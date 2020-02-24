23 февраля мы в очередной раз отметили День защитника Отечества. В 1949-1992 он был «Днём Советской армии и Военно-морского флота», в 1946-1949 году просто «Днём Советской армии» (без флота), а с 1922 по 1946 год эта дата отмечалась как «День Красной армии»

Впрочем, первый раз годовщину создания РККА 23 февраля отметили уже в 1919 году (хоть официально этот день стал праздничным на три года позже).

Естественно возникает вопрос почему в России — деидеологизированной стране сохранился идеологизированный советский праздник. В то время, как другие, куда более в своё время популярные (как, например, 7-е ноября) постепенно, с уходом старших поколений, уходят из памяти народной. Согласитесь, есть определённое противоречие в том, что день революции празднует меньше людей, чем день создания армии, защитившей эту революцию. Причём аргумент, что, мол, многие из ныне живущих служили в Советской армии не проходит — в созданном Октябрьской революцией СССР жило ещё больше ныне здравствующего народа.

Кстати, некоторые сторонники «белого дела» объясняют приемлемость 23 февраля, тем, что в ночь с 22-го на 23-е февраля армия генерала Алексеева начала свой героический Первый Кубанский (Ледяной) поход. Правда, официальной датой начала похода всё же считается 22-е февраля.

Точно так же сторонники Новороссии пытаются именно 23-е февраля объявить днём начала сопротивления Юго-Востока вооружённому перевороту 2014 года в Киеве. Но все подобные даты начала гражданской войны плавают. Можно заявить, что сопротивление перевороту началось 18 февраля, когда шли бои в столице, а можно отнести это на более позднее время, когда севастопольский «Беркут» и их крымские коллеги стали занимать позиции на Перекопском перешейке, отрезая Крым от киевских путчистов.

Все эти попытки привязаться к 23-му февраля говорят лишь о том, что данная дата в народе крайне популярна, но не отвечают на вопрос о причине её популярности в стране, симпатии населения которой разделены между конфликтующими сторонами, разорвавшими в 1917-м году Российскую империю. Борьба «красных» и «белых» в российском интернете ведётся с не меньшим ожесточением, чем шла на полях давно минувшей Гражданской войны.

Более того, если мы обратимся к событиям 1918 года, то обнаружим, что «Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией», под командованием Антонова-Овсеенко был образован ещё 6-го (19) декабря 1917 года. А 9 (22) декабря того же года начальником штаба к Антонову-Овсеенко был назначен подполковник Муравьёв, изобретатель тактики «эшелонной войны», принесшей красным первые успехи и, по существу, позволившей продержаться первый, самый для них трудный, 1918 год.

4 (17) января 1918 года войска Антонова-Овсеенко и Муравьёва начали наступление против украинкой Центральной рады, а 27 января (9) февраля 1918 года Муравьёв направил Ленину сообщение о взятии Киева.

Казалось бы, море дат, значительно более ранних, чем 23-е февраля, отмеченных не только существованием, но и победами Красной армии. Почему не они?

Думаю, что в данном случае, большевики очень удачно выбрали не только и не столько дату, сколько её обоснование, почему и остаётся до сих пор 23-е февраля всенародным праздником, уступающим по своему значению только Дню Победы. Все вышеперечисленные даты — вехи гражданской войны, а в гражданских войнах армии не создаются, они в них разлагаются. Армия страны — инструмент её защиты от внешнего агрессора, а не средство реализации внутриполитических амбиций.

Так вот, именно 23-го февраля, новосозданная армия вступила в сражения с иностранными интервентами, начав выполнять свою основную задачу — защиту государства. 23-го февраля состоялись не только неудачные бои Красной армии с немецкими войсками под Нарвой и Псковом, но, по счастливому стечению обстоятельств, именно в этот день войска Муравьёва на Юге разгромили румын у Рыбницы. Так что и на Севере и на Юге России в этот день произошли знаменательные для новосозданной армии события — она занялась своим прямым делом — защитой Отечества. А Отечество у нас у всех одно, поэтому и Антон Иванович Деникин отказался выступить против Отечества вместе с Гитлером (хоть Отечество ему было идеологически чуждым, но воевал он в Гражданскую за его, Отечества, будущее величие, а не за его уничтожение).

