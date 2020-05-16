Всего за год своего правления «слуга народа» сумел превзойти Петра Порошенко

Президент Владимир Зеленский подписал дискриминационный указ о продлении запрета на российские информационные ресурсы, программы и социальные сети, который был введен год назад его тогдашним соперником Порошенко. «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс», антивирус Касперского, бухгалтерская программа 1С, российские телеканалы, новостные сайты и многие другие популярные сетевые ресурсы останутся заблокированными, несмотря на то что во время выборов «слуга народа» сам указывал на неэффективность сетевой цензуры.

«И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это прекрасно знаете — украинцы его обходят», — говорил он тогда в интервью. Конечно, Зеленский прекрасно осознавал, что это принесет ему дополнительные очки в глазах измученных безумной запретительной политикой избирателей, наивно надеявшихся на прекращение конфронтационной политики Петра Порошенко. А теперь цинично обманул их в надежде понравиться агрессивным националистам.

Впрочем, Зеленский пошел еще дальше своего предшественника. В подписанный им санкционный список попали всемирно известные музеи, научные институты и университеты — Государственный музей Эрмитаж, Московский государственный университет имени Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры, Институт востоковедения и целый ряд других подобных структур, которые явно угрожают национальной безопасности Украины. Хотя это наглядно продемонстрировало всем полную неадекватность обитателей офиса на улице Банковой.

«Когда наконец объявят вражеской лженаукой и запретят математику, физику, химию, биологию?» — интересуется у властей блогер Яна Степанова, проводя прозрачные параллели между украинскими реалиями и тоталитарными временами.

Запрет социальных сетей является в этом смысле особенно знаковым, учитывая тот факт, что Владимир Зеленский обещает украинцам перевести их отношения с чиновниками в виртуальный режим, рекламируя концепцию «государства в кармане». За год в этом не было достигнуто никаких заметных успехов — в Украине даже не заработал аналог давно функционирующего в России портала государственных услуг, а с трудом внедряемая платформа «Дія» могла стать причиной массовой утечки персональных данных. Но зато власти умеют воевать с неугодными сайтами и соцсетями, потому что цензура — это единственная сфера, где они демонстрируют в постмайдановские времена выдающиеся успехи.

«Друзья, помогите понять, как у одной политической команды может одновременно уживаться в голове две противоположных идеи — цифровая диджитализация с министерством цифровой трансформации и запрет на пользование социальными сетями, который можно ровно в течение одной минуты обойти», — иронически написал об этой политической шизофрении юрист Андрей Портнов.

Впрочем, борьба с чужими музеями, вузами, научными обществами и исследовательскими институтами открывает еще более широкое поле для иронических комментариев. Учитывая плачевное состояние украинской науки и культуры, Зеленскому стоило бы озаботиться развитием и поддержкой собственной научной базы, университетов и галерей. Но на это всегда нет денег. Цензура в действии. Минэкономики Украины разделило журналистов на своих и чужих © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Как сообщили в профсоюзе Академии наук Украины, расходы на одного украинского ученого в 18 раз ниже, чем в Бразилии, в 34 раза ниже, чем в Южной Корее, и в 70 раз ниже, чем в США. Ежегодные расходы на одного ученого в среднем составляют в мире 190 400 долларов, в Евросоюзе эта сумма достигает 163 400 долларов, в бедных странах Африки она падает до 106 100 долларов, но в Украине она ниже всех — 9300 долларов в год. Что же касается украинских музеев, большая часть их находится в состоянии хронического упадка, а их экспозиции нередко расхищаются в интересах богатых частных коллекционеров.

Санкции против Эрмитажа и Музея имени Пушкина только подчеркивают это печальное положение дел, указывая на культурную нищету националистических политиков. А главное, после них так и подмывает спросить — бывал ли хоть раз в их залах сам Владимир Зеленский? Или его гастроли в РФ ограничивались посещением фуршетов и клубов?

А тем временем украинские спецслужбы обрушились на популярного российского рэпера Гуфа, который анонсировал в Украине свои концерты, напоминая, что этому подростковому кумиру запрещено въезжать в страну до 2021 года. В то время как множество опасных криминальных деятелей чувствуют себя на украинской территории свободно и безопасно. Больше того, патриотические преступники остаются безнаказанными даже после совершения особо тяжких преступлений. До такой степени, что сегодня в Украине объявили о подозрении покойному одесситу, которого зарезал два года назад ультраправый Сергей Стерненко, до сих пор пребывающий на свободе. «Удары в голову и допросы». Билецкий отомстил бывшим соратникам за поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хуже всего то, что это безумие выказывает полную недоговороспособность украинского руководства. Можно ли всерьез говорить о каком-то диалоге и компромиссе, о национальном примирении, которое тоже обещал когда-то Владимир Зеленский, если власти устраивают крестовый поход против соцсетей, антивирусных программ, поисковиков, музеев и институтов? Какой сигнал подается этим другой стороне, и на какие ответные действия рассчитывают в Офисе президента? Или это очередное свидетельство о том, что там желают бесконечного продолжения конфронтации и войны?

Увы, это риторические вопросы. Сегодня очевидно, что политика «слуг народ» послушно плетется в фарватере националистического курса Петра Порошенко, который, к слову, отечески похвалил своего преемника за продление запретов и санкций. Они отстаивают одну общую линию политического класса, сформированного по итогам Евромайдана. И это еще принесет нам немало ярких сюжетов — того и гляди, Московский цирк под санкционную политику подведут.

«Нет особого смысла обсуждать решение Зеленского продлить введённый решением Порошенко запрет на «Вконтакте», «Яндекс» и тому подобное. Смысл бы был, если бы это было что-то экстраординарное для Зеленского. А так он просто в очередной раз в точности продолжает политику Порошенко. Поэтому я и говорю: Зеленский — это Порошенко в том смысле, что первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко. С той только разницей, что Порошенко ещё мог фантазировать на тему того, что его политика пользуется поддержкой народа. Зеленский же самим фактом своей победы доказал: поддержкой пользуется политика, ровно противоположная их с Порошенко. И то, что он сегодня делает, ровно противоположно тому, за что голосовали его избиратели весной 2019 года. Он ещё томос из широких штанин достанет под конец, вот увидите», — предупреждает одесский журналист Юрий Ткачев.

Остается лишь посмотреть, как отреагируют на происходящие те самые использованные и обманутые украинские избиратели.