Правительства европейских стран обращаются к руководству Украины с просьбой разрешить украинским гражданам выезд на сезонные работы. Сейчас это уже происходит без малейших задержек, заробитчане тысячами пересекают границу, их регулярно вывозят из Украины чартерными авиарейсами нуждающиеся в рабочих руках фирмами в Финляндию, Великобританию, Польшу

А еще совсем недавно украинский кабмин вынашивал планы оставить вернувшихся во время карантина домой людей на Украине. Их планировалось привлечь к работе дома: выкладывать дороги брусчаткой, заниматься озеленением и благоустройством. Правда глава Кабмина Денис Шмыгаль горестно поведал в одном из интервью, что зарплаты у тех, кто будет трудоустроен таким образом, окажутся чуть меньше, чем в Европе (примерно в 4 раза), но на питание хватит, уверял премьер.

Между тем, ситуация в Европе сложилась катастрофическая. Выяснилось, что без украинцев не будет собран урожай, не смогут продолжать работу строительные кампании и некоторые производственные. Поэтому на правящую команду стали оказывать нешуточное давление. Посол ЕС на Украине Маати Маасикас встретился со Шмыгалем и нашел аргументы для того, чтобы убедить того снять ограничения. Которые, как лицемерно заявляли в правительстве продиктованы заботой о здоровье людей.

В Польше могут без украинских рабочих рук погибнуть урожаи спаржи и клубники. Раньше для граждан Украины действовал такой порядок: приехал работать, будь добр сначала две недели уйди на обсервацию и только после этого можешь приступать к работе. Сейчас польские власти плюнули на все угрозы и прямо с границы разрешают людям выезжать на поля. Страна является настоящей житницей Европы. «Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники с Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено на полях, пропадет, поскольку некому будет собирать», — говорил владелец перерабатывающей компании Real SA Анджей Гайовничек. В Италии просто единым махом легализовали все нелегалов. Работодателю надо лишь доказать, что нанятый им рабочий действительно ранее трудился в агросекторе.

Эстонские фермеры закатывают своему правительству регулярные скандалы. Эстонская клубника тоже ожидает уборки, а в крошечной прибалтийской стране собственных рабочих ресурсов днем со огнем не найти. Прибалты, как и поляки разъезжаются на заработки по всей Западной Европе. Дома за гроши они корячится не намерены. До пандемии коронавируса за границей постоянно находилось от 7 до * миллионов человек. В последние годы они переправляли домой порядка 10-11 млрд долларов, вытягивая торговый баланс Украины из минуса. Сколько вернулось во время карантина, точно неизвестно, По данным Погранслужбы с середины марта и в первую неделю апреля границу пересекли порядка 650 тысяч украинских граждан. Можно предположить, что счет вернувшимся в оставшееся время точно дошел до миллиона.

Это означает, что большая часть заробитчан продолжала оставаться за границей. И тем не менее, Европа испытывает в них острейшую нужду. В начале апреля практичные немецкие фермеры забили тревогу, утверждая, что им для сбора урожая не хватает 40 тысяч человек. Сейчас они говорят, что необходимо еще 300 тысяч наемных рабочих. Они планируют привлечь их из Польши, Румынии и Украины, что на самом деле означает только из Украины. Механизм работает так: украинец приезжает в Польшу или Румынию, получает трудовую визу, а далее фирма, занимающаяся распределением трудовых ресурсов выписывает ему командировку в Германию на необходимый срок.

За время пандемии сильно просели заработки наемной рабочей силы, несмотря на то, что сельхозработы — это по тяжести и условиям почти рабский труд. 13-14 часов в поле без роздыха. Раньше украинцы получали за эту подрывающую здоровье работу по 800-100 долларов в месяц. Сейчас — только 500-600. Но они готовы довольствоваться и этим, поскольку дома ловить что называется нечего. 13 апреля президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижитков заявил, что количество безработных составляет около 2,5-2,8 млн человек., а уровень безработицы достиг 13,7-15,4%. По словам Чижикова «Это самый высокий показатель за последнее 15 лет»