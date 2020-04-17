Известный, в узких кругах, украинский журналист Гордон, счастливый обладатель ограниченного интеллекта и неограниченных амбиций, предложил резко сократить количественный состав депутатов Рады, переформировав заодно украинский парламент в двухпалатный

Гордон считает, что сократившемуся населению Украины хватит ста пятидесяти народных избранников: 100 в нижней палате и 50 в верхней, которую Гордон называет палатой регионов.

Если это не призыв к федерализации, то я испанский лётчик. Но ведь федерализация официально приравнивается на Украине к сепаратизму. Против Донбасса войну начали именно из-за требования федерализации. И Гордон ещё недавно объяснял, почему это правильно.

Конечно, Гордон может не знать, что двухпалатный парламент (да ещё и с палатой регионов) — признак федеративного государства. Палата регионов в таком парламенте уравновешивает нижнюю палату, обеспечивающую равенство избирательных прав граждан. Поскольку в разных регионах разная численность жителей, то, например, Москва избирает в Государственную Думу в десять раз больше депутатов, чем Якутия. А вот в Совете Федерации они представлены равным количеством сенаторов. Таким образом совмещается равенство прав граждан (одинаковое количество депутатов нижней палаты от одинакового количества избирателей) и равенство прав регионов (одинаковое количество представителей в верхней палате, независимо от численности населения региона).

Зато Гордон знает, кто определяющим образом влияет на принятие на Украине стратегических решений, умеет к этим людям пробиться, подольститься, внимательно слушает, что они говорят, а затем, в меру своего понимания, выдаёт их высказывания за свои мысли. Так было при Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко. Так есть и сейчас.

Гордона не любят и не уважают, но умные люди используют эту его хорошо известную отличительную черту для слива определённой информации или дезинформации.

В данном случае мы явно имеем дело с попыткой протестировать идею превращения Украины в федеративное государство. Если гордоновский вброс проглотят, можно будет приступить уже к серьёзному обсуждению конституционной реформы. Если же нацики станут на дыбы, то Гордон извинится и утрётся — ему не впервой, а идеологи реформы сделают вид, что они тут ни при чём, и начнут искать иной путь реализации своей идеи.

Судя по размаху и амбициозности, идея может принадлежать либо Коломойскому, либо продвигаться через Пинчука структурами Сороса. Окружение Зеленского слишком убого, чтобы такое придумать, Ахметов никогда не интересовался политическими реформами. Не заморачиваясь преобразованиями, он просто покупал очередную власть (хоть после Майдана, хоть после выборов, хоть после конституционной реформы). Идея также могла бы принадлежать Медвечуку, но тогда бы её озвучивал не Гордон. У них с Медведчуком отношения как-то не сложились. Конечно, если политическая ситуация драматическим образом измениться, Гордон и в приёмной Медведчука будет часами просиживать, но пока что ничто не указывает на наличие у Виктора Владимировича серьёзной политической перспективы, а значит и Гордон его мнение принимать во внимание, а уж тем более озвучивать как своё, не будет.

В принципе, надо сказать, что кто бы из олигархов ни выдвигал идею федерализации (пусть и завуалированную под секвестр парламента), он должен найти поддержку большинства политического класса Украины. Ведущие олигархические семьи и топ-политики давно уже контролируют собственные территориальные княжества, в составе одного или нескольких регионов Украины. Кроме того, есть харьковский и одесский прецеденты. Местная элита этих городов давно не рвётся на общеукраинский уровень, но управлять этими регионами, без учёта интересов и позиции местных «баронов», Киев не может (как минимум с 2014 года, хоть и раньше приходилось в чём-то уступать).

В общем, де-факто Украина давно уже регионализировалась, только интересы регионов в Киеве реализуются на основе неформальных договоренностей. В случае же федерализации региональные феодальные владетели получат легальный механизм защиты своих прав и интересов.

Раньше против федерализации выступала центральная власть. Президентские полномочия, вкупе с унитарным государственным устройством, позволяли претендовать на долю, даже в тех случаях, когда вмешаться в процесс грабежа не представлялось возможным (в случаях, находившихся в компетенции региональных властей). Но в последние годы центральная власть критически ослабела. Если Порошенко, за счёт политического опыта и личного ресурса, ещё был в состоянии создавать хотя бы видимость контроля центра над ситуацией в стране, то Зеленский не может продемонстрировать даже контроль над собственным офисом или над парламентской фракцией собственной политической силы. Он слаб, в Киеве открыто говорят о его вероятном досрочном (добровольном или вынужденном) уходе с поста. Олейник о падающей поддержке Зеленского: Поздно пить боржоми, рейтинг потерян окончательно © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но досрочная отставка, не говоря уже о свержении, чревата неприятными последствиями. Следующая власть будет иметь огромное искушение завоевать поддержку народа, за счёт уголовного преследования старой власти. На это всегда есть спрос. То, что Зеленский не решился предпринять в отношении Порошенко, легко предпримут в отношении Зеленского. Он не из круга владельцев страны, просто обслуга — клоун, которому разрешили некоторое время играть короля. Его не жалко.

