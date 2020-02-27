Новая программа известного журналиста помогает преодолеть ненависть между странами

Имя Кирилла Вышинского стало знаковым для общественно-политической ситуации в Украине. Известный журналист, который являлся на тот момент руководителем информационного агентства «РИА Новости — Украина», был задержан в Киеве 15 мая 2018 года, на основании сфабрикованного политического дела о госизмене, которое готовили в рамках предвыборной пиар-кампании Петра Порошенко. И был освобожден из-под стражи только 28 августа 2019 года, после широкой международной кампании солидарности, которую поддержали правозащитники и журналисты из разных стран мира.

«Дело Кирилла Вышинского является маркером в отношении украинских прав и свобод», — писали мы всего полгода назад. Отрадно констатировать — справедливость в этом деле постепенно восстанавливается, несмотря на усилия пропагандистов из украинской «партии войны». Вышинский по-прежнему защищает свои честь и достоинство в украинском суде, однако он сразу вернулся к активной профессиональной работе и с начала года представляет на телеканале «Россия 24» новый проект «Типичная Украина» — одинаково интересный как для российской, так и для украинской аудитории. Вышинский и глава Sputnik участвуют в пикете у посольства Эстонии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Этот проект — о стране, а не о политике… Я хочу рассказать россиянам об Украине, которую я знаю, которая есть у каждого украинца», — говорит об этом сам Кирилл Вышинский. Уроженец Днепропетровска, где когда-то начиналась его карьера журналиста, он прекрасно знает эту страну, за освобождение которой отдал жизнь его дед, пропавший без вести во время боев за Харьков. Поэтому «Типичная Украина» становится для россиян чем-то вроде универсальной энциклопедии украинского общества — его противоречивой истории и не менее сложной современности, его культуры, традиции, языка или даже кухни.

К слову, студия передачи оформлена именно в виде кухни — чтобы придать общению со зрителями более неформальный характер, одновременно апеллируя к объединяющим вечным ценностям вроде вареников и борща, рецептом которого охотно поделился Вышинский. Здесь можно видеть множество других знакомых каждому символов: легендарный донецкий холодильник «Донбасс», игрушечный «Запорожец», вышитый рушник, символику киевского «Динамо» и портрет Тараса Шевченко. Словом, все то, что формирует собой современную украинскую реальность, которая скорее отсылает нас к Виктору Пелевину, а не к Великому Кобзарю.

Весь этот антураж настраивает на диалог, который, конечно же, не ограничивается кулинарно-этнографической темой. «Знаем ли мы украинскую ночь? Нет — мы не знаем украинской ночи», — сетовал без малого сто лет назад Владимир Маяковский. Увы, но ситуация не слишком изменилась с того далекого времени. Несмотря на общую историю и тесные родственные связи между представителями двух близких народов, украинцы и россияне нередко рассматривают друг друга через призму расхожих, поверхностных и далеко не всегда справедливых стереотипов. А это очень помогло адептам украинского национализма, которые использовали информационные пробелы для разжигания недоверия и ненависти к «восточным небратьям», с достаточно прозрачными намерениями установить между двумя странами непреодолимый барьер вражды. Вышинский в интервью Le Courrier de Russie: Украинские власти не приемлют компромиссы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Но эта искусственно навязанная вражда не может быть вечной — о чем свидетельствует украинский исторический опыт. Вышинский признает, что отношение к ее эпизодам серьезно меняется в зависимости от текущей политической конъюнктуры. «Сегодня это может быть «зрадой», а завтра может быть «перемогой» либо наоборот…. Отношение к истории меняется со временем. И то, что вчера было стопроцентной победой, например, Переяславская Рада и воссоединение Украины с Россией — воссоединение, почувствуйте разницу — сегодня это воспринимается чуть ли не «зрадой», самой серьезной ошибкой. В этом очень интересно разбираться», — рассказывает он журналистам, подразумевая, что маятник общественных настроений однажды может качнуться в другую сторону, если задать ему для этого верное направление.

«Типичная Украина» Вышинского борется с националистическими мифами атипичными и асимметричными способами. Автор проекта не только разоблачает гротескные мифы о национальной исключительности Украины, но делает это тонко и адекватно, без тени предвзятости — как будто за его плечами нет долгих месяцев в украинском СИЗО. Один из выпусков программы рассказывает о попытках киевской власти присвоить себе достижения уроженцев украинской земли — начиная от создателя вертолетов Игоря Сикорского и ракетного конструктора Сергея Королёва и заканчивая Яном Кумом, изобретателем популярной бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.

Вышинский указывает на то, что все эти люди жили и работали за пределами Украины. В беседе со своим собеседником, одесским историком Александром Васильевым, он говорит о том, что по-настоящему выдающиеся изобретения не имеют национальности, их нельзя привязать к месту рождения конструктора или инженера. И приводит в качестве примера первый в мире цельносварной мост, построенный в Киеве по проекту Оскара Патона — родившегося в Ницце и получившего образование в Петербурге и Дрездене. Вышинский: Давление украинской власти на СМИ показывает слабость власти © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Больше того, выдающиеся достижения нередко основывались на коллективном прогрессе эпохи — как это было с новаторскими кибернетическими разработками академика Виктора Глушкова, создававшего в Киеве свои ЭВМ, опираясь при этом на мощнейший потенциал советской науки. О чем также подробно сообщает «Типичная Украина». При этом Кирилл Вышинский не обошел вниманием современные украинские достижения, рассказывая о научных разработках в области медицинской диагностики, которые проводят сейчас недодекоммунизированные Ульяной Супрун киевские врачи.

Все это наводит на очевидные выводы, которые возникают у зрителей авторского проекта Кирилла Вышинского, посвященного прошлому, настоящему и будущему Украины. Задача тех, кто искренне любит эту страну, желая ей возрождения и успеха, состоит в том, чтобы заново переизобрести ее образ, очистив его от злокачественной местечковости и агрессивного шовинизма. Передача «Типичная Украина» показывает, какой может и должна быть эта другая Украина, с нормальными добрососедскими отношениями между Киевом и Москвой, с равноправным сосуществованием русского и украинского языков, без войны, идеологических преследований, цензуры и политических заключенных.

Вопрос только в том, как перенести этот образ с телеэкрана в трагическую реальность, сформировавшуюся за шесть долгих лет после Евромайдана. Возможно, ответ на него будет сформулирован по итогам всего телецикла Кирилла Вышинского.