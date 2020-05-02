На карантине - для лучшего взаимопонимания с детьми - посмотрел «Поттериану» и с удивлением узнал, что одна из тамошних фантастических тварей называется «украинский железнобрюхий дракон». Потом задумался - с чем же ассоциируется украинский дракон?

Казалось, давно ли ликующие толпы праздновали свержение президента Януковича с мифического золотого унитаза, обретение золотого батона и бегства «сатрапа» на полных долларов КАМАЗах. Каждый второй сторонник Майдана клялся мне, что его неназванный знакомый видел тот золотой унитаз воочию. Кстати, а где он — как и золотой батон? Они уже сданы в музей Революции Достоинства? И передали ли Межигорье детям, как это обещали собравшимся на Майдане борцы за народное счастье? И где, наконец, отрезанное ухо Булатова!

Ах, эти люди со светлыми лицами, которые не обидят мухи, а просто «вынуждены» были убить десятки милиционеров на Майдане, сотни антимайдановцев по всей стране и тысячи жителей Донбасса. А сколько произошло загадочных самоубийств (как и и обычных убийств) по политическим мотивам. Экс-депутат ВР Алексей Журавко приводит мартиролог только самых резонансных смертей:

«27 августа 2014 года. Валентина Семенюк-Самсоненко. Председатель Фонда госимущества Украины. Застрелена.

26 января 2015 года. Николай Сергиенко. Бывший зам. начальника Украинских железных дорог. Застрелен.

29 января 2015 года. Алексей Колесник. Бывший председатель Харьковского облсовета. Повешен.

2 февраля 2015 года. Андрей Викторович Кузьменко (Кузьма Скрябин). Певец. ДТП.

25 февраля 2015 года. Сергей Вальтер. Бывший мэр Мелитополя. Повешен.

28 февраля 2015 года. Михаил Чечетов. Бывший председатель "Партии регионов". Выброшен из окна.

9 марта 2015 года. Станислав Мельник. Бывший депутат от "Партии регионов". Застрелен.

12 марта 2015 года. Александр Пеклушенко. Бывший губернатор Запорожской области. Застрелен.

14 марта 2015 года. Сергей Мельничук. Бывший прокурор Одессы. Выброшен из окна.

15 апреля 2015 года. Ольга Мороз. Главный редактор издания «Нетешинский вестник». Проломлен затылок.

13 апреля 2015 года. Сергей Сухобок. Донецкий журналист. Убит.

15 апреля 2015 года. Олег Калашников. Депутат Рады от партии Регионов. Застрелен.

16 апреля 2015 года. Олесь Бузина. Оппозиционный журналист и писатель. Застрелен».

Алексей Журавко озвучивает версию именно насильственной смерти этих известных людей (в том числе тех, кого считают самоубийцами), и расследование их гибели вызывает множество вопросов. Одной из возлагавшихся на нового президента надежд была надежда обрести справедливость и правосудие, однако ничего не изменилось.

Общеизвестны имена убийц Олеся Бузины, они прекрасно себя чувствуют и при Зеленском, вина «активиста» Сергея Стерненко в убийстве Ивана Кузнецова доказана несколькими экспертизами, однако он преспокойно гуляет на свободе (и пользуется среди майданной «интеллигенции» огромной популярностью). Аргументируют своё право на убийство всяческие Парасюки и Черноволы, бравируют участием в кровавом госперевороте Геращенко и Аваков, но зато пребывает под арестом оппозиционный журналист Василий Муравицкий, продолжается преследование публициста Владимира Скачко, возбуждаются очередные дела против выполнявших в 2014 году свой служебный долг правоохранителей, и так далее.

Глава СБУ Иван Баканов требует продлить запреты на российские социальные сети и медиа, видимо, до сих пор не подозревая о существовании VPN, а Нацсовет по телевидению и радиовещанию во главе со старой-новой Ольгой Герасимьюк возбуждает внеплановую проверку против телеканала "112", осмелившегося показать российский мультфильм на религиозную тематику. А чего ещё ожидать в стране, где монастыри и церкви неугодного патриархата специально поджигают — например, в ночь на 24 апреля в Одессе.

Кстати, о шпионах. «При Наливайченко было арестовано около 6000 "шпионов" и "агентов ФСБ". Где все эти люди? Где суды? Где уголовные дела?— вопрошает известный оппозиционный политик Олег Царёв. — Можно посчитать по пальцам, сколько было судов. Многих, насколько я знаю, нет в живых. А дела в большинстве своем не дошли до суда. И как фабриковались эти дела? Один сосед позвонил другому и сказал, что по улице проехали гаубицы. Говорит: "Сейчас они будут стрелять, и из Донецка прилетит ответка, давай быстро по подвалам". С телефона сняли запись переговоров и их обвинили в том, что они выдали расположение украинских войск. И соседа били до тех пор, пока не добились признания. И вот таких "шпионов" было арестовано 6000 человек! И сейчас Зеленский фактически идёт по этому же пути».

