Я не спрашиваю, кто отвечает у Зеленского за политику внешнюю. Мне даже не интересно, кто отвечает у него за политику внутреннюю. По-моему, уже и «борцы с режимом Порошенко», агитировавшие голосовать за Зеленского, что «убрать кондитера» догадались, что с этим у Зеленского, хуже, чем с ответом на вопрос: «Кто воспитывал Буратино?»

«Вначале папа Карло, а потом никто». У Зеленского даже папы Карло не было. Таинствам политики его никто не учил и учить не будет.

Но многие до сих пор говорят, что клоун и его «Квартал» — команда гениальных пиарщиков. Так мне интересно? где они, эти гении? Кто эти люди? Кто надоумил бедного мальчика приехать в Израиль и не пойти в Яд Вашем? Там ведь не только Путин был, которого Зеленский якобы проигнорировал, хоть и запрашивал с ним встречу. Там выступал любимый на Украине вице-президент США Майкл Пенс. Кстати, если паче чаяния демократы продавят импичмент Трампа, то именно Пенс будет исполнять обязанности президента до выборов. Там присутствовал пытающийся покровительствовать Украине президент Франции Эммануэль Макрон — наиболее вероятный кандидат во всеевропейские лидеры после Меркель. Там собралась значительная часть мировой элиты. Зеленский должен был радоваться, что его вообще пустили в этот зал, а он не пришёл. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Это как гость, приглашённый к вам на праздник, поднимается на ваш этаж, у вас на глазах звонит в соседнюю квартиру и скрывается за соседской дверью, мимоходом бросив вам: не буду, мол вас стеснять, знаю, что места в квартире мало. Зеленский не забыл подчеркнуть, что в нём течёт еврейская кровь, но вместо того, чтобы почтить память жертв Холокоста — центральное мероприятие израильской политики, банально отправился молиться к стене плача, записки в которую суют все, кому не лень, включая язычников и агностиков.

Кстати, заявление Зеленского, что он там молился за мир на Украине — верх лицемерия. Он же атеист, как он может вообще о чём-то просить Бога, если Бог требует прежде всего веры? То есть, он обращается к Тому, в Кого не верит, с просьбой о мире? И после всего этого бедные руководители Израиля должны были поверить, что на Украине антисемитизма нет, поскольку вот вам президент-еврей, который даже боится явиться на центральное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста. Ведь у него в стране у власти находятся потомки пособников нацистов, непосредственно участвовавших в Холокосте. И они ему не простят, если он будет присутствовать при изложении в Яд Вашем «антиукраинской» версии истории.

В общем, у Зеленского было два варианта: не приехать, или, раз уж приехал, то идти до конца и хотя бы пытаться заработать себе очки, мелькая на фоне мировых лидеров и фотографируясь «на ногах» с Путиным. Конечно, украинские националисты бы этому не обрадовались, но и не съели бы его с потрохами. Зато он мог бы рассчитывать на понимание и поддержку Израиля, да и Путин любит иметь дело с людьми, способными принимать решение и держать удар, а не с беглецами с фабрики кожаных мячей (как называл в одном из советских мультфильмов волк спасающихся от него поросят). Зеленский чем дальше, тем больше напоминает такого вот Нифа-Нифа, трясущегося в домике из соломы, в ожидании националистов, которые вот-вот должны прийти его «холокостить». «Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Своим израильским вояжем Зеленский только ухудшил положение, как собственное, так и Украины в целом. Но кто-то же этот визит готовил и кто-то по ходу принимал решение об изменении программы. В Киеве говорят, что во всём виноват помощник президента по международным вопросам Андрей Ермак. Однако визит готовит МИД и министр иностранных дел имеет свободный доступ к президенту (если не имеет, то и он не министр, и президент — непонятно кто). И даже, если бы министр Пристайко не был включён в состав делегации (а в такой ситуации иметь под рукой министра иностранных дел необходимо), то в Израиле есть посол Украины, который должен был костьми лечь, но затолкать Зеленского на мероприятие. Ему ведь там ещё работать — должен понимать, как будет тяжело после такого президентского фортеля.

Вокруг Зеленского было множество людей (включая главного раввина Киева и Украины, который был буквально обязан разъяснить Зеленскому пагубность его поведения, с точки зрения развития отношений с Израилем). Все они имели возможность донести до Зеленского свою позицию, не дать ему совершить грубейшую ошибку. Но они этого не сделали.

При этом они понимали, что совершают стратегическую ошибку, поскольку тут же попытались её исправить, договорившись с поляками «на двоих» отметить холокост в Освенциме. Весь мир в Яд Вашем, а Дуда и Зеленский в Освенциме. Символично, особенно если учесть, что никто не резал евреев во время Второй мировой войны (да и после неё) с большим азартом, чем поляки и бандеровцы. Немцы, убивая евреев, просто скрупулёзно выполняли приказ. Они никого не стремились спасти, но и «встречные планы» не принимали — сколько сказано, столько и убивали. А вот поляки с бандеровцами действовали с огоньком, вдохновенно, причём продолжали заниматься этим делом не только, когда стало ясно, что дни Рейха сочтены, но и после Победы.

Зеленский не мог более смачно дважды за три дня плюнуть в лицо еврейскому народу, чем променять израильское мероприятие в Яд Вашем на спешно организованную встречу с Дудой в Освенциме. Зеленский и Дуда в Освенциме. Вместе против России и Израиля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Итак, взаимоотношения с Израилем испорчены, в Европе и США смотрят, как на юродивого, Россия никогда иллюзий не испытывала. У себя на родине — на Украине, Зеленский в очередной раз обманул надежды антибандеровских кругов, стремящихся восстановить в стране гражданский мир (а ведь именно они составляют подавляющее большинство его избирателей). Может он хоть с Польшей отношения наладил?

Так ведь нет. Дуда, конечно, был ему признателен за прорыв дипломатической блокады, в которой оказалась Польша из-за конфронтации с Израилем по поводу признания польской ответственности за Холокост. Но сейм, в лице правящей партии «Право и справедливость», отнюдь не выражал радость по поводу прибытия президента бандеровской Украины. Из ведущих польских политиков с Зеленским встретился только Дуда, причём моментально переиграл его риторически.

Зеленский сказал всё, что надо Дуде. Он упомянул и равную ответственность двух тоталитарных режимов, и об исторических точках единения украинского и польского народов сказал, и даже (в пику Путину, который предложил собрать конференцию постоянных членов Совбеза ООН) предложил объединиться против антисемитизма, ксенофобии и расизма всему мировому сообществу.

В свою очередь Дуда обошёл больной вопрос с бандеризацией Украины (накануне визита Зеленского в Польше был осквернён очередной памятник УПА, которую не только Россия, но и Польша признаёт преступной организацией). Зато он сделал акцент на польско-украинском сотрудничестве в борьбе с коммунизмом, косвенно предложив Зеленскому вместо антисемита Бандеры (который активно уничтожал также и поляков) сделать главным героем современной Украины антисемита Петлюру (который полякам фактически подарил Западную Украину вплоть до Збруча).

Зеленский рядом в Дудой выглядел бледно, как заискивающий мальчик. Визит в Польшу, у которой крайне напряжены отношения с Израилем, сразу после демарша в Яд Вашем, только подчеркнул хамство Зеленского в Израиле. Каких-то изменений в позиции Польши по бандеровщине, в обмен на помощь Зеленского в прорыве дипломатической блокады, достичь тоже не удалось. И родные украинские националисты всё также ненавидят Зеленского.

С политикой всё ясно, но где здесь хотя бы пиар?