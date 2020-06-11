Евросоюз поддерживал украинскую «декоммунизацию», забывая о своих преступлениях

Протесты против полицейского насилия и расизма перекинулись из США через океан, и проходят сейчас в ведущих странах Евросоюза. Так, массовые беспорядки охватили города Бельгии — причем, участники демонстраций атаковали памятники бельгийскому королю Леопольду II. Его статую в Антверпене снесли, а монумент в Брюсселе залили краской. И многие постсоветские комментаторы изумляются этой агрессии, направленной против давно почившей особы королевских кровей.

Между тем, король по имени Леопольд вовсе не походил на доброго персонажа советских мультфильмов. Он вошел в историю как организатор одного самых страшных геноцидов, который вызывал ужас и отвращение у его современников. Причем, за массовым убийством людей стоял только один мотив — получение личной выгоды, извлечение прибыли, ради которого бельгийский монарх эксплуатировал жителей огромной и богатой африканской страны.

В 1885 году Леопольд II создал собственную частную колонию под названием Свободное государство Конго. Это образование формально не принадлежало Бельгии, и являлось собственностью самого короля, который лично назначал местных чиновников и клал себе в карман все полученные доходы. Они были огромны — согласно законам марионеточного квазигосударства местные жители были обязаны сдавать ему весь собранный каучук и бесплатно работать на Леопольда по 20-25 дней в месяц. Монарх запустил в страну агентов крупнейших американских и европейских компаний, позволяя им использовать конголезцев в качестве бесправных рабов. За невыполнение трудовых норм людей убивали, сжигали деревни и посевы, брали в заложники женщин — чтобы их мужья и дети послушно трудились весь период сбора каучука. В Великобритании протестующие утопили в реке памятник работорговцу © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Самым популярным наказанием, которое применяло к африканцам администрация Леопольда, было отсечение рук — благодаря чему Конго быстро заполнилось множеством одноруких. Попытки бунтов карались убийством туземцев, жизнь которых не стоила практически ничего — иногда бельгийские офицеры убивали людей просто ради пари. Еще больше конголезцев гибли во время расчистки малярийных лесов и при строительстве железных дорог. Чтобы пополнить редеющие ряды рабочих колонизаторы организовывали набеги на отдаленные племена, которые веками жили неосчастливленными европейской цивилизацией и культурой. Все это давало в сумме чудовищный геноцид населения Конго, которое уменьшилось вдвое — с 30 миллионов в 1884 году до 15 миллионов в 1915-м.

Этот многолетний кошмар способствовал процветанию Бельгии, где наблюдался экономический и промышленный бум. При этом, эксплуатация Конго проходила под знаменем хорошо поставленной пропаганды. Леопольд II убеждал мир в том, что он старательно заботится о просвещении «дикарей-людоедов». На самом же деле, колонизаторы всеми силами ограждали порабощенный народ от образования, и даже противились христианизации конголезцев — поскольку миссионеры намеревались открыть школы для африканцев. Примером этому служит история Исидора Баканжа, которого запытал до смерти хозяин-бельгиец — и впоследствии он был даже причислен Папой Римским к лику блаженных.

Размах этих преступлений был слишком велик — и со временем они получили скандальную мировую огласку. О геноциде в Конго писали самые известные люди своего времени. Знаменитый писатель Джозеф Конрад, уроженец Бердичевского уезда Киевской губернии, написал об этом в романе «Сердце тьмы», а его выдающиеся коллеги Анатоль Франс, Артур Конан Дойль и Марк Твен посвятили этой теме разоблачительные памфлеты, которые вошли в историю американской и европейской литературы. Владимир Ленин именовал Леопольда «делягой и аферистом», и даже родственник бельгийского короля, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I презрительно называл его «коронованным маклером».

В итоге, бельгийские социалисты создали независимую парламентскую комиссию, которая расследовала преступления, совершенные против африканцев своим монархом. Незадолго перед смертью Леопольд II передал свое частное колониальное владение государству — что, впрочем, не остановило эксплуатацию Конго. А имя покойного стало нарицательным для обозначения жестоких преступлений европейских империалистов — символом которых стали печально знаменитые фотографии одноруких людей.

Все это объясняет реакцию бельгийских борцов с расизмом, которые считают позором прославление памяти организатора и выгодоприобретателя самого большого геноцида в африканской истории. Однако это не значит, что бельгийский король принципиально отличался от других европейских лидеров своей «прекрасной эпохи» или даже более поздних време. Примером этого является британский премьер Уинстон Черчилль. На днях демонстранты разрисовали его лондонский памятник, написав на нем слова «я — расист» — и эта фраза полностью соответствовала реальному положению дел. Ведь знаменитый политик несет ответственность за голодомор в Бенгалии, который произошел в 1943 году — когда, по самым консервативным подсчетам британских авторов, погибло от 3 до 4 миллионов индийцев. Хотя, по мнению местных авторов, реальное число жертв было гораздо выше.

«Я ненавижу индийцев. Это зверские люди со зверской религией» — писал про жителей Индии Черчилль. А в ответ на просьбы помочь голодным отвечал, что они «размножаются, как кролики», и сами виноваты в собственных бедах.

За свою долгую жизнь политик участвовал в организации бесконечных колониальных войн в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и других регионах мира, которые каждый раз приводили к массовым жертвам.

«Мы действовали систематически, деревня за деревней, и мы разрушили дома, засыпали колодцы, взорвали башни, срубили огромные тенистые деревья, сожгли посевы и разбили водохранилища в карательном опустошении» — описывал он одну из таких карательных кампаний в Афганистане. «Я решительно выступаю за использование отравляющего газа против нецивилизованных племен… Это вызвало бы настоящий террор», — заявил Черчилль во время восстания в Ираке, требуя применить против местных жителей химическое оружие. «Более сильная раса, раса более высокого ранга, более мудрая раса мира, если так выразиться, пришли и заняли их место» — цинично высказывался этот «демократический» политик, комментируя судьбу аборигенного населения Северной Америки и Австралии, практически уничтоженного в результате европейской колонизации. Американский антифашист рассказал, чем похожи народное сопротивление в Донбассе и протесты в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Европейские государства азартно поддерживали украинскую «декоммунизацию», и не уставали кричать о «преступлениях советского коммунистического режима». Стоит напомнить, что во время уничтожения киевского памятника Ленину этот вандализм публично одобрили сразу три министра иностранных дел стран ЕС. Однако США и Европа тщательно замалчивали свое темное прошлое — ведь все их благополучие, по сути, построено на вековой имперской эксплуатации жителей других стран, порабощенных в колониальные времена и сохраняющих свою зависимость по сей день.

А теперь это прошлое вылазит наружу — в чем, безусловно, проявляется ирония и высшая справедливость истории.