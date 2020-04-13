Известный в России и на Украине политолог Дмитрий Выдрин находит неожиданные аналогии и образы для описания ситуации в мире

Три девицы под окном… Хотя вроде не девицы, но женственны, манерны, мечтательны. Впрочем, как многие другие американские дипломаты. Школа такая. Все трое были послами США на Украине: Стивен Пайфер, Джон Хербст, Уильям Тейлор

Так получилось, что всех троих неплохо знаю лично — встречался, беседовал, спорил. Признаться, забыл уже об их существовании (как, наверняка, и они обо мне). Но вот неведомая сила объединила этих столь разных и в чем-то похожих людей. Точнее, сила — ведомая. Это как раз — девичья розовая, наивная и инфантильная мечтательность.

Три посла вдруг решили, что пришло время забирать у России Крым. Сделали как бы решительное заявление, типа — Америка, вперед, и коронавирус нам в помощь!.. Борзым послам уже ответили и наши дипломаты, и эксперты, и журналисты. Но я сейчас не об этом. Не об их частной позиции. Хотелось бы об общей традиции. О том, как болезненно, неожиданно, драматично меняется традиционная дипломатия великой (пока еще) мировой державы…

Весной далекого девяносто первого года я оказался в знаменитом пушкинском имении Михайловское. Пробыл там несколько дней. Подружился с экскурсоводом — фанатичной поклонницей поэта, которая бросила успешную научную карьеру, квартиру в центре Питера, чтобы находиться постоянно в любимой обители поэта. Жила в маленькой форменной избушке прямо в лесу недалеко от усадьбы. Рассказала мне забавный эпизод. Зимней ночью во время неистового бурана к ней постучали. Вошел респектабельный «импортный» мужчина. Оказался американским послом. Заблудился на машине в лесу, застрял в сугробе и вышел на огонек. Я спросил у музейной дамы: «Зимний дурак?» Есть такой образ у Хемингуэя. Вы, мол, топите печку в заснеженном лесном домике, и вдруг к вам вламывается ночной незнакомец. Долго стряхивает снег с обуви, потом с шапки, неторопливо снимает тяжелый полушубок. И только тогда вы видите, что зашел дурак. Она понимающе ответила: «Зимний, но блестящий интеллектуал».

Они пили всю ночь чаек — в домике была одна кровать, и уложить гостя было некуда. Посол при свете керосинки читал наизусть «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Утром вместе выкопали машину и поехали в музей… Много позже я встретил восемнадцатого и последнего штатовского посла в Союзе Джека Мэтлока в одном из американских универов. Вместе читали там политическую философию. За бокалом крепкого я спросил его об этом эпизоде. Он явно засмущался, вытер платком породистую лысину и сказал: «Гребаное КГБ! Все-то вы знаете. А Пушкин — недосягаем. Большое счастье просто прикоснуться к этому явлению». Мы тогда долго говорили, допили свой бурбон и я подумал, что больше дипломатов такого уровня у них в стране не будет… Путь к нацбезопасности США пролегает через Москву © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Штаты стали великой державой, потому, что имели великого оппонента. В том числе и всезнающее КГБ против всепонимающих дипломатов. Великое рождается от великого. Даже неважно — дружбы или вражды. Наверное, поэтому посол, если я правильно помню, был против распада Союза. Не думаю, что симпатизировал строю. Скорее понимал, что только могучие империи (неважно, с каким строем) вынашивают непревзойдённые культурные феномены. Которыми потом подпитывается весь мир. Наверное, этот последний крутой посол той эпохи был консерватором. В том классическом смысле, что привык работать с крупными объектами…

Но вернемся к упомянутой тройке. Кстати, вроде бы их консультировал Ян Бжезинский. Сын последнего масштабного, как он сам себя считал, врага советского строя. И так уж получилось, бывший мой аспирант. Когда-то мы со Збигневом и его сыном бродили ночью по бывшему зданию партийной школы. В центре темного фойе стоял громадный мраморный куб былого постамента вождя мировой революции. Мэтр вдруг произнес: «А ведь это я сверг его с постамента. Сфотографируй меня на его месте». Мы долго искали с Яном лестницу. С трудом подсаживали папу. Потом лестница обломилась, и он упал. Я ему сказал: «Збиг, ты, конечно, глыба. Но вождь был покрупнее»… Кем станет Трамп для Польши: Вильсоном или Рузвельтом? © AFP, Nicholas Kamm | AFP, Nicholas Kamm | Перейти в фотобанк

Тем не менее, они Союз развалили. А сами стали мельчать на глазах, приноравливаясь к таким услужливым, но столь мелким «партнерам», которые начали плодиться на обломках красной цивилизации. Как крысы на развалинах продбазы…

Американские послы этой генерации — неплохие в принципе ребята. Вышколенные, чистенькие, воспитанные. Но такие, блин, мелкие. Как большинство либералов. В том классическом смысле, что либерализм — работа с мелкими объектами. Они не виноваты, что возмужали не на «Борисе Годунове», а на «Гарри Потере»… И не виноваты, что «айсберг» перевернулся. Почти треть века под солнцем мировой политики нежилась малозначимая «верхушка», считавшая себя фундаментом человечества. Устранение (и самоустранение) с мировой арены Союза и вкрадчиво-незаметное усиление Китая воспринималось как вечная гегемония Запада. Тот перешел в режим «проблемодробилки». То есть физически, территориально, геополитически дробил своих былых и возможных оппонентов до уровня пережёвывания в одно дыхание. И собственные кадры калибровались соответственно. Если нужно бороться с мышами, достаточно котиков, а не тигров. И вдруг что-то пошло не так.

Не раскололась на мелкие обломки Россия. Из покладистого дерзким стал Китай. И пошли чередой глобальные вызовы: экономические, энергетические, экологические, а теперь еще и эпидемиологические. И стали возникать фигуры, адекватные масштабу вызовов. Никакой мистики. Масштаб политиков всегда определялся масштабом проблем. Иначе говоря, не Путин, Си Цзиньпин и Трамп создали глобальные проблемы. А глобальные проблемы «вызвали» Путина, Си…. Но об этом как-нибудь позже и подробнее.

Пока вернусь к теме. Как говорил Шопенгауэр, дух будущего ребенка заставляет жениться его родителей. Дух будущих проблем «заставил жениться» на Америке волчару Трампа. Обаяшки типа Обамы, как показали кадры из Белого дома, сильны в ловле мух. А тут гигантские новые вызовы надвигающейся эпохи. Но люди-то остались предыдущего замеса. Вот Трампа обвиняют, что он, в том числе и в дипломатии, окружил себя пожилыми соратниками. А он просто пытается найти «крупняков». Да, ошибается, когда, например, принимает размер усов Болтона за размер интеллекта. Но, главное, он понимает (или хотя бы чувствует) масштаб надвигающихся испытаний. Поэтому, кстати, так явно тянется к российскому президенту, невзирая на чудовищную русофобию в стране…

А вот наши посольские ученые «котики» все еще думают, что можно до сих пор играть в бисер. Понятно, что они хотят напомнить президенту о своем существовании. Понятно, что они предполагают его второй срок и хотят хоть как-то прогнуться. Но надо бы им стать покрупнее, что ли. Сменить игрушки. И читать «Бориса Годунова», а не «Поттера». Может, тогда их заметят. Хотя это вряд ли.