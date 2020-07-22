Не стоит ждать, что местная избирательная кампания на Украине будет отличаться от тех, что уже были. Выборы – фундаментальная черта демократии, однако демократии в украинских электоральных битвах будет остро недоставать. Интрига же состоит в том, оставят ли опять «слуги» и их хозяева народ в дураках, или в этот раз народ попробует проучить «слуг»?

Официально избирательная кампания по выборам в местные органы власти на Украине стартует в конце августа. Неофициально она уже как минимум месяц-два шла рваным темпом, то набирая ход, то притормаживая. После снятия Радой формальных препятствий для проведения голосования и назначения его на последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть на 25 октября, кампания получила мощный импульс, но все равно еще не расцвела тем пышным цветом, к которому нас приучили. Пока о выборах и предвыборных раскладах можно судить только в сослагательном наклонении. Если не так, то так. Оставив Донбасс без местных выборов, Киев сделал свой антидонбасский выбор © president.gov.ua

Первое "если" лежит на поверхности. Если политтехнологии в очередной раз возьмут верх над здравым смыслом, сформируется причудливый альянс главного киевского офиса «слуг народа» и местных — областных, городских, районных, территориально-общинных — элит, который вынесет наверх еще более странную и страшную кадровую «пену», чем та, что оказалась сверху после выборов в парламент.

Мечтать об очередной безоговорочной победе «зеленой» команде не приходится, сегодня все по-другому. Расчет может быть на условно средний вариант, позволяющий контролировать ситуацию на местах с помощью различных инструментов и их комбинаций. Если со своим мэром или главой не сложится, и они окажутся из «чужих», то через свое большинство в советах соответствующего уровня и т.д. При таком подходе итоговая картина будет формироваться не сверху, а снизу. Для партии власти этот факт таит в себе куда больше вызовов и угроз, чем возможностей. Однако она вынуждена идти на это, поскольку других вариантов, что бы там ни говорили «зеленые» технологи, в настоящий момент у нее просто нет.

Отсюда вытекает и главная задача «СН» на выборах 25 октября: не столько выиграть самим, сколько не проиграть кому-то одному, не допустив взрывного усиления кого-то из конкурирующих общенациональных сил. Если ее удастся с тем или иным успехом решить, партия власти получит необходимую ей передышку в движении «вперед и вверх», которую может попытаться использовать для своего усиления. Да и для окончательного формирования и выхода на свет. Парадоксальная ситуация, при которой фракция «СН» в парламенте есть, а партия, по сути, существует только на бумаге, никуда не делась.

Обеспечить решение этой задачи исключительно собственными силами президентскому политическому проекту сегодня вряд ли удастся. Местные выборы — дело тонкое. Чтобы в них не утонуть с головой, придется договариваться с людьми, определяющими ход жизни на местах. Начиная от официальной местной власти, продолжая бизнесом и заканчивая самым одиозным криминалитетом, чью роль на местах трудно переоценить. Днепр перед выборами: кто будет контролировать экономическую столицу Украины © commons.wikimedia.org, Artemka

Если политтехнологи вдруг оплошают, то «слуги» в ряде регионов получат сокрушительный удар, от которого не только посыплется система их власти там, где они проиграют, но и ослабнет положение в Киеве. В итоге может ускориться процесс потери доверия избирателей, уже заметно проявивший себя. Впрочем, партия власти сегодня по-прежнему остается лидером симпатий. Уровень доверия к ней и президенту, хоть и стал ниже, чем был, остается достаточно высоким. Он все еще заметно выше, чем у конкурентов.

Говоря о местных выборах как о чем-то едином, мы существенно упрощаем ситуацию. 25 октября состоится сразу несколько разных выборов, и у всех есть свои особенности, своя логика, своя, если можно так сказать, траектория. Наиболее масштабное и зрелищное соревнование развернется, по-видимому, на выборах городских голов больших городов и в областные советы. Серьезная конкуренция ожидается в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, хотя большинство экспертов склонно сегодня полагать, что октябрьские выборы вряд ли кардинально изменят там расклад политических сил.

Другой уровень местной избирательной кампании — выборы в районные советы. Тут положение дел выглядит крайне запутанным и трудно предсказуемым. С приходом Зеленского и «Слуг народа» украинская политика стала еще более несистемной и суматошной, чем была всегда. В ходе избирательной кампании по выборам в местные органы власти степень суеты может взять новый количественный и качественный рубеж. На районном уровне это проявляется с особой разрушительной силой. На следующий день после назначения выборов Верховная Рада приняла закон о новом территориально-административном делении, кардинально перекроив карту районов. Укрупнение районов вносит в избирательный процесс неразбериху, которую, пожалуй, на Украине еще никогда не видели. Новый порядок на районном уровне возникнет, скорее всего, из полнейшего избирательного хаоса, в котором еще очень долго придется разбираться судебным инстанциям. Выборы мэра Черновцов: исход определится в «третьем туре» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украина не была бы Украиной, если бы какое-то явление не несло в себе двойного смысла. Предвыборная суматоха в этом плане не исключение. Есть суматоха «снизу» и суматоха «сверху». С одной стороны, активно и противоречиво идут процессы структуризации сил, которые станут бороться за победу на местных выборах. Это — «снизу». С другой, государственная власть всячески запутывает ситуацию с помощью доступных ей средств и методов. Внося кардинальные изменения в Избирательный кодекс и прибегая к ряду других уловок, которые не очень заметны, но способны стать не менее функциональными, чем пресловутый админресурс. Это — «сверху».

