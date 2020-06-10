Украина реализовала план привлечения в Трёхстороннюю рабочую группу своих «представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Донецкую область в составе украинской делегации будут представлять Сергей Гармаш и Денис Казанский (журналисты, уехавшие из ДНР на подконтрольную Киеву территорию)

Луганская область в украинской делегации представлена врачом Константином Либстером и юристом, лидером ОО «Луганское землячество» Вадимом Гораном (оба выехали на Украину из ЛНР).

Могу, конечно, допустить, что это украинские дипломаты дисквалифицировались до такой степени, что придумали этот совершенно бессмысленный трюк. В конце концов, украинская дипломатическая практика предполагает, что компромисс — есть безусловное принятие позиции Украины. Иначе переговоры вести не о чем. Самостоятельное назначение (из числа своих граждан) представителя стороны, с которой договариваешься, вполне укладывается в эту концепцию. Можно и на газовые переговоры назначить «представителем» «Газпрома» сотрудника «Нафтогаза Украины». Да чего мелочиться — миссию МВФ на переговорах об очередном кредите можно назначить из числа сотрудников Минфина и Нацбанка Украины. Они же лучше знают, что Украине надо. «Воинственная неадекватность». Соцсети о назначении журналистов в переговорную группу по Донбассу © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Но всё же данное решение больше похоже на «креатив» группировки «95-го квартала» и примкнувших к ней «Слуг народа». Они привыкли к тому, что на сцене своя реальность — имитирующая настоящую жизнь, но не являющаяся таковой. Тем не менее, в 2019 году эта сценическая реальность внезапно выиграла президентские выборы и заменила собой реальную жизнь. Вот они и управляют государством, и строят международные отношения на базе этой сценической реальности, в которой можно самому расставить декорации, придумать костюмы и написать тексты всех участников. Не удивлюсь, если они недоумевают, отчего это глупый Гитлер не принял капитуляцию СССР от генерала Власова. Всё же было так просто.

Что может получить Украина от своих «представителей Донбасса»?

Они могут поддержать её видение формата исполнения Минских соглашений. Даст ли это Киеву дополнительные аргументы или какие-то преимущества? Нет. В лучшем случае, остальные участники переговоров на эту выходку просто не обратят внимание. В худшем же давно уставшие от украинкой клоунады Россия, Франция, Германия и ОБСЕ, вместе с представителями ДНР/ЛНР скажут: «Ну, если вы так прекрасно обо всём договорились, мы здесь больше не нужны. Теперь реализовывайте свои договорённости», — и покинут переговоры.

Напомню, что это Зеленский ныл о необходимости организовать встречу в Нормандском формате. Периодически и сейчас поднывает, что давно не встречались. Но уважаемые лидеры великих держав собираются вместе для решения реальных проблем, а не для участия в бенефисе второразрядного провинциального клоуна. Под встречу в Париже с Зеленского стребовали заранее согласованный итоговый документ и не позволили его серьёзно «поправить» (фактически дезавуировать) в ходе встречи. Все попытки Зеленского добиться хотя бы назначения срока встречи в Берлине, наталкиваются на напоминание о домашнем задании, выданном в Париже. Которое Украина должна была давно выполнить, но ещё к нему не приступала.

На этом фоне новый украинский фарс лишь усилит недовольство Киевом, регулярно высказываемое Берлином и Парижем и, соответственно, ослабит их готовность поддерживать очередные украинские предложения. Многие любят смотреть на клоунов, но никто не любит выглядеть клоуном. А украинские клоуны постоянно вынуждают европейцев выходить с ними на одну сцену. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В международных отношениях давно принято, как данность — переговоры ведутся с силой, реально контролирующей территорию. Вы их можете не вести, заморозив конфликт или пытаясь решить вопрос силовым путём. Грузия может поделиться соответствующим опытом. Вы можете десятилетиями ни о чём не договориться, как Молдавия с Приднестровьем. Вы можете не признавать международную легитимность партнёра по переговорам (и он будет оставаться «самопровозглашённым»). Вы можете общаться через посредника, отказываясь сесть за один стол. Но если вы ведёте переговоры, то они должны вестись именно с тем, кто реально контролирует территорию «самопровозглашённого государства». Даже когда страна начинает переговоры с собственными партизанами, с которыми могла десятилетиями бороться, именуя их террористами, она забывает терминологию конфронтации и частично легитимирует партнёра по переговорам, признавая его ответственной силой.

Это естественное требование. Раз уж вы не смогли подавить оппонентов силой и вынуждены с ними разговаривать, вы должны стремиться к тому, чтобы ваши договорённости выполнялись. Выполнить же достигнутые договорённости может только власть, осуществляющая реальный контроль над территорией.

Хочу посмотреть, как Гармаш, Казанский, Либстер и Горан обеспечат на территории ДНР/ЛНР выполнение Минских соглашений, если они туда даже попасть не могут. Кстати, на территории Украины они тоже ничего не значат, являясь статистами, марионетками официальных украинских переговорщиков. Чем могут быть полезны на международных переговорах люди, не имеющие властных полномочий ни одной из сторон? Ничем. Любые их заявления будут только раздражать профессиональных дипломатов, ибо отнимают время и саботируют достижение реальных договорённостей.

Максимум, что из этой затеи можно выжать — создание некоего информационного фона. Но позиция Украины и так известна. Ничего нового Киев к ней не добавит. Для мировой прессы четыре фиктивных «представителя ОРДЛО» интерес не представляют. Ссылаться на их мнение могут только издания, систематически и открыто ведущие проукраинскую пропаганду. За пределами Украины такие практически неизвестны. Даже вполне русофобские, но респектабельные СМИ предпочитают не позориться, участием в бессмысленной клоунаде.

Собственное украинское население достаточно просвещено о том, кто есть кто, чтобы на него подействовал этот фокус. Те, кто испытывает симпатию к ДНР/ЛНР или просто хочет мира любой ценой, не поддержат данную затею, как явно провокационную. Национал-радикалы, желающие воевать и всё ещё верящие, что могут захватить Донбасс вооружённой силой, в принципе не интересуются переговорным процессом, считая его сдачей позиций Украины. С их точки зрения, Украина должна не вилять в рамках Минского и Нормандского форматов, а отказаться от любых переговоров и вновь начать войну.

На кого же рассчитан украинский фарс с назначением собственных «представителей ОРДЛО»? Похоже, что на самих себя. На Зеленского и его окружение. На людей абсолютно не компетентных ни в государственном управлении, ни в международной политике, но предельно амбициозных, пытающихся выглядеть великими.

Фактически мы имеем дело с удовлетворением всё того же сценического инстинкта. Публика ждёт новую репризу. Надо срочно что-то придумать. Неважно что. Движение — всё. Конечная цель — ничто. Михаил Погребинский: Украинские власти хотят спровоцировать Москву на более решительную поддержку ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

И придумывают, и сами себя убеждают в креативности своих идей и величии замыслов, и обижаются на европейцев, всё быстрее покидающих этот дешёвый балаган.