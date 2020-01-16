Янтарь, фазенды, рабы. Заповедник достоинства возле европейской границы

В Украине процветает теневой рабский труд под контролем вооруженных бандитских групп

Осенью 2014 года украинские блогеры оживленно комментировали слова главы сельсовета села Степановка, расположенного в Шахтерском районе Донбасса. Он сообщил журналистам о разговорах украинских добробатовцев, которым пообещали за войну «по клочку земли и по два раба». Тогда это казалось патриотической общественности смешным, а сетевые лидеры мнений игриво спрашивали у себя в блогах, где они могут получить причитающихся крепостных ватников?

Однако прошло пять лет, и проблема рабства в полный рост обозначила себя в государстве победившего достоинства и свободы. Речь идет не только о проекте нового трудового кодекса, который низведет в рабское состояние миллионы наемных работников, поставив их в полную зависимость от хозяев. Помимо этого в Украине растут масштабы теневой торговли людьми, которых похищают криминальные группировки, используя их труд или продавая невольников в сексуальное рабство. А государство не может остановить их деятельность, да в сущности и не прилагает для этого каких-то особых сил. Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

15 января в Олевском районе Житомирской области разоблачили вооруженную до зубов группировку, которая держала в рабстве семерых мужчин. Их вербовали на различные виды работ, а затем отбирали документы, лишали свободы и заставляли бесплатно трудиться на своих похитителей. При этом один из схваченных преступниками рабов является гражданином Белоруссии, что предает этому инциденту международное измерение.

«Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для угнетения их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого «проживания» и «работы», незаконными действиями пресекали попытки сопротивления», — рассказывается об этом в сообщении областной прокуратуры. Рабов банально запугивали — и это было несложно, поскольку бандиты имели в своем распоряжении целый арсенал разнообразных вооружений, включая огнестрельное нарезное оружие, гранаты, взрывчатку и боевые ножи.

Судя по многим признакам, похищенных людей использовали на местных янтарных приисках, которые уже шестой год крышуют хорошо вооруженные группировки националистов. Их влияние в нелегальной янтарной зоне огромно — до такой степени, что северные районы правобережного украинского Полесья иронически именуются «янтарной республикой». Захватывая «ясырь», в основном одиноких, часто больных людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, бандиты используют их для тяжелого физического труда, заставляя копать ямы в глиняных и песчаных почвах украинских «клондайков» и заниматься прочей черной работой. Русский янтарь: урок для Украины © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Добыча янтаря приносит местной мафии огромные прибыли. Однако рабы получают за это только кров и еду. При этом, как сообщается в упомянутом заявлении прокуратуры, их все равно содержали «в ненадлежащих условиях проживания и питания», что создавало реальную угрозу для жизни невольников, которых использовали в качестве расходного материала. И совершенно не ясно, сколько таких людей могли закончить свою жизнь в рабстве, упокоившись на дне какой-то безвестной янтарной «копанки». Ведь пропавших бездомных и социально незащищенных людей обычно никто не ищет.

Освобождение этих жертв во многом стало результатом счастливого стечения обстоятельств. Криминальные янтарные старатели, среди которых немало людей с боевым опытом, являются полновластными хозяевами незаконно обустроенных приисков. До такой степени, что иногда выставляют на лесных дорогах украшенные черно-красными флагами блокпосты, чтобы там не шатались случайные и посторонние лица. А местные правоохранительные органы глубоко коррумпированы, имея свою долю в масштабном теневом бизнесе.

В этой ситуации нет ничего необычного, и она не является спецификой полесского региона. География использования рабского труда широка. Так, в прошлом году в стране разоблачили целую систему фальшивых «реабилитационных центров», под прикрытием которых украинцев держали в трудовом рабстве.

«Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров — в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Полицейские установили двенадцать участников преступной схемы во главе с организатором, их подозревают в незаконном лишении свободы людей. Из рабства освобождены около 100 человек», — рассказывается об этом в официальном сообщении украинского МВД.

Аналогичную группировку раскрыли и под Одессой, где сотни невольников принудительно работали на частных плантациях и полях в рамках становления «аграрной сверхдержавы».

«Как установлено в ходе предварительного расследования, заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины — владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области. В течение 2015-2018 гг. на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находящихся в уязвимом состоянии и не имевших постоянного места жительства. Завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у рабов отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их вселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины, так и женщины. При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестоко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем», — говорится об этой человеческой трагедии в очередном документе украинской прокуратуры. Причем среди охраны этого коммерциализированного концлагеря также были отмечены представители парамилитарных групп ультраправых. Янтарь раздора: В Ровенской области более 200 человек атаковали полицейских © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Исследование Международной организации по миграции Украины, опубликованное накануне Нового года, констатирует, что от незаконной торговли людьми пострадало более четверти миллиона украинских граждан. Однако это только верхушка криминального айсберга. Правоохранители сами подтверждают, что реальные объемы теневого рабовладельческого рынка гораздо больше, чем это учитывает статистика. И они будут расти дальше — по мере обнищания Украины, где будет расти число опустившихся, готовых на все людей. И шутки по поводу донецких рабов будут очень печально звучать на фоне этих мрачных реалий.