Одна и таких уловок — это снижение количественного барьера, предусматривающего обязательное выдвижение кандидатов от политических партий. Теперь в соответствии с изменениями в Избирательный кодекс он составляет 10 000 человек. «Партизация» избирательного процесса путает карты значительной группе претендентов на участие в местных органах власти, вынуждая их в срочно порядке искать для себя партийную «крышу». В то же время значимость и вес партий на местном уровне существенно возрастают.

Эффект «партизации» избирательного процесса еще только обещает себя проявить, а вот эффект «парциализации» уже работает полным ходом, разделяя на части внешне монолитные массивы партийных рядов, сталкивая эти части друг с другом и заставляя выделывать пируэты, способные повергнуть в шок даже самых умелых участников шоу «Танцы со звездами». Делить «местные пироги» будет очень непросто даже партии власти и группировкам, существующим внутри нее. Что из этого дележа выйдет, покажет время. Пока что судить об этом непросто: конкуренция кураторов регионов от «Слуг народа» столь остра, что в целом ряде случаев может привести к очень серьезным последствиям.

Один из сценариев выборных итогов, представляющийся сегодня достаточно вероятным, предполагает возникновение на политической карте страны нескольких территориальных зон, свободных от доминирования «слуг народа». В нескольких западных областях при определенных условиях преимущество в областных и местных советах могут получить представители «Европейской солидарности» Петра Порошенко. В ряде областей на юге востоке — «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктора Медведчука. «Европейская солидарность», кстати, если верить социологам, сегодня лидирует в Киеве. Если бы Киевсовет избирался сегодня, «ЕС» взяла бы больше всех — 20,4%, немного опережая «Слугу народа» с 19,3%. Должность городского головы без большинства в совете стоит немного, так что борьба будет серьезной. А коалиция большинства на выходе может, если верить некоторым прогнозам, объединить в одном «флаконе» партии Зеленского, Порошенко и Виталия Кличко. Чернигов перед выборами: Непотопляемый мэр Атрошенко формирует свое «удельное княжество» © commons.wikimedia.org, Roman Naumov

Это едва ли не самый яркий пример политического договорняка самого низкого, с точки зрения избирателя, пошиба. Во-первых, это альянс «новых лиц» с одним из знаковых лиц «старых». Кличко, напомню, был первым номером списка «Блока Петра Порошенко» образца 2014 г. О самом Порошенко как об участнике такой коалиции даже упоминать не с руки. Во-вторых, «Слуги», как все помнят, поначалу хотели наскоком скинуть городского голову столицы. Не получилось, отступились. Тот, со своей стороны, видимо, нашел верные слова и весомые аргументы в свою защиту, проще говоря, поделился-откупился. Теперь же он и они идут, по сути, в одной упряжке. Пускай бы шли! Только, вот, стране и столице от такого «вместе» с каждым днем все хуже и хуже.

Чудные альянсы «на двоих», «на троих», «на четверых» могут стать одной из показательных примет местных выборов-2020. Политическая элита сегодня на Украине не разделена идеологией или какими-то иными факторами, она едина, как никогда. Платформой же для единения служит, с одной стороны, жажда наживы любой ценой, без оглядки на страну и людей, с другой — патологическая готовность оставаться под внешним ярмом.

Кроме своего непосредственного значения — распределения мест в местных органах власти, местные выборы-2020 могут оказаться серьезным рубежом в общенациональном политическом процессе. Если не знавший до этого момента электоральных проколов Зеленский и возглавляемый им проект «Слуга народа» не одержат очередную победу, следует ожидать, что период их доминирования завершится. Времена, когда избиратели недолго думая голосовали за любые «новые лица», если те приходили к ним на фоне портрета Зеленского, зеленых флагов СН или логотипа «Зе», минули. 25 октября часть из них может начать сыпать площадной бранью при виде этих флагов и портретов, откровенно плевать в них. Тогда возникнет принципиально новая ситуация, открывающая окно возможностей для других политических сил, увеличивающая шансы некоторых из них на усиление влияния на процессы на национальном уровне. Этим, кстати, объясняется тот факт, что за назначение местных выборов на 25 октября проголосовало так много — 326 — депутатов. Если бы все фракции и группы в ВР не видели в них своего интереса, итог голосования был бы другим.