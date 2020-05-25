В стране раскручивается маховик криминального насилия с участием бывших солдат

Резонансные преступления происходят сейчас в Украине практически каждый день — и почти каждый раз они отличаются особой жестокостью и цинизмом. И несложно заметить, что в таких криминальных инцидентах практически всегда фигурируют бывшие участники АТО на Донбассе — что давно уже стало для страны пугающей и печальной закономерностью.

Так, 22 мая арендатор расположенного в Житомирской области пруда расстрелял семерых человек, среди которых были экс-атошники и волонтеры. Причем, по сообщениям в прессе, эта бойня могла быть вызвана банальным вымогательством со стороны его гостей, приехавших то ли на рыбалку, то ли на разборку и прихвативших с собой несколько оружейных стволов. Как сообщил журналистам родственник обвиняемого в убийстве, ему могли угрожать изнасилованием — что якобы и послужило толчком к расстрелу.

Буквально на следующий день после этих кровавых событий, 23 мая, в Вышгороде застрелили 45-летнего экс-участника батальона «Айдар». Он начал конфликтовать с местными подростками, имя при себе на руках огнестрельное оружие — и в результате шестнадцатилетний парень застрелил айдаровца из его собственного ствола, скорее всего привезенного из АТО. Причем, остается не ясным, кто спровоцировал этот конфликт и зачем покойный ходил по городу с автоматом — что почему-то не вызвало своевременной реакции у полиции, которая явно старается держаться от таких героев подальше. The Washington Post обвинил «Азов» и «Айдар» в правовом беспределе и рэкете © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

А в ночь на 24 мая в другом киевском пригороде — Кагарлыке — неоднократно насиловали и били молодую девушку. Причем, это происходило непосредственно в кабинете местного отделения полиции. Как сообщают в правоохранительных органах, подозреваемым в этом преступлении является еще один бывший участник АТО Николай Кузив — начальник сектора криминальной полиции, родом из Львовской области. Причем, на сайте МВД можно было видеть парадный портрет этого героя, с прочувствованными словами о его службе в рядах Нацгвардии, проходившей в городе Мариуполе.

Вместе с еще одним сослуживцем подозреваемый заставлял свою жертву признаться в преступлении, которое она не совершала, — стреляя над головой из пистолета и пытая удушьем. Одновременно в отделении били доставленного вместе с ней местного жителя — и тоже угрожали ему изнасилованием. Медицинский осмотр выявил у пострадавших множественные травмы, которые свидетельствуют об особой жестокости одетых в форму преступников — включая множественные переломы. И просто чудо, что их жертвы остались после этого живы.

Эта мрачная история была предана огласке только 25 мая, и сразу же получило большой общественный резонанс — поскольку оно затрагивает болезненные проблемы, о которых приходится задумываться всем украинцам. Общеизвестно, что бывшие участники операции на Донбассе превратились в особую касту, на которую де-факто не распространяется действие украинских законов. А это придает им ощущение безнаказанности, провоцируя к совершению новых преступных действий. Ведь на защиту насильников и убийц всегда спешит толпа националистических «активистов», которая давит на следствие и на судей, добиваясь их освобождения или максимального смягчения приговора — даже там, где фигурантам грозило пожизненное заключение или двухзначные сроки.

Между тем, речь идет об огромной массе людей, многие из которых имеют на руках незарегистрированный огнестрел, ручные гранаты и прочие военные сувениры. Натренировавшись на «русских агентах» и «донецких сепаратистах» — которые легко признавались во всем после подобных «дознаний» — патриоты переносят освоенную практику на все регионы страны. Они легко вовлекаются в различные криминальные схемы и представляют сейчас реальную общественную угрозу. Однако на нее совершенно не реагируют украинские власти.

«Практически каждое второе преступление в стране совершается атошниками. Всего два вопроса на повестке. Вы можете представить, что подобные герои, чувствуя свою абсолютную власть и абсолютную же безнаказанность, творили в АТО? Всех тех невинно изнасилованных, искалеченных и убитых подобными просто представьте. Кто и как защитит страну от подобных атошников, которых власть сделала «священной коровой», позволив им оставаться безнаказанными за любые преступления?» — спрашивает киевский блогер Александр Скубченко.

Конечно, эти вопросы остаются открытыми. Буквально накануне резонансных преступлений руководство страны демонстративно встала на сторону ультраправого убийцы Сергея Стерненко, одновременно предъявив обвинения давно зарезанному им человеку. Дело об убийстве писателя Олеся Бузины старательно тормозится, чтобы не довести его до суда, а глава Офиса президента Андрей Ермак обещает создать специальный совет из участников АТО и Майдана, поручив ему рассматривать дела «ветеранов» — чтобы им гарантированно сходил с рук любой беспредел. Адвокат Рыбин о деле Стерненко - видео

Впрочем, это и так происходило все последние годы. Достаточно вспомнить историю со служившим в том же Мариуполе нацгвардейцем-«азовцем», который убил на улице человека, а затем просто откупился за это выплатой «виры» — совсем как в средневековые времена, когда шляхтича не могли посадить в тюрьму за убийство простолюдина. Таких случаев множество, их число явно растет — и привыкнуть к ним невозможно. Тем более, что они наглядно демонстрируют результаты «реформы МВД», в результате которой на место опытных следователей пришли ультраправые с кровавым военным бэкграундом за плечами. И можно только догадываться, сколько невинных людей взяли на себя вину за нераскрытые дела после пыток с участием таких полицейских.

Маховик криминального насилия с участием бывших военнослужащих будет раскручиваться и дальше. 24 мая в Виннице в результате пока что не расследованного конфликта погиб солдат Национальной гвардии Украины, который «неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС». Нет никаких сомнений, что Зеленскому придется реагировать на проблему преступности со стороны «ветеранов» — однако, скорее всего, он ограничится формально-показушными действиями, не предпринимая усилий для реального исправления ситуации.

И это будет стоить стране многих жертв и трагедий.