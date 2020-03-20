Глобальная пандемия может изменить даже привычный для нас мир спорта

Глобальная пандемия коронавируса затронула абсолютно все сферы общественной жизни. Чтобы понять, до какой степени изменился в эти недели наш мир, достаточно заглянуть в спортивную рубрику любого информационного сайта. Новостей про спорт больше нет. Вместо них вы увидите бесконечный траурный список спортивных соревнований, перенесенных на неопределенный срок из-за угрозы этой болезни. А околоспортивная светская хроника, которая прежде рассказывала о тусовках и вечеринках, свелась к новостям о том, кто еще из звезд обнаружил у себя вирус или же попался полиции при попытке нарушения карантина.

С начала марта были отменены основные спортивные турниры Старого и Нового Света — Чемпионат Европы по футболу, Лига чемпионов и Лига Европы, большинство национальных чемпионатов по абсолютно всем видам спорта, игры американской Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Под вопросом и проведение летних Олимпийских игр в Токио. Международный Олимпийский комитет обещал отстоять их от запрета любой ценой — но это вызвало возмущение у многих спортсменов, не желающих рисковать здоровьем, занимаясь подготовкой к Олимпиаде. А японские власти уже дали понять, что Игры могут не состояться. Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов», — признал вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо, по словам которого, Олимпиада должна проходить только в ситуации безопасности и комфорта для всех участников главного спортивного форума современности. А обеспечить их сейчас, очевидно, нельзя — несмотря на любые ухищрения и расходы.

Такой карантин является беспрецедентным событием в истории мирового спорта. Он наносит удар по сложившейся вокруг него экономике, с многомиллиардными бюджетами на рекламу, сказочными доходами от трансляций, огромными зарплатами ведущих мировых звезд и множеству предприятий смежного бизнеса — начиная от производства инвентаря и кончая спортивным тотализатором, на котором прокручивают и отмывают денежные потоки.

Закрывается и спортивная пресса — включая украинский журнал «Футбол», где когда-то блистали лучшие спортивные журналисты страны — Руслан Мармазов и Артем Франков. На днях он прекратил выходить в печать, а коллектив издания отправлен в бессрочный отпуск за свой собственный счет, с совершенно неясными перспективами. Ведь писать им, по сути, не о чем, а главной спортивной темой последних дней явился скандал вокруг американских функционеров, которые в течение многих лет насиловали подающих надежды атлеток.

Большинство любителей спорта еще вчера сочли бы такую ситуацию невозможной — однако сейчас им приходится привыкать к новой реальности. Поначалу фанаты протестовали против остановки чемпионатов, продолжая собираться на площадях и в барах — что наверняка помогло распространению вируса. Но кризис всегда ведет к переоценке привычных ценностей, позволяя отличить настоящее от суетной мишуры. Понимание масштабов беды меняет отношение к сверхпопулярным соревнованиям и обожествляемым при жизни кумирам. Социальные сети Испании покорил характерный мем на тему коронавируса — он изображает женщину, которая обращается к политикам и владельцам спортивных клубов: «Вы даете миллионы евро в месяц футболистам и 1800 евро в месяц биологам. Сейчас вы нуждаетесь в лечении. Идите к Роналду или Месси, и они найдут вам вакцину». Зомби-апокалипсис наоборот. Почему Джокер американского Майдана убивает невиновных © imdb.com

Катастрофа помогла увидеть реальное положение дел. Люди осознают, что коммерциализованный сверху и донизу спорт занимал у нас непропорционально важное место — и это явно не идет на пользу современному обществу. По сути, он превратился в новую мировую религию, присваивая колоссальные средства, которых так остро не хватает в образовании, медицине, науке и социальной сфере. Спортивные клубы любят поговорить о социальной ответственности — но и показная благотворительность почти всегда сводится к хорошо окупающемуся пиару.

Коронавирус сделал этот факт очевидным. Богатые знаменитости прячутся за заборами вилл, пока простые болельщики пытаются оказывать помощь беспомощным старикам. Испанская газета «Marca» писала, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдает свою сеть отелей под больницы для зараженных коронавирусом. Но эта публикация быстро пропала с сайта издания, и, судя по всему, оказалась банальным фейком. Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл действительно передал врачам две принадлежащих ему гостиницы — однако этот случай является практически единичным на фоне всеобщего эгоизма, который царит в мире футбольных звезд, живущих сейчас под неспортивным лозунгом «Каждый спасается в одиночку».

Все это вызвало дискуссию о будущем современного спорта, с призывами переучредить его на новых, некоммерческих основаниях — чтобы спортивная культура вновь начала служить обществу, вместо обогащения спортивных функционеров и бизнесменов. Впрочем, об этом говорили еще до начала пандемии, предлагая отказаться от дискредитировавших себя соревнований и институций. Так, после отстранения российских олимпийцев многие вспомнили о многочисленных «альтернативных олимпиадах», которые были широко распространены в прошлом веке — вроде знаменитых коминтерновских спартакиад, которые считались главными спортивными соревнованиями в довоенном СССР, способствуя развитию массовой спортивной культуры.

Пандемия коронавируса объективно подталкивает человечество к необходимости отказаться от института профессионального спорта — который банкротится сейчас на наших глазах, причем не только в финансовом, но и в моральном смысле. Ведь отмена ведущих спортивных шоу не уронила небо на землю — жизнь по-прежнему продолжается, а люди заняты чем-то более насущным и важным, чем привычное наблюдение за бегающими по площадке миллионерами. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Давайте посмотрим правде в глаза. Современный профессиональный спорт — это всего лишь одна из разновидностей не всегда законного и чистоплотного бизнеса, питательная среда для коррупции, инструмент политической манипуляции и давления. Европейские стадионы давно превратились в среду легального развития ультраправых движений, а ксенофобия и расизм становятся общепринятой нормой даже для атлетов из либеральной Европы — как это вновь показала травля российских лыжников.

Отказ от коммерческих чемпионатов и допинговых олимпиад, банкротство футбольных клубов — любимых игрушек украинского олигархата — позволит сэкономить огромные средства, в которых так остро нуждается сейчас та же самая медицина. Кроме того, за этот счет можно строить спортивные объекты для населения, развивать массовый любительский спорт, повышать физическую культуру обыкновенных незвездных граждан, вытаскивая их из спортивных баров. А это, в конечном счете, поможет бороться против бесконечно посещающих нас болезней.

Нет худа без добра, и пострадавшему от эпидемии обществу стоит использовать открывшуюся возможность. Нам говорят, что спорт умер? Тогда пора сказать — да здравствует спорт!

Другой, честный и настоящий.