А ещё помните, как российский беспилотник подорвал склады боеприпасов в Балаклее? Сам генпрокурор Луценко тогда рассказывал журналистам: «Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения — города Балаклея». А потом, страшным голосом продолжал генпрокурор, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения № 67 арсенала, где лежали 700 ракет ЗМ9-ЗРК «Бук-М12» и снарядов 152 мм, был сделан пуск управляемой ракеты, которая пробила укрытие. После этого БПЛА, проделав круг, выстрелил во второй раз, что и привело к взрыву, а беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.

Какие убедительные детали, какое сверхточное описание очередного акта «российской агрессии»! Правда, выяснилось, что никаких агрессоров не было вообще, а взрывы организовали сами украинские военнослужащие, дабы скрыть хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн гривен. Недостача была обнаружена предыдущим аудиторским отчетом от 28 февраля 2017 года, а 30 марта 2017-го командованием должны быть предоставлены документы по данному поводу, но 23 марта арсенал внезапно взорвался. Возле арсенала боеприпасов в Балаклее вспыхнул пожар – Генштаб Украины © REUTERS,

Теперь и комиссия Верховной Рады официально подтвердила, что «герой Майдана» Юрий Луценко публично лгал. «В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», — говорится в выводе парламентской комиссии.

А ещё, помнится, адвокаты господина Луценко заявили, что озвученная бывшим генпрокурором с трибуны ООН сумма в 40 миллиардов долларов, как бы украденных Януковичем, была просто поэтической «метафорой». И избитые «онижедети» в основной своей массе оказались вовсе не студентами, а дядьками сорока-пятидесяти лет от роду, и «небесную сотню» (которая и не сотня вовсе) изрядно постреляли свои же соратники по Майдану. Что поделать — метафоры требуют жертв, да и никого из людей с хорошими лицами эти «мелочи» интересуют.

Сказал ли по всем этим трекам хоть слово правды господин Зеленский? Нет. Мальчик боится украинского железнобрюхого дракона. Причина страха ясна: по сути, Володя — слуга дракона, а мы требуем, чтобы он его убил. Не то чтобы мальчик из хорошей еврейской семьи не может быть людоедом — история многих участников того же Майдана является наглядным опровержением этого. Если нужно, такой мальчик и вышиванку напялит, и организаторов Холокоста восславит. Просто выяснилась несоразмерность весовых категорий: он шёл на выборы повеселиться, а здесь взрослые пацаны на скальпы играют. Куда проще забыть свои предвыборные обещания и собственные благие намерения.

Тем более, понятие чести и достоинства у киевской политической элиты утрачено в принципе. Не потому, что люди изначально плохие — просто колебаться под струей очень часто приходится. За деньги ныряют в неё, плещутся в отходах жизнедеятельности ради денег, во имя денег захлёбываются. Интересно излагал об этом «герой Майдана» Пашинский в разговоре с господином Корбаном: «Я — друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы — враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют».

Как правильно воровать, Сергей Пашинский поделился со следствием, когда его слегка прижали в конце прошлого года, а в прессу просочились фрагменты протоколов допроса. «В армию поставлялось лишь то, на чем можно было заработать. БТР-ы шли на фронт, потому что их реконструировали на заводе "Богдан", который принадлежал Свинарчуку-Порошенко. Военные катера поставлялись потому, что их производили на "Ленкузне", хозяином которой был президент Украины Порошенко. Поставки питания в АТО, все сухпаи для ВСУ осуществляли компании из орбиты "Рошена", а форму на сотни тысяч украинских солдат шили фирмы, подконтрольные Марине Порошенко. Семья президента зарабатывала на этом миллиарды долларов. Всё продавалось армии намного дороже себестоимости», — вроде бы сообщил Пашинский следствию, и в знак доброй воли был отпущен домой. Можно ставить под сомнение приписываемые Пашинскому дерзкие речи, но хотелось бы побольше узнать о вышеупомянутых фактах — тем более, о них не раз сообщала украинская пресса. Однако и здесь абсолютное бездействие.

Мы уже не говорим про гуманитарную политику, где, в брутальное нарушение Конституции и Европейской хартии региональных языков, украинское правительство продолжает дискриминацию русскоязычного населения (кстати, основного избирателя Владимира Зеленского) и практику этноцида. За год стало совершенно очевидно, что дракон победил маленького несостоявшегося волшебника — потому что нашего дракона победить может только он сам.

Государство, которое тридцать лет только делает своему народу хуже (от чего народ мрёт и разбегается), нужно лишь тем, кто на процессе «державотворення» загребает деньги. А ежели украинцам даже Саакашвили третий раз безнаказанно всучить можно, то волю народа надо уважить. И продолжать его безжалостно эксплуатировать — простым людям в кабалу, знатным патриотам в богатство. И никакой Зеленский здесь не поможет, потому что настоящий дракон сидит в головах.