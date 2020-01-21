Несостоявшаяся отставка. Кто кого переиграл в Украине

В Киеве говорят, что Гончарук переиграл Зеленского – подал в отставку и не ушёл. Нет, это Сорос переиграл Коломойского, хотя от Зеленского, безусловно, многое зависело, ибо окончательное решение принимал он

Ни для кого не секрет, что Игорь Валерьевич, мягко говоря, не любит действующее правительство Украины. Оно (правительство) отказывается возвращать ему «Приватбанк», склонно принять закон о продаже земель сельхозназначения в редакции, требуемой МВФ, и в принципе не демонстрирует должного уважения к хозяину президента Зеленского.

В свою очередь Коломойский ещё в октябре прошлого года сообщил через подконтрольные СМИ, что Гончаруку премьерствовать не дольше, чем до апреля 2020-го, распространил слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации премьера, ввёл в оборот термин «соросята» и начал радовать страну и мир регулярными прослушками совещаний в Кабмине и личных бесед премьера. В общем, развернул хорошо подготовленную информационную войну, ведение которой поручено лучшим профессионалам Украины и окрестностей. Игорь Валерьевич в таких случаях не скупится.

На прошлой неделе в руки пиарщиков Коломойского попал прекрасный материал — прослушка совещания премьера с экономическим блоком правительства. Ничего такого экстраординарного на этом совещании не было сказано. Единственное, народ получил дополнительное подтверждение изначально известному факту — ни президент, ни премьер, ни министры правительства, ни руководство НБУ ничего не понимают не просто в экономике, но в конкретных процессах, уничтожающих остатки украинских финансов и промышленности. Они не знают, как вывести страну из системного кризиса, а их эксперименты только усугубляют ситуацию. Всё, что они говорят в своих выступлениях, — не более чем пиар, ничего общего не имеющий с реальностью. Коломойский против Запада. Эксперты о том, зачем на Украине качают кресло премьера © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Однако благодаря некоторым неудачным формулировкам (беседа-то была не публичная, никто за оборотами речи не следил, люди друг друга перебивали, некоторые высказывания были оборваны на полуслове) появилась возможность представить эту беседу как согласованное издевательство премьера и министров над экономической безграмотностью президента и попытка обмануть его, публично выставив дураком. Повторю, в ходе беседы, если её внимательно прочесть, не было и намёка на нечто подобное. Но её, беседу, легко было так подать. Что и сделали СМИ Коломойского.

Не знаю, настолько ли Зеленский дурак, чтобы поверить в предложенную версию правительственного заговора против себя лично, но пиарщики Коломойского — очень креативные и эффективные ребята. Буквально за пару дней они настолько качественно отработали тему «унижения президента», что даже вполне разумные люди, ни разу не ушибленные украинской политикой и вообще наблюдающие за происходящим в Киеве, хоть и с интересом, но издалека, неоднократно убеждали меня в том, что Гончарук таки имел намерение оскорбить и унизить Зеленского. При этом они отдают себе отчёт, что на массе совещаний, как на Украине, так и в других странах, об отсутствующем руководителе могли говорить куда жёстче и нелицеприятнее. Это естественно: если перед вами стоит задача объяснить экономические процессы ничего в них не понимающему человеку, надо первоначально констатировать факт непонимания им этих самых процессов.

В общем, реально существующая и выпукло обозначенная прослушкой проблема несоответствия правительственных чиновников (включая премьера) своим постам была фактически «не замечена». Зато надуманное «оскорбление президента» вложено в голову массам.

Цель понятна. Зеленский вряд ли испытывал большие иллюзии по поводу профессионализма назначенных им чиновников. Лучших у него всё равно нет, поэтому публично продемонстрированная (уже не первый раз) глупость и неадекватность — не повод менять Кабмин, усугубляя тем самым политический кризис в стране. Зато, когда народ убедили в том, что если президент откажется уволить премьера, значит, «сглотнул», и население увлечённо следит — «сглотнёт/не сглотнёт», пространства для манёвра остаётся мало. Не уволишь премьера — подорвёшь свой авторитет, который и так шатается и норовит упасть.

В общем, Коломойский технично загнал президента в ловушку и настойчиво посоветовал ему уволить Гончарука. Тем более, что заявления об отставке с открытой датой всеми высшими чиновниками, включая премьера, были написаны ещё при назначении. Зеленский и не собирался ссориться с Коломойским из-за какого-то Лёши, которого его друзья неведомо где нашли и которого он провёл в премьеры (а мог бы и кого угодно другого, варианты были). Но возникла проблема — в парламенте отсутствовали голоса за отставку правительства (а отставка премьера по Конституции влечёт за собой отставку всего Кабинета). Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Обойти годичный мораторий на принудительную отставку правительства (после утверждения парламентом его программы) было легко — отставка премьера по собственному желанию под этот мораторий не подпадает. Но Зеленский настолько нелепо формировал партийные списки на выборах в Раду и настолько не вникал в то, кого поддерживают его именем в мажоритарных округах, что в результате не контролирует лично и трети собственной фракции.

Голосов за отставку правительства в «Слуге народа» не хватало. Порошенко и Вакарчук поддержать отставку также отказались. Тимошенко была согласна, но голосов её фракции было слишком мало, а хотела Юлия Владимировна в обмен на поддержку слишком много. Медведчук был готов к переговорам (хотя, очевидно, тоже попросил бы немало). Но с ним не желал сотрудничать Коломойский, да и Зеленский откровенно боится, что блокирование с Медведчуком приведёт к обвинениям в пророссийскости и восстанию радикалов.

