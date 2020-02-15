Как неконтролируемое Киевом браконьерство становится фактором внешней политики

В субботу, 15 февраля, пограничное управление ФСБ России задержало в акватории Азовского моря маломерное судно, на борту которого находились четверо украинцев. У задержанных не оказалось удостоверений личности а также судовых и регистрационных документов, а на борту нашли без малого триста экземпляров ценного охраняемого вида азовской рыбы — камбалы-калкан. Кроме того, у браконьеров обнаружили металлические ставные сети. А капитан катера, который поначалу пытался скрыться с места событий, находится в Керчи, и уже признал, что его судно вышло из села Райновка, расположенного в Приморском районе Запорожской области — с целью промыслового вылова рыбы.

Украинские блогеры сходу принялись раздувать новый эпизод в длительной истории азовских морских скандалов межу Киевом и Москвой. При этом, упоминание о пойманной камбале и браконьерских сетях волшебным образом исчезли из сообщений сетевых патриотов — несмотря на то, что незаконный лов рыбы является преступлением по украинским законам, и наносит непосредственный ущерб экономике Украины. Ростислав Ищенко: Чем меньше Киев будет говорить, тем быстрее задержанные браконьеры вернуться домой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Националистические медиа представляют ситуацию так, что задержанные являются законопослушными гражданами, которые просто выбрались в зимний день на морские воды, чтобы насладиться красотой азовских пейзажей. В то время как российские пограничники совершили ничем не обоснованный акт морского пиратства, чтобы похитить украинцев, которых уже объявили заложниками Кремля. А представители партии Петра Порошенко, который находится сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности, требуют немедленно привлечь к этому инциденту внимание европейского сообщества, США и НАТО.

На самом же деле, история борьбы с браконьерством в Азовском море является болезненной и давней проблемой, которая обозначилась еще в девяностых. За несколько месяцев до начала Евромайдана я говорил об этом с офицером погранзаставы, расположенной тогда на острове Тузла. Украинские пограничники, которые перевозили меня на своем сторожевом корабле из Керчи, сами показывали быстроходные катера браконьеров, которые быстро уходили за горизонт Азовского моря. Они жаловались на сложности борьбы с браконьерами, которые имели прекрасное техническое оснащения и мощные моторы на своих лодках. А связи с коррумпированными чиновниками позволяли им вовремя узнавать график работы украинской погранохраны, и без проблемы вылавливать рыбу, хищнически уничтожая скудеющие ресурсы азовской фауны.

В те не столь далекие времена украинские и российские пограничники вместе боролись с браконьерами на водах Азовского моря, что давало определенные результаты. Сегодня все поменялось — конструктивного взаимодействия в его акватории больше нет, а украинские пограничники не часто патрулируют прибрежную зону — что в основном объясняется недостатком находящихся на ходу плавсредств, экономией на горючем, или все той же самой неизбывной коррупцией. В то же время, они задержали в 2018 году сейнер «Норд» — единственное судно керченского рыбацкого колхоза имени Первого Мая, которое осуществляло легальный промысловый лов рыбы, имея на руках все разрешительные лицензии и официальные документы.

Арестованное судно было отбуксировано в Бердянск, и его моряки, у которых были на руках российские паспорта, находились в многомесячном плену — после чего их обменяли на задержанных у берегов Крыма украинских браконьеров, которые успели поймать в свои сети не только кабалу, но и практически уничтоженных а этом морском бассейне дельфинов. А капитан судна Владимир Горбенко бежал из Украины в январе 2019 года — после чего этого ни в чем не повинного аполитичного рыбака демонстративно объявили в международный розыск. «Механик Погодин» и Керченская провокация. Как Россия и Украина задерживали суда в Азовском море © пресс-центр Командования ВМСУ | пресс-центр Командования ВМСУ | Перейти в фотобанк

Сейнер «Норд» до сих пор остается на приколе в Бердянске, где его трижды пытались продать с торгов, за весьма выгодные для потенциальных покупателей деньги. Однако никто не спешил приобретать захваченное на море судно, которое в любой момент могли бы отбить все те же российские пограничники. В то же время, украинские военные корабли «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь», арестованные погранвойсками ФСБ в водах Керченского пролива, были возвращены украинской стороне в ноябре прошлого года. Это вновь напомнило о судьбе «Норда». Но в Киеве решительно заявили, что не намерены возвращать его крымскому рыбколхозу, который вообще прекратил после этого свою работу, за отсутствием других рыболовецких судов.

Но все же, в этой истории наиболее важен крайне актуальный и значимый в наши дни экологический фактор. Рыбные ресурсы Азова пополняются сейчас исключительно за счет деятельности российских питомников, которые постоянно выпускают в него мальков ценных пород промысловой рыбы. «В рамках только минувшего Года экологии в реку Кубань было выпущено более трех тысяч особей осетровых пород — это молодь белуги, стерляди, севрюги и русского осетра. А на протяжении последних шести лет в Азово-Кубанский бассейн уже выпущено более 175 тысяч разнообразных особей. У нас в крае сохранением генофонда осетровых занимается специализированный центр. Он имеет единственную в мире живую генетическую коллекцию всех видов осетровых рыб, в том числе и исчезающих» — рассказывает об этой программе руководитель управления развития рыбохозяйственного комплекса министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Артем Шевченко.

Украинские власти не имеют средств на реализацию подобных проектов — хотя у Киева без проблем нашлись деньги на создание патриотического фильма про арестованный ФСБ буксир «Яны Капу», которые демонстрируется сейчас в украинских кинотеатрах. Больше того, в украинских водах систематически происходит массовый мор рыбы — как это случилось во время экологической катастрофы в Молочном лимане, где массово погиб пеленгас, который разводили здесь в советские времена на базе закрытого сейчас отделения Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

«Рыбколхозы развалились, зато все море вдоль и поперек уставлено сетями. Очень скоро в нем остался один бычок. Собственно говоря, приазовское ворье, выбившее всю рыбу, в 90-е выживало уже именно на пеленгасе… Местная власть выглядит как туземцы на руинах великих пирамид. Абсолютно беспомощные и бесполезные люди, не способные к каким-либо начинаниям крупнее распила тендеров. Хотя, учитывая изложенные выше факты, массовые заморы пеленгаса — это тоже форма декоммунизации» — писал об этом киевский журналист Дмитрий Заборин.

Таким образом, борьба с браконьерством становится борьбой за спасение рыбных ресурсов Азова. Проблема в том, что в Украине совершенно не желают заниматься ее решением. Украинские чиновники озабочены совсем другими делами. К примеру, министр обороны Украины Алексей Загороднюк рассказал сегодня на своей странице в Facebook о встрече с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке, где обсуждались планы с российской угрозой в водах Черного моря. А значит, задержание уничтожавших камбалу браконьеров вполне может быть раздуто «слугами народа» в лучших традициях Петра Порошенко — чтобы превратить этот эпизод в очередной фактор внешнеполитического конфликта.