не спас» Крым для Украины. Именно поэтому Порошенко, когда Замана в конце порошенковского президентства вновь попытался о себе напомнить и предложить свои услуги оппонентам Петра Алексеевича, чуть не посадил Заману в тюрьму (ускользающей власти уже не хватило).

Но Замана не унимается, и как только очередная властная команда издаёт трупный запах, он вновь на авансцене и вновь «защищает Крым». Очередной всплеск активности Заманы — очень нехороший знак для Зеленского. Клоунская команда начинает привлекать профессиональных падальщиков, а они не ошибаются. Желаемых бонусов Замана не получит. Пусть скажет спасибо, что живой. Но «чёрную метку» Зеленскому он уже доставил. Заодно и Турчинова опять лягнул, чтобы знал, как заслуженного генерала (несостоявшегося «украинского Пиночета») обижать.