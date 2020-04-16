Не стану утверждать, что арестованный СБУ генерал Шайтанов не работал на Россию. Потому что не знаю. Мог работать, нельзя исключить, что в СБУ остались порядочные люди. Мог не работать, на Украине в ходе внутренних разборок враждующие стороны всегда обвиняют друг друга в «работе на Россию»

ФСБ сразу после его ареста оперативно задержало в Крыму двух украинских шпионов. Это может быть случайным совпадением, а может свидетельствовать о подготовке обменного фонда.

«Доказательства» измены Шайтанова, предъявленные СБУ, абсолютно бредовые — два матёрых офицера спецслужб (российской и украинской) выезжают то во Францию, то в Германию, чтобы там по телефону обсудить планы убийства никому не нужного, вышедшего в тираж чеченского террориста, к тому же известного тем, что украл деньги своих подельников. Можно подумать, российским спецслужбам больше некого было подрядить на это дело, кроме генерала СБУ. Причём по телефону планы обсуждаются настолько подробно, как будто специально для следственного дела. Это притом что офицеров спецслужб учат до выработки условного рефлекса не обсуждать даже в присутствии выключенного телефона и даже меню завтрака с женой. Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

Можно, конечно, сказать, что разгильдяи встречаются везде, в том числе и в спецслужбах, можно вспомнить, что не один разведчик провалился совершенно случайно, из-за пренебрежения какой-то мелочью. Можно предположить, что во Франции и в Германии они не опасались прослушки СБУ и не считали, что за ними установят наблюдение местные спецслужбы. Можно привести все несообразности «разоблачительной» версии СБУ как доказательство того, что дело генерала Шайтанова липовое. Но в принципе любая спецслужба старается представить общественности ненастоящую причину провала иностранного агента, просто чтобы не раскрывать методы работы и не вскрывать собственную агентуру. Так что бредовость представленных общественности «доказательств» сама по себе не доказывает ничего, кроме того, что СБУ не особенно напрягалось, придумывая официальную версию ареста. Впрочем, надо сказать спасибо, что они не продемонстрировали в очередной раз военный билет, российский паспорт и инструкцию с личной подписью Путина, требующую от генерала в шпионских целях прорыть тоннель от Бангкока до Лондона. Чему-то и украинская спецслужба учится.

Был ли Шайтанов российским разведчиком или не был, не так важно, как важен сам факт его ареста. Брали его явно не за шпионаж. Такого высокопоставленного агента постарались бы тихо перевербовать ЦРУ, могли бы его использовать и втёмную, целенаправленно сливая дезинформацию. Просто сажать его контрпродуктивно. Ещё более контрпродуктивно устраивать из его ареста телевизионное шоу. Если предположить, что украинцы говорят правду и генерал работал на ФСБ, то СБУ своими действиями предупредило российскую спецслужбу о провале агента, а, как известно, предупреждён — вооружён. Александр Ходаковский о фальсификации СБУ фактов биографии Шайтанова © из личного архива А.Ходаковского

Зато шоу с арестом выгодно с точки зрения украинских местечковых разборок. И я в этом случае склонен прислушаться к версии бывшего офицера СБУ, одного из первых руководителей восстания в Донбассе Александра Ходаковского, который утверждает, что Шайтанов — человек Порошенко. Кстати, именно Порошенко, который никому ничего не даст просто так, присвоил Шайтанову звание генерал-майора, несмотря на то что он служил «преступному режиму» Януковича. Участвовал ли он в штурме майдана, как утверждают его обвинители, или «мимо проходил», как говорит Ходаковский, не так важно. Он был высокопоставленным офицером СБУ, входил в руководство «Альфы», которая далеко не сразу начала безоговорочно выполнять приказы путчистов. Следовательно, его лояльность была под вопросом. В таких условиях, чтобы заслужить генерала уже в 2015 году, надо было хорошо постараться.

Обычная украинская практика, когда высших офицеров такого уровня связывают с главой государства не только служебные, но и деловые интересы. Так что деловая связка Шайтанов-Порошенко вполне могла просуществовать до сего дня.

На Украине сейчас идёт настоящая война между группировкой Коломойского, которую в парламенте поддерживает часть «Слуг народа», а также ситуативно ОПЗЖ и «Батькивщина», и группировкой Ермака, опирающегося на подконтрольные Ахметову и Пинчуку части фракции «Слуги народа», ситуативно поддерживаемые «Европейской солидарностью» Порошенко и «Голосом» Вакарчука. Коломойский борется за возврат «Приватбанка», против МВФовского варианта земельного закона и за объявление Украиной дефолта, что даст возможность подорвать позиции имеющего серьёзное влияние на Украине Сороса и ориентированного на него большинства украинских политиков и олигархов. Соответственно группировка Ермака, пытающаяся оттеснить Коломойского подальше от Зеленского и монополизировать влияние на президента, в союзе с просоросовским большинством украинского олигархата выступает за полное и безусловное выполнение требований МВФ. Корнилов об аресте генерала СБУ Шайтанова: Зеленскому нужна своя «ночь длинных ножей», и, возможно, он ее уже начал © РИА Новости, Владимир Трефилов

Последним невыполненным требованием на сегодня остаётся антиколомойский закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам. Люди Коломойского внесли к принятому в первом чтении закону шестнадцать тысяч поправок. Если следовать процедуре, то на рассмотрение всех поправок уйдёт не менее года, а то и два. Но столько Украина ждать не может. Деньги МВФ нужны власти уже вчера. Единственный вариант — изменить регламент Верховной Рады (это парламент может сделать своим решением, принимаемым простым большинством). Коломойский может окончательно заблокировать принятие закона и сорвать сотрудничество Киева с МВФ, после чего правительству останется только объявить дефолт, как и требует Игорь Валерьевич, разрушив ситуативное большинство в составе части фракции «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса». Для решения этого вопроса предпринимаются все меры, включая подкуп и запугивание депутатов от «Слуги народа».

На этом фоне арест пропорошенковского генерала СБУ выглядит вполне логично. Если, как мы полагаем, Пётр Алексеевич сохранил с Шайтановым деловые контакты, он воспримет этот удар крайне болезненно и потребует от Зеленского освободить генерала. Но его уже объявили российским шпионом, а значит, освободить его просто так не дадут нацисты. В ответ Порошенко может отказаться от поддержки антиколомойского закона до тех пор, пока не будет разрешён вопрос с генералом.

Изложенное — не более чем гипотеза, Истинную причину ареста генерала Шайтанова мы можем никогда не узнать (а можем узнать довольно скоро). Но эта гипотеза представляется мне внутренне непротиворечивой и объясняющей известные нам факты более логично, чем официальная версия СБУ, гласящая, что ФСБ не придумала ничего лучше, как за 200 тысяч долларов нанять генерала СБУ, имеющего доступ к важной секретной информации, в качестве киллера для второстепенного бандита.

Кстати, публикация липовых телефонных разговоров в качестве компромата — любимый метод пиарщиков Коломойского. Так что не исключено, что «доказательства» СБУ создавались людьми Игоря Валерьевича и по прямому заказу Игоря Валерьевича, а СБУ получила уже готовый продукт и просто его обнародовала.