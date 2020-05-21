Политики выходят на пресс-конференцию либо когда им есть что сказать, либо когда нет другого выхода. Некоторые пресс-службы пытаются организовывать регулярные (плановые) пресс-конференции своих шефов (раз в неделю или в месяц), но это ошибка. Значимые события не происходят по заказу, к заранее назначенной дате

Иногда наступает политическое затишье на несколько месяцев, и говорить в принципе не о чем. Но бывают и времена, когда пресс-конференции или хотя бы брифинги стоит проводить и два, и три раза в неделю.

Зачем 20 мая давал пресс-конференцию Зеленский, для меня лично осталось загадкой. Формальный повод — годовщина пребывания на посту президента никого ни к чему не обязывает. Ни закон, ни традиция не принуждают президента в этот день общаться с прессой. То есть действует обычный принцип: есть что сказать народу — собирай прессу, а если нечего — есть тысяча способов незаметно уклониться от ненужного общения. В конце концов, можно было поручить пресс-службе разместить в каком-нибудь популярном издании заранее подготовленное интервью. Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

Зеленский не просто зачем-то собрал пресс-конференцию, но ещё и избрал очень сложный формат прямого многочасового общения в свободной манере. В этом формате серьёзно работает только Путин, а комично Трамп. Зеленский же устроил нечто вроде «95-го квартала» на «Свадьбе в Малиновке» (не серьёзно, не смешно и не профессионально).

Не знаю, зачем «креативщики» Зеленского, в прошлый раз загнавшие своего президента в фуд-корт, в этот раз разместили его на лужайке у Марьинского дворца. Да это и не важно. В любом государстве определены традиционные места общения президента с прессой. Их, как правило, бывает несколько. Бывает, что в определённых обстоятельствах (например, когда президент срочно выезжает на место чрезвычайной ситуации) общение происходит и в спонтанно избранном интерьере. Но спецэффекты готовятся лишь в том случае, если руководителю государства нечего сказать прессе. В этом случае полнота формы должна отвлечь от пустоты содержания.

Впрочем, форма тоже не задалась. Лучше бы Зеленский и в этом году журналистов бургерами кормил. Маленький и одинокий на хрупком стульчике, он своей позой чем-то неуловимо напоминал Чарли Чаплина в роли Гитлера. Правда, Чарли Чаплин играл диктатора в кино, а Зеленского на эту роль наняли в жизни.

Поза и ужимки Зеленского говорили о том, что ему хочется нравиться своей аудитории, как нравился он аудитории «95-го квартала». Более того, он был явно уверен в том, что всё ещё сохраняет поддержку народа и СМИ. При этом он в душе так и не стал политиком, оставшись провинциальным актёром, психологически зависимым от поддержки публики и потому заискивающим перед ней, а в следующий момент уже презирающим её и мысленно воспаряющим над ней. «Зеленский устал». Соцсети об итоговой пресс-конференции украинского президента © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool

Всё это легко прочитывалось по мимике и жестам абсолютно открытой всеобщему обозрению фигуры Зеленского. Он не стал «своим парнем» там и перестал быть таковым здесь. Но ослеплённый огнями рампы актёр не видит кривых ухмылок публики, не слышит презрительных смешков старших коллег. Ему кажется, что он играет гениально и сейчас будет забросан букетами цветов. А в зале в это время готовят тухлые яйца.

Собственно это самое важное, что было в пресс-конференции Зеленского. Унылая попытка нанятого на роль Генриха VI комика весело сыграть трагедию. Антураж, жесты, ужимки, смешки, модуляции голоса были важнее произнесённых слов. И всё это демонстрировало обречённость президента, его команды, пытающихся задать умный вопрос журналистов и страны, которую они представляют. В яркий солнечный день, на фоне изумрудной зелени политический труп в окружении информационных зомби исполнял пляску смерти. При этом все они считали себя участниками весёлого карнавала.