Так что Зеленский вряд ли хочет уходить досрочно. Но его пикирующий рейтинг и нарастающее его неприятие народом подталкивает элиту к размышлениям о том, кем можно Зеленского заменить. Социологические конторы по заказу олигархических семейств проводят закрытые замеры популярности потенциальных кандидатов, результаты которых немедленно выбрасываются в прессу. В общем, всем всё понятно. Кость Бондаренко: Консенсус олигархов и прочих элит не дает авторитаризму сформироваться на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Но у Зеленского есть шанс. Конституционная реформа, предусматривающая федерализацию, должна будет существенно урезать президентские полномочия. Президент станет фигурой слабой. Он будет раздавать ордена, принимать верительные грамоты и подписывать назначения и отставки, санкционированные парламентом или Кабмином. Центр власти должен будет переместиться в правительство, ответственное перед парламентом, и собственно в Раду.

В ходе реформы олигархату будет совсем несложно замкнуть на верхнюю палату все ключевые назначения, а также обеспечить ей право вето на решения нижней палаты. Не совсем демократично и даже не совсем по-американски (хоть сенат в США имеет очень широкие права и полномочия), но кто будет спорить?

В своих регионах олигархи выберут в верхнюю палату тех, кто им нужен, по какой бы системе выборы не происходили. После этого фактическая власть в стране перейдёт в руки «политбюро» территориальных «князей», а ничего не решающий президент-марионетка на некоторое время сможет продлить своё нахождение у власти. Сразу же после реформы, тем более в её ходе, никто его менять не будет. Если повезёт — досидит до следующих выборов. Тем более, что следующие выборы президента можно будет провести в парламенте в любое подходящее время (сославшись на то, что в стране новый основной закон).

Есть только один нюанс, делающий такую конституционную реформу маловероятной, несмотря на то, что она всем на Украине выгодна. Кроме народа, разумеется, но кто же народ-то спрашивает? В Госдуме предложили приравнять ДНР и ЛНР по объему прав к субъектам России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Дело в том, что принятие новой конституции, переносящий центр тяжести государственного управления в парламент и усиливающий роль регионов, актуализирует необходимость подтверждения согласия этих самых регионов с данной реформой. В Донбассе Киев сможет организовать референдум на подконтрольных ему территориях и получить формальное согласие Донецкой и Луганской областей на изменение конституции, что легализует их нахождение в составе Украины. Таким образом, в отношении ДНР/ЛНР позиции Киева не изменятся. Крым в России - 6 лет. О мировой практике самоопределения и признания независимости © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Но Киев не контролирует ни кусочка территории Крыма. Следовательно, любые решения о федерализации (или любой другой конституционной реформе) будут приниматься без участия крымчан. То есть, та конституция, на основании которой Украина считает Крым своим, будет аннулирована, а новая, принятая без участия Крыма, не может быть аргументом в международном споре. Так, например, Россия может записать в свою конституцию Аляску и даже Украину, а Великобритания вообще полмира. Однако принцип верховенства воли народа предполагает, что без ясно выраженной воли населения соответствующей территории, включить её в состав другого государства нельзя. Когда принималась конституция 1996 года, Крым участвовал в её принятии. Если появится новая конституция, то все «права» Украины на Крым повиснут в воздухе.

Так что озвученная Гордоном идея, будучи более, чем привлекательной для большинства украинских элитных групп, практически нереализуема по следующим причинам. Она однозначно ведёт к снижению легитимности украинских претензий на Крым. В нынешних условиях, занятый собой Запад может этим воспользоваться, для того, чтобы обнулить обременительные обязательства по поддержке Украины в её противостоянии с Россией.

Кроме того, украинским нацистам (да и значительной части общества) настолько глубоко вбили в голову, что федерализация = сепаратизм, что противники идеи, а они обязательно найдутся, получат веский козырь. Наконец, самим нацистам необходимо унитарное государство, они навязывают свою волю всему народу, используя именно унитарные структуры, которые они контролируют на уровне центральной власти. В государстве федеративном у них не хватит на всех ни сил, ни полномочий. Тот же Аваков силён, пока контролирует МВД единолично. А ведь в федеральном государстве большая часть полиции перейдёт в подчинение региональных властей, да и Национальную гвардию могут отобрать у центра. И кому тогда будет нужен сегодняшний «полудержавный властелин»? «Аваков-спаситель» или Арсен последней надежды © пресс-служба А.Авакова

Так что не знаю, придётся ли Гордону извиняться или его выходку просто проигнорируют, но шанс на реализацию сценария конституционной реформы на Украине исчезающие мал, хотя желающих её реализовать много.

А надо было Путина ещё в 2014 году слушать. Он ещё тогда говорил, что федерализация — единственный шанс Украины. Теперь уж поздно.