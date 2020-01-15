Во вторник, 14 января, Украина огрызнулась в ответ на выдвинутое Израилем официальное обвинение Киева в прославлении лиц, ответственных за холокост. МИД Украины заявил, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. Такое впечатление, что министерства иностранных дел Израиля и Украины говорят о разных странах

На самом деле они просто живут в разных реальностях. В Израиле никогда не поймут, что с точки зрения «правильного» (национально-сознательного) украинца — убийство евреев (не говоря уже о каких-то иных формах ущемления) не является преступлением, а холокост и вовсе придумал Гитлер, украинцы же, прибалты и поляки просто вели привычный образ жизни.

В каком-то смысле они (национально-сознательные украинцы) правы. Действительно, для Германии иррациональная ненависть Гитлера к евреям — неприятный исторический эксцесс, не являющийся характерным для немецкого народа в целом. А вот на бывших землях Речи Посполитой (Польша, Прибалтика и Украина) евреев ненавидели всегда и, как только эти территории выпадали из жёсткой системы имперского управления (неважно, российской или советской, германской или австрийской), коренное население начинало с увлечением очищать «Богом данную землю» от евреев. Причём это не всегда было государственной политикой (современное украинское государство действительно формально не проводит антисемитскую политику), но всегда являлось любимым народным занятием.

Немцы не успели занять Львов, а украинцы уже устроили в городе еврейский погром. Поляки громили евреев и до Второй мировой войны, а после неё практически ликвидировали польскую еврейскую общину, выдавив евреев из страны. И даже великий интернациональный СССР не смог им помешать. Еврейскими погромами на Украине сопровождались действия всех сторон во время Гражданской войны 1918-1920 годов. Красные громили меньше всех, поскольку были наиболее дисциплинированы. Относительно дисциплинированные белые по количеству погромов шли вслед за красными. Зато петлюровцы, махновцы и прочие бандиты громили где могли, когда могли и как могли.

Я не случайно подчёркиваю, что чем выше был уровень дисциплины в армии, тем меньше было еврейских погромов. Банды и недисциплинированные армии представляют из себя не скованный условностями закона вооружённый народ — народ, сам ставший властью и живущий в соответствии со своими представлениями о том, как должно жизнь организовывать. Таким образом, можно сказать, что антисемитизм является родовой чертой народа Украины, как и других народов, населявших территорию бывшей Речи Посполитой.

Обратившись к известной нам истории, легко убедимся, что это не преувеличение. Настоящей резнёй евреев сопровождалась «освободительная война» под предводительством Богдана Хмельницкого. Под корень вырезали евреев, как, впрочем, и поляков, Гонта и Железняк. Великий Гоголь, очень точно передающий в своих произведениях украинскую народную душу, описывает, как запорожцы на Сечи, решив начать войну с Польшей, первым делом устраивают еврейский погром.

Эта ненависть к евреям объясняется занимаемым ими местом в социальной организации Речи Посполитой. Большая часть управляющих имениями магнатов была из числа евреев. Они же содержали шинки и корчмы. Простой украинский или польский пейзанин никогда в своей жизни не сталкивался с Вишневецкими, Острожскими, Потоцкими, Конецпольскими, Замойскими. Для него символом жесточайшей эксплуатации был еврей, на него и выливалась вся ненависть народа к правящему классу.

Особенностью Украины является дополняющая традиционную юдофобию не менее острая полонофобия и русофобия. Это объясняется тем, что поначалу украинцы являлись не этнической группой, а сословием. Посполитый, малоросс, украинец был прежде всего крестьянином, как правило крепостным, подверженным всем ужасам польского крепостничества, по сравнению с которым русское или австрийское (отменённое только в 1848 году, всего на 13 лет раньше русского) крепостное право было санаторием. Городское же население, бывшее в понимании крестьянства целиком «панами», состояло из русских, евреев и поляков. На него и выплёскивалась вся народная ненависть к эксплуататорам. Но за русскими и поляками стояла государственная власть, поэтому их резать можно было только в периоды смут, бунтов и гражданских войн. Кстати, Булгаков прекрасно описывает, как петлюровская, преимущественно крестьянская, армия резала русское население Киева (офицеров, юнкеров, студентов, интеллигенцию) с не меньшим задором, чем еврейское. Евреи были чужими для любого государства, контролировавшего данные территории. Поэтому на погромы, устраиваемые коренным населением, смотрели сквозь пальцы (как на метод выпускания пара).

Этот столетиями накапливавшийся антисемитизм настолько глубоко въелся в народную душу, что продолжает существовать и в изменившихся условиях. На Украине евреи давно полностью интегрированы в общество, больше не представляют из себя отдельной социальной группы, а после длительного периода советского атеизма большинство из них не исповедают иудаизм. Тем не менее, когда я в 1990 году, обучаясь в Киевском университете, случайно встретил на улице свою одноклассницу, она мне сказала, что поступала и училась в Ростове, поскольку, будучи еврейкой, испытывала трудности при поступлении в вузы на территории Украины. Конечно, масса евреев закончила украинские вузы и советская национальная политика формально не различалась на русских и украинских территориях. А вот глубинное народное отношение отличалось и очень сильно.

В Польше же и вовсе евреев уже практически нет, а антисемитизм есть.

Таким образом, антисемитизм на Украине действительно, как указывает украинский МИД, не является государственной политикой. Действительно еврей на Украине может быть и президентом, и премьером, и народным депутатом. Но бытовой, народный антисемитизм является неотъемлемой частью украинства. У Украины действительно нет таких героев (кроме советских, от которых она отреклась и которых декоммунизировала), которые не были бы антисемитами.

То, что израильское дипломатическое ведомство считает государственным попустительством антисемитам, на самом деле является следствием критического ослабления украинского государства. Вместе с государством исчезают не только канализация и водопровод, но и регулярная юстиция, народ начинает жить в соответствии с вековыми традициями, в рамках которых еврейские погромы являются столь же естественным явлением, как смена времён года. Еврейский погром является настолько необходимым признаком украинства, что они будут происходить даже в том случае, если на Украине не останется ни одного еврея. Тогда «национально-сознательные» будут сами определять, кто у них еврей, чтобы было кого громить.

Сегодня евреи на Украине живут относительно спокойно только потому, что народная ненависть сконцентрирована на русских. «Война с Россией», поиски «ватников», «сепаров» и «пятой колонны» временно отвлекли украинцев от любимого занятия. Но государство слабеет, «москали» всё никак не являются на войну, донецкие «сепары» несколько раз остригли шедших к ним за шерстью «одвичных лыцарив», «пятую колонну» уже извели практически под корень (теперь агентами ФСБ, ГРУ и Путина «герои майдана» назначают друг друга), а евреи остаются. Так что начало погромов — дело времени, а не принципа. На месте днепропетровского раввината я бы не в «жидобандеровцев» играл, а дружины самообороны организовывал. Пока время есть.