Неадекватность формы полностью повторялась в неадекватности содержания. На простейший вопрос о втором сроке, вместо того чтобы ответить, что у него ещё четыре года первого срока впереди, Зеленский начал нести ахинею о желании народа, которое может его вынудить ещё поработать президентом, ибо одного срока на задуманные им преобразования может не хватить. Зеленский на пресс-конференции. О чем президент не сказал, но мы подумали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кто-то что-то слышал о программе преобразований имени Зеленского? Насколько я могу судить, она из той же области, что и сменявшие друг друга эпохальные «реформы президента Кучмы», «реформы президента Ющенко», «реформы президента Януковича» и «реформы президента Порошенко». Кравчук не успел стать великим реформатором, так навсегда и оставшись просто «первым президентом», только потому, что народ досрочно прогнал его с должности раньше, чем сам Кравчук успел осознать, что реализует эпохальные реформы.

В этом смысле Зеленский, конечно, прав. Не только двух, но и четырёх сроков не хватит на реализацию «программы реформ», к которой так и не приступили ни пять предыдущих президентов, ни он сам. Даже принятие закона о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения является лишь продолжением политики распродажи Украины, начатой его предшественниками.

Напомню, что принципиально решение о свободной продаже земли в частную собственность было законодательно оформлено ещё при Кучме, просто в интересах олигархов долгое время действовал мораторий на продажу именно сельскохозяйственных земель. Но распродажа не является реформой.

В рамках одной и той же конференции Зеленский умудрился заявить, что Украина страна бедная, но зарплаты в ней достойные, а платёжки при его правлении снизились. Как эти утверждения коррелируют друг с другом и почему украинцы бегут от экономического благополучия за рубеж (так что только российское гражданство с 2014 года получил почти миллион граждан Украины, не считая граждан ДНР/ЛНР), Зеленский не объяснил. В общем, в стране то ли плохо, то ли хорошо, а Зеленский молодец — примерно так выглядела оценка президентом экономической ситуации после года своего правления.

В Донбассе, где, по словам кандидата Зеленского, надо было «просто перестать стрелять», чтобы прекратить войну, теперь, по мнению президента Зеленского, украинская армия «не стреляет, а отвечает террористам». Кроме того, он хочет в любом формате встретиться с Путиным и переговорить с глазу на глаз. Он также опять жаждет встречи в Нормандском формате, хоть ничего не выполнил из предыдущей.

Он считает, что Минские соглашения должны быть выполнены так, как это видит Украина, но как точно, он не скажет (наверное, потому, что сам не знает). Он также требует, чтобы некто неизвестный обеспечил выполнение этих соглашений в течение ближайшего года, а иначе он за себя не отвечает. У него есть план «Б» и план «Ц», но в чём они заключаются он не скажет.

Ещё месяц назад Зеленский и вся его команда хотели, чтобы Россия обеспечила проведение в Донбассе украинских выборов (местных органов власти) уже в октябре текущего года, угрожая иначе выйти из Минских соглашений. Теперь Зеленский выражается более туманно. То ли он не знаком с собственными планами (Ермак забыл просветить), то ли на него произвело неизгладимое впечатление приведение в полную боевую готовность вооружённых сил Республик. Впрочем, стрелять в Донбассе украинская армия не прекращает, и в этом Зеленский её поддерживает. Так что остаётся только гадать, понимает ли Зеленский, что взял курс на расконсервацию боевых действий или просто с перепугу несёт, что в голову придёт. Владимир Зеленский. Биографическая справка © пресс-служба президента Украины

Порошенко президентом был обещан очередной приговор (на этот раз за «госизмену» на основании «плёнок Деркача»). Зеленскому лучше было бы подумать, зачем Коломойский запустил этот скандал ровно за сутки до его собственной пресс-конференции. Но для этого клоуну, играющему президента, необходимо было бы знать, что в стране практически не осталось людей, способных найти хоть одно отличие между ним и Порошенко. Ведь ни Шефир, ни Ермак не скажут Зеленскому, что если Коломойский добьётся своего (а он может), то сядут все, и Порошенко совсем необязательно будет первым (счёт посаженным президентам можно начать с последнего).

В общем, как говаривал ослик Иа, это было «жалкое, душераздирающее зрелище». Главное же — оно было бессмысленным. Единственная полезная вещь, которую сделал Зеленский за время своего президентства (и то невольно) — собственной пустотой он оттенил и подчеркнул пустоту Украины. Теперь они вместе звучат в унисон, как один дырявый барабан.