Впрочем, Коломойский гарантировал, что голоса он соберёт. И собрал бы. В конце концов, природное обаяние Игоря Валерьевича в любых переговорах резко усиливается его неестественной щедростью. В данном же случае у него в кармане был ещё и силовой козырь. Конечно, генпрокурора президент не контролирует, но Коломойский мог рассчитывать на правильную активность «орлов Авакова». Министр внутренних дел, которого борьба различных группировок во власти только усиливает, занимал в этой ситуации нейтральную позицию. Однозначная победа одной из сторон создала бы ему значительные (возможно, даже непреодолимые) трудности. Но в критической ситуации он поддержал бы Зеленского/Коломойского, поскольку победа «соросят» была бы полной и привела бы к зачистке всех самостоятельных центров власти (в первую очередь самого Авакова). А победа Коломойского, в силу его внешнеполитической нерукопожатности, всегда оставалась бы частичной, оппозиция бы слабела, но не исчезала полностью, и потребность в Авакове продолжала бы существовать.

Таким образом, в какой-то момент стало понятно, что время работает на Коломойского. Зеленский в принципе согласен пустить в работу заявление Гончарука об отставке. За неделю и плюс/минус пару дней Коломойский доберёт недостающие голоса и парламент удовлетворит «просьбу» премьера.

И тут Гончарук сделал ход, до которого сам он бы никогда не додумался. Ему его явно подсказали люди Сороса, причём, скорее всего, из-за пределов Украины. Он резко обострил ситуацию, подав президенту заявление о своей отставке «с правом передать его на рассмотрение Верховной Рады».

Формулировка Гончарука свидетельствует о том, что новое заявление он не писал. Скорее всего, люди, разрабатывавшие эту операцию, боялись, что если Гончарук подаст второе заявление, а в руках у Зеленского останется аналогичная бумага с открытой датой, Коломойский подменит заявления, поставив на хранящееся у Зеленского более позднюю дату, чтобы выиграть время либо чтобы неразберихой с заявлениями вообще дискредитировать премьера.

Как бы там ни было, но, инициировав собственную отставку, Гончарук вынуждал вынести вопрос на рассмотрение парламента ещё до того, как Коломойский соберёт нужное количество голосов. То есть, парламент должен был отказаться отправлять правительство в отставку, после чего премьер бы резко усилился по сравнению с президентом. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Зеленский тянул сколько можно. Двое суток он никак не определял своего отношения к заявлению Гончарука, давая Игорю Валерьевичу возможность собрать-таки голоса за отставку. Но ситуация уже поменялась критически. Борьба вышла из-под ковра, и началась открытая мобилизация пропремьерских сил, а денег у Сороса больше и испугать он может сильнее, чем Аваков с Коломойским вместе взятые. Они сильны только на Украине, а Сорос может полмира закрыть для передвижения. В этих условиях голоса за отставку собираться отказались, и Зеленскому пришлось сделать вид, что никто никого не собирался увольнять.

Подконтрольные Коломойскому СМИ уже пообещали Гончаруку «сладкую жизнь» и дальнейшие разоблачения (даже с видео). Но надо признать, что этот раунд Игорь Валерьевич проиграл. И поражение это серьёзное. Украине показали, что Коломойский не только не всесилен — он не в состоянии снять премьера, который, правду говоря, является никому не нужным пустым местом, просто сейчас его сохранение в должности ситуативно важно Соросу. С другой стороны, Сорос показал, что способен не только продавливать через правительство нужные ему решения, но и охранять это правительство от нападок. Очевидно, что в следующий раз Коломойскому придётся приложить гораздо больше трудов (и быть более щедрым) для формирования в парламенте антиправительственного большинства.

Можно поздравить Авакова. Борющиеся стороны покусали друг друга и разошлись ещё более непримиримыми врагами. Но их конфликт гораздо дальше от разрешения, чем был до попытки отправить Гончарука в отставку. Арсен Борисович вновь нужен всем и может укреплять своё влияние. Только рано или поздно Авакову всё равно придётся действовать — либо он заявит собственную претензию на власть, либо его сожрут более смелые и амбициозные коллеги.

Единственный, кто остался в чистом проигрыше (без шансов отыграться), — Зеленский. Пытаясь убрать Гончарука, он подтвердил свой статус марионетки Коломойского. С другой стороны, дело до конца он не довёл. Коломойский настаивал на повышении ставок и передаче заявления на рассмотрение Рады, рассчитывая добрать голоса уже в процессе. Более того, поскольку заявление Гончарука было написано (как положено) на имя спикера Рады Разумкова (а Зеленскому он его передал, как почтальону, с просьбой ознакомиться и переслать), то президент обязан был передать документ на рассмотрение парламента (он не обладает правом отзыва официально оформленного заявления премьера об отставке). Но пойти на открытый конфликт Зеленский тоже испугался. Теперь Коломойский на него сердит, а СМИ олигарха с упоением рассказывают, как президент «сглотнул».

В общем, Коломойского Зеленский разочаровал, а «соросят» не очаровал. Да и народ вряд ли будет рад тому, что президент продемонстрировал слабость в конфликте с представителями внешнего управляющего Украиной.