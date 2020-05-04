Вопрос предательства Зеленским интересов своих избирателей находится не в категории нравственности отдельно взятого индивидуума, это проблема украинской политики и государства в целом

Каждый избранный президентом Украины обещал русскоязычным гражданам страны уважение их прав, но, приходя к власти, сразу забывал о своих обещаниях и шёл на поводу у галичанской повестки дня: усиление украинизации, перекачка финансовых средств в дотационные регионы Западной Украины, наполнение государственного аппарата выходцами из пресловутого «украинского Пьемонта» (и тесно связанной с западными спецслужбами диаспоры).

Зеленский не исключение, однако беспрецедентная степень оказанного ему народного доверия (причём подтверждённого и парламентскими выборами) давала ему определенный шанс на позитивные изменения. Но кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума. Зеленский — хороший, а «слуги народа» — плохенькие. О чем говорят новые рейтинги © REUTERS, AP

Конечно, можно сослаться на неопытность Владимира Александровича (и это правда), на коррумпированный госаппарат (и это тоже правда), на ненасытный олигархат, на давление «стратегических партнеров», в частности, с целью не допустить изобличения организаторов переворота 2014 года. Но в любом случае история не терпит сослагательного наклонения: имелся маленький шанс спасти государство, да сник. Агрессивное национал-меньшинство без особого труда смогло навязать свою волю подавляющему большинству — в наглядное подтверждение теории «интегрального националиста» Донцова.

У повисшего в пустоте, не пожелавшего опереться на своих избирателей Зеленского (даже при настоящем желании перемен) было в наличии максимум полгода. А теперь перегруппировавшиеся элиты, агенты иностранного влияния и прочие «патриоты» технично отжали у Владимира Александровича самое главное — возможность стратегического манёвра. Втолкнув президента в порошенковскую колею, они могут спокойно ждать, когда он докатится до того же рейтинга.

Продолжение политики предыдущего правителя усматривается в принятии дискриминационного закона об образовании, продолжении так называемых «реформ Супрун» и «большой приватизации», разграблении бюджетов местного самоуправления, к чему добавился ещё и одиозный закон о продаже земли, на который даже Порошенко не решился.

Мостовые продолжают топтать различные неонацистские группировки, им покровительствуют МВД и СБУ, которые продолжают возбуждать дела против противников майдана. А тем временем гуляют на свободе убийцы Олеся Бузины и коррупционеры, вроде Свинарчуков, Кононенко, Грымчака, Пашинского. Об упырях покрупнее — Турчинове, Яценюке, Порошенко — и говорить не приходится. Штурм Черкасс — аваковский Тулон © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Продолжается травля канонической Церкви, включая поджоги монастырей и глумление в майданных СМИ (которые, на самом деле, при необходимости затыкаются по щелчку пальцев своих хозяев-олигархов). Иначе как мерзость нельзя воспринимать грязные антицерковные высказывания мэра Днепра-не-Реки Филатова и мэра Конотопа Семенихина. Да что говорить об этих адских персонажах, если премьер-министр Шмыгаль в своём поздравлении перепутал Пасху с Рождеством, а господин Зеленский предложил отметить Святую Пасху «семейным тимбилдингом». Может, это у него трембиты в голове взыграли?

Нет — это играет дудочка крысолова, и Владимир Александрович зачаровано идёт на её звук. Его выбор пути откликается взрывами на Донбассе, обнищанием населения Украины, торжеством авантюристов на зарплатах в сотни тысяч гривен… Смирившись со злом, ты неминуемо становишься его частью.