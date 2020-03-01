Выступая в Киеве на «Форуме реформ: на пути к Вильнюсу» премьер-министр Украины Алексей Гончарук похвастался успехами Украины: мол, главное достижение Украины за десять лет - это демократия

«Главным достижением нашей страны за последние десятилетие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные слои общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться», — заявил Алексей Гончарук.

Несомненные проявления демократии мы могли наблюдать 21 февраля, во время отчета господина Гончарука в Верховной Раде: мало какого премьера слушали с таким презрением и невниманием, как этого. Депутаты во время доклада толпами бродили по залу, гомон разговаривающих местами заглушал докладчика, а сам зал напоминал полупустыню. Учитывая огромный численный перевес правящей партии, которая могла хотя бы фиктивно изобразить подобие внимания к Гончаруку, похоже, авторитет у ныне действующего премьера среди однопартийцев нулевой. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Да и рядовые граждане доверием Кабмин не балуют. Согласно данным соцопроса Центра им. Разумкова, в феврале 2020 года полностью поддерживали деятельность правительства Украины всего 6% респондентов, одобряют его отдельные мероприятия — 34%, а не поддерживают — 51%. Что касательно лично премьера, то деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, частично поддерживают — 29,5%, не поддерживают — 52%. Напомню: в сентябре прошлого года правительству доверяли 57% респондентов, а не доверяли всего 22%.

Однако Алексей Гончарук настроен оптимистично: исчезло доверие украинцев к правительству, но зато — по его мнению — исчезла и коррупция среди его коллег по правительству. «Многие ощутили, что на самом высоком уровне украинской власти коррупции не стало. В правительстве её точно нет. Я абсолютно уверен, что наши министры, новые, профессиональные, молодые, не имеют этого недостатка», — заверил премьер-министр. А слухи о крышевании министром МВД подпольных казино или внезапно обнаружившаяся у министра образования неучтенная квартира — такие мелочи, что не стоит о них даже вспоминать. Никто и ничего в высшие эшелоны власти не заносит, потому всё необходимое топ-чиновники берут сами — ошеломительными зарплатами, премиями, надбавками. Что, в общем-то, привычно и приятно для жителей державы, которая, по данным исследования GfK Purchaseing Power Europe, занимает последнее место среди 42 государств Европы по покупательной способности населения.

Согласно исследованию, которое ежегодно составляет Министерство сельского хозяйства США (USDA), 42% своих доходов украинцы в среднем тратят на продукты питания, что значительно уменьшает их возможности расходовать деньги на иные цели (для сравнения в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистане этот показатель находится в пределах 30%). В результате Украина занимает 93-е место в рейтинге USDA, ниже оказались только Уганда (с долей расходов на питание в 44,2%), Казахстан (44,9%), Ангола (48,6%), Бангладеш (53,5%) и занимающая последнее место Нигерия (59,0%). Остальные деньги в украинской семье тоже не залеживаются: согласно февральскому опросу КМИС, 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи (в 2015-м году этот показатель был 6%).

А тут, как назло, ещё и МВФ со своей отчётностью подоспел. Оказывается, невзирая на все рассказы про небывалый урожай подсолнечника и рост экспорта мёда, Украина живет в три раза хуже России и два раза беднее Белоруссии (ВВП на душу населения Россия $29,6 тыс., Белоруссия $20,6 тыс., Украина $9,7 тыс.). Чтобы достигнуть сегодняшнего уровня развития Польши, Украине необходимо необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% на протяжении 20 лет, между тем, прогнозы Национального банка Украины дают лишь 3,5-4% роста. После майданного падения в пропасть, миссия догнать нынешнюю Польшу или Россию оказалось невыполнима — Украина навсегда выбыла из гонки развитых стран. Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В этом же духе высказался и министр экономики Милованов, который на фоне продолжающегося уже восемь месяцев подряд падения промпроизводства, видимо, не воспринял исходящие от премьер-министра флюиды безудержного оптимизма. Выступая на презентации правительственной программы «Экономической стратегии: рост через инвестиции», он констатировал, что изношенность украинских производственных фондов составляет 60%. «Чтобы догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих 50 лет», — заявил Милованов. Таких денег Украине никто не даст. Следовательно, дети и внуки нынешних «героев Евромайдана» и «ветеранов АТО» будут вынуждены либо уехать из уничтоженной стараниями их предков страны, либо жить на технологической помойке

Даже предмет национальной гордости украинцев — замечательное и вкуснейшее сало — неуклонно уступает место польской продукции, хотя какие уж там технологические секреты. «Есть некая символичность, сало в Украине преимущественно польское сегодня, и из других стран. Свинины мы в восемь раз больше импортируем, чем экспортируем. Коровье стадо у нас меньше чем в 1935 году после голодомора…», — сообщил в эфире программы «PolitWera» известный украинский публицист Дмитрий Джангиров. Обратите внимание на эти данные, поскольку именно голодомор является становым хребтом официальной пропаганды.

Что же из этого следует? Следует гнить! Продолжать исповедовать майдан, национализм, войну и люстрацию. Кстати, дело по незаконной массовой «люстрации» в эпоху победившего Евромайдана в Европейском суде по правам человека Украина проиграла, однако глава Минюста Денис Малюська (который периодически радует нас странными фото из рабочего кабинета) сообщил: Кабинет министров сделает все, чтобы «обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде». А где-то заднем плане господин Гончарук продолжает лепетать о «победе демократии» и «духе свободы».

Если свести воедино все цифры по уничтожению Украины за последние 30 лет, возможно поседеют даже видавшие виды «активисты». По множеству показателям это падение является абсолютным и самым большим в мире, а в последние годы обвал принял лавинообразный характер. Потому оптимизм пришедших к власти «соросят», как и вдохновенный бред украинских националистов, в принципе, уже не имеет никакого значения. Клоуны во власти и примкнувший к ним Алексей Гончарук могут сколько угодно изображать из себя государственников, но помойка человеческого духа рано или поздно превращается в просто помойку. Разумеется, помойка тоже может быть прибыльным делом, но — как показывает опыт многих стран мира — обычно этот бизнес принадлежит мафии.