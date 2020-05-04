Каждый избранный президентом Украины обещал русскоязычным гражданам страны уважение их прав, но, приходя к власти, сразу забывал о своих обещаниях и шёл на поводу у галичанской повестки дня: усиление украинизации, перекачка финансовых средств в дотационные регионы Западной Украины, наполнение государственного аппарата выходцами из пресловутого «украинского Пьемонта» (и тесно связанной с западными спецслужбами диаспоры).
Зеленский не исключение, однако беспрецедентная степень оказанного ему народного доверия (причём подтверждённого и парламентскими выборами) давала ему определенный шанс на позитивные изменения. Но кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума.
Конечно, можно сослаться на неопытность Владимира Александровича (и это правда), на коррумпированный госаппарат (и это тоже правда), на ненасытный олигархат, на давление «стратегических партнеров», в частности, с целью не допустить изобличения организаторов переворота 2014 года. Но в любом случае история не терпит сослагательного наклонения: имелся маленький шанс спасти государство, да сник. Агрессивное национал-меньшинство без особого труда смогло навязать свою волю подавляющему большинству — в наглядное подтверждение теории «интегрального националиста» Донцова.
У повисшего в пустоте, не пожелавшего опереться на своих избирателей Зеленского (даже при настоящем желании перемен) было в наличии максимум полгода. А теперь перегруппировавшиеся элиты, агенты иностранного влияния и прочие «патриоты» технично отжали у Владимира Александровича самое главное — возможность стратегического манёвра. Втолкнув президента в порошенковскую колею, они могут спокойно ждать, когда он докатится до того же рейтинга.
Продолжение политики предыдущего правителя усматривается в принятии дискриминационного закона об образовании, продолжении так называемых «реформ Супрун» и «большой приватизации», разграблении бюджетов местного самоуправления, к чему добавился ещё и одиозный закон о продаже земли, на который даже Порошенко не решился.
Мостовые продолжают топтать различные неонацистские группировки, им покровительствуют МВД и СБУ, которые продолжают возбуждать дела против противников майдана. А тем временем гуляют на свободе убийцы Олеся Бузины и коррупционеры, вроде Свинарчуков, Кононенко, Грымчака, Пашинского. Об упырях покрупнее — Турчинове, Яценюке, Порошенко — и говорить не приходится.
Продолжается травля канонической Церкви, включая поджоги монастырей и глумление в майданных СМИ (которые, на самом деле, при необходимости затыкаются по щелчку пальцев своих хозяев-олигархов). Иначе как мерзость нельзя воспринимать грязные антицерковные высказывания мэра Днепра-не-Реки Филатова и мэра Конотопа Семенихина. Да что говорить об этих адских персонажах, если премьер-министр Шмыгаль в своём поздравлении перепутал Пасху с Рождеством, а господин Зеленский предложил отметить Святую Пасху «семейным тимбилдингом». Может, это у него трембиты в голове взыграли?
Нет — это играет дудочка крысолова, и Владимир Александрович зачаровано идёт на её звук. Его выбор пути откликается взрывами на Донбассе, обнищанием населения Украины, торжеством авантюристов на зарплатах в сотни тысяч гривен… Смирившись со злом, ты неминуемо становишься его частью.