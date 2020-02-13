Россия сделала важный шаг, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к неисполнению Украиной своих обязательств в рамках Минских соглашений

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа реализации мирных договоренностей в связи с отмечаемой 12 февраля их пятой годовщиной. 5 лет назад после многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки в Минске» был принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений.

На предстоящем заседании представителю Украины будет крайне сложно объяснить, с какими результатами его страна завершает пятилетний срок, в течение которого выполнена лишь незначительная часть пунктов Комплекса мер, к процессу же всеобъемлющего политического урегулирования по вине Киева вообще не удалось приступить, хотя необходимые политические шаги соглашения предписывают сделать это в первую очередь. И можно ожидать, что союзников у России на сей раз окажется гораздо больше, чем в прошлом, когда представитель той же Франции возложил именно на Москву ответственность за то, что минский процесс зашел в глубокий тупик. Надо полагать, что сейчас Париж оценивает ситуацию прямо противоположным образом. Пять лет спустя. Украине и хочется, и колется выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

США, судя по направленному администрацией Трампа в Конгресс проекту бюджета на следующий год, традиционно поддержат Украину. Не совсем ясна позиция Германии, которую поддерживают большинство европейских стран. На встрече в нормандском формате в декабре в Париже Ангела Меркель назвала Минские соглашения «гибкими», таким образом фактически согласившись с требованием пересмотреть порядок следования пунктов, выдвинутого Владимиром Зеленским. На итоговой пресс-конференции украинский президент заявил о необходимости передать границу под контроль Киева до проведения выборов в Донбассе.

На это последовал очень ясный и выразительный ответ Владимира Путина. Российский лидер сказал, что в случае передачи границы украинским военным в Донбассе может повториться Сребреница — самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Сребреницкий анклав был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года. Было убито семь-восемь тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. После этих событий НАТО приняло решение о бомбардировке Сербии.

Однако надо полагать, что и канцлеру Германии уже должна была изрядно опротиветь привычка украинских властей тянуть кота за хвост. Проведение следующей встречи «нормандской четверки, которая должна была состояться в начале апреля, находится под большим вопросом потому, что Киеву нечего предъявить трем гарантам выполнения Минских соглашений: Германии, Франции и России. Из всех согласованных в Париже мер выполнена только одна: состоялся обмен насильственно удерживаемыми лицами. Однако не проведено закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, нет закона об амнистии, не разведены силы и средства у новых населенных пунктов.

Более того, нет ничего, что бы указывало на готовность украинских властей сдвинуться хотя бы на миллиметр в направлении установления мира. Нынешняя правящая команда каждый свой шаг соразмеряет с ожидаемой реакцией националистов, которые настроены резко отрицательно к Минским соглашениям. Обмен они еще кое-как пережили, хотя тоже были не всем довольны. Но в этом случае речь шла о возвращении украинских военнослужащих домой. Все остальное праворадикалы отвергают, называя выполнение "Минска-2" «капитуляцией перед Россией». Минские соглашения пять лет спустя. Кому они нужны и почему не выполняются © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Надо полагать, что на заседании Совбеза ООН российскому представителю не составит большого труда описать все эти нюансы, объяснив присутствующим, что проигравшие президентские и парламентские выборы радикальные политические силы тем не менее до сих пор заставляют власти плясать под собственную дудку. Таким образом, ООН может стать следующей после Парламентской ассамблеи Совета Европы международной площадкой, где соотношение сил изменится в пользу России. Политическая конъюнктура в мире этому явно способствует.