Поэтому мы не празднуем День защитника Отечества 30 ноября. В этот день, в 1683 году, в потешные войска Петра I записался придворный конюх Сергей Леонтьевич Бухвостов, которого сам Пётр назвал первым российским солдатом. Дело в том, что наша армия не является прямой правопреемницей армии Российской империи. Тем более не является она преемницей и полков нового (иноземного) строя, созданных Михаилом Фёдоровичем и Алексеем Михайловичем или стрельцов Ивана Грозного.

Если российские цари и императоры создавали реформированную армию во многом на старом материале (последний полк дворянского ополчения, которое было создано ещё Иваном III, ликвидирован только при Екатерине II), то Красная армия, переименованная впоследствии в Советскую, создавалась на фактически пустом месте. Имперская российская армия разложилась, бросила фронт и разошлась по домам. В начале 1918 года её полки (вернее то, что от них оставалось) были официально распущены.

Таким образом, если с точки зрения истории и великокняжеские дружины, и царские полки и имперская армия являются предшественниками современной российской армии, как Российская империя, Московское царство, Владимирское великое княжество и домонгольская Русь являются предшественниками современной России, то корнями своими наша современная армия даже больше уходить в советскую, чем российское государство в СССР.

Армия — очень консервативный институт, свято чтущий традиции. Какие флаги несут перед её полками на парадах, рядом с современными, новоучреждёнными? Правильно, красные. А какое отличие в нашей армии самое почётное? Правильно, звание Героя России, полностью скалькированное со звания Героя Советского Союза. Между тем, восстановлен императорский орден Святого Георгия, получить четыре степени которого за время его существования смогли только четыре фельдмаршала и даже великий генералиссимус Суворов оказался лишь в числе ещё троих счастливцев, получивших степени с 3-й по первую. Итак, семь кавалеров первой степени за всю историю ордена. Но для наших военных звание Героя России более почётно. Министр Шойгу восстановил «исторические мундиры». Но это калька со сталинских, а не с имперских мундиров. Знаки различия на погонах наших офицеров и генералов тоже повторяют советские, а не отсылают к имперским. История частей и соединений, отражённая в их наименованиях — тоже история войн СССР, а никак не Российской империи.

Имперская армия канула в лету в 1917 году, не сумев защитить отечество ни от внешней, ни от внутренней угрозы. Более того, последним актом своего существования — участием в революционных потрясениях, она перечеркнула своё великое прошлое. Войска массово, включая высший генералитет, изменили присяге во время войны. И эта армия просто исчезла. Даже в белых армиях, несмотря на попытки воссоздания некоторых особо заслуженных полков, большим авторитетом пользовались «именные» Марковцы, Дроздовцы, Алексеевцы, Корниловцы, Каппелевцы. Победи белые в гражданской войне именно этим частям было бы суждено составить костяк новой русской гвардии.

У нас богатая историческая память. Мы помним всех своих героев, начиная со Святослава Игоревича, Александра Невского, Дмитрия Донского. Но преемственность военных поколений мы можем проследить только от первых февральских боёв новой армии с интервентами в 1918 году. Ещё раз подчеркну, что именно тот факт, что День защитника Отечества приурочен к первым боям именно с интервентами, а не с русскими же, имевшими другой взгляд на будущее страны, позволяет нам вокруг него объединиться, как объединяемся мы вокруг Дня Победы. Потому, что именно эта, созданная в 1918 году армия, сохранила нам Отечество в самой страшной войне, которую пережило человечество, войне с германским нацизмом и его сателлитами.

Поэтому во многих осколках распавшегося СССР 23-е февраля, продолжает отмечаться на официальном или полуофициальном уровне.

Торжества (в той или иной форме, но с участием официальных лиц) регулярно проходят в Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской республике, ДНР/ЛНР.

До 2014 года этот день отмечали и на Украине. Только при президентстве Порошенко нацистские путчисты перенесли дату празднования Дня защитника Украины на 14 октября — день создания УПА.

23-е февраля — один из немногих торжественных и памятных дней, продолжающих (наряду с Днём Победы) объединять народы бывшего СССР. Характерно, что от празднования Дня Победы и от 23-го февраля русофобские режимы в бывших союзных республиках отказываются, как правило, одновременно. И это логично, ведь, если не чтить победившую армию, то как можно чтить одержанную армией Победу, а если не чтить Победу, то какое может быть уважение к армии, эту Победу одержавшей?