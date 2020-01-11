Я бы не хотел чтобы читатели рассматривали нижеследующий материал как весёлый стёб. В ещё меньшей мере это является строгим выверенным прогнозом будущего. Это лишь один из вариантов нашего общего будущего в ближайшие пятьдесят лет. Исходя из известных нам на сегодня фактов и тенденций, вариант данный весьма вероятен

Но для строгой корректности уравнения не хватает ещё нескольких величин, параметры которых станут известны не раньше, чем лет через пять (а то и десять). То есть, возможны варианты, как близкие к описываемому, так и достаточно далёкие от него.

В ближайшие десятилетия человечеству (если оно уцелеет) предстоит решать задачу создания новой глобальной политико-экономической системы, взамен современной, переживающей системный кризис, из которого, усилиями США ей уже не выбраться. Время, когда систему ещё можно было коллективными усилиями реформировать безнадёжно упущено, при этом США в бесплодной попытке продлить агонию видимости собственной гегемонии бессмысленно уничтожают уже не только экономический базис системы, но политические, финансовые, юридические механизмы, обеспечивавшие её функционирование.

Распадающаяся на наших глазах глобальная система предполагала, что нормально (относительно зажиточно) может жить лишь примерно 1/6 часть человечества (условно названная «золотым миллиардом»). Механизмы системы, пока они действовали, обеспечивали финансово-экономическое, юридическое (международно-правовое) и военно-политическое обеспечение перераспределения создаваемого человечеством продукта в пользу «золотого миллиарда». Следует отметить, что пресловутый «золотой миллиард» — это не только Запад + Япония, но ряд других стран, а также отдельные общественно-политические структуры в бедных странах, которые смогли занять востребованную нишу в обслуживании интересов глобальной системы.

Но, разваливаясь на протяжении уже двух десятилетий, система прекращает выполнять свои функции. Она оказывается не в состоянии старыми методами (оформленными в качестве норм действующего международного права) обеспечивать перераспределение ресурсов в пользу «золотого миллиарда». Всё большее их количество стало уходить так называемым догоняющим экономикам, в своё время оформленным как БРИКС (хоть теперь их значительно больше).

Коллективный Запад (США и ЕС) попытались решить эту проблему за счёт искусственной хаотизации ключевых (для международной торговли) регионов планеты: Северной Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и не вошедших в состав Запада (в ЕС и НАТО) государств Восточной Европы и Балканского региона. Хаотизация должна была привести к падению легитимных режимов (во многих случаях так и произошло) и позволить Западу действовать вне им же созданного правового поля (грабить, не стесняя себя условностями). С другой стороны, хаотизация данных регионов должна была поставить под удар жизненные интересы России и Китая — главных соперников Запада в борьбе за глобальный ресурс, дестабилизировать их изнутри и, в конечном итоге, сделать покорным инструментом в руках Запада (либо, как вариант, уничтожить их как государства).

В конечном итоге у Запада не хватило сил для завершения поначалу успешно развивавшейся операции. Усилившаяся раньше, чем Запад ожидал, Россия предупредила в 2007 году в Мюнхене, огрызнулась в 2008 году в Грузии, нанесла контрудар в 2014 году на Украине (вернув себе Крым) и, наконец, перешла в контрнаступление (первоначально с ограниченными целями) в 2015 году в Сирии. Однако США (которым тактически было выгоднее давно отступить в Сирии, оставив Россию саму разбираться с комплексом местных противоречий), немотивированно упёрлись, как немцы под Сталинградом. В результате, локальная поначалу (хоть и важная стратегически операция) переросла в глобальный конфликт, развивающийся на всём пространстве Евразии, Африки и Латинской Америки, при активном участии США, ЕС, Турции, Египта, Израиля, стран Персидского залива (включая Иран и Ирак), а также Китая, Японии и обеих Корей. И США терпят в этом конфликте поражение.

Первоначально предполагавшиеся к использованию исключительно в зоне хаотизации неправовые методы начали применяться Западом ко всем его политическим оппонентам. Более того, в конечном итоге, США монополизировали право на применение неправовых методов борьбы и стали использовать их даже против своих европейских союзников.

На сегодня единство Запада — миф. Он распался на англо-саксонскую группу (США, Канада, Великобритания), которая полностью подконтрольна Вашингтону, на «старую Европу» (Франция, Германия, Италия), которая, ощущая всё более недружественное давление США, ищет новую точку опоры в России (но пока медленно и неуверенно) и «новую Европу» (Польша, Румыния, Прибалтика и примкнувшая к ним Украина), которая стремится выслужиться из простых холопов в обер-лакеи Америки, скрупулёзно отстаивая интересы США. «Новая Европа» также приняла на вооружение американский принцип вседозволенности. Только, не имея военной силы и экономического веса для силового давления на оппонентов, эти страны занялись историческим и финансово-экономическим сутяжничеством, пытаясь за счёт подачи многомиллиардных исков в подконтрольные американцам международные суды, зарабатывать на неправосудных политических решениях.

Только за последние три-четыре дня:

1. Американцы официально потребовали от Ирака заплатить за построенную ими для удобства собственных оккупационных сил на его территории военную базу.

2. Сейм Польши утвердил национальную версию истории, отклоняться от которой запрещено (в том числе и иностранным учёным и политикам), возложив на СССР (то есть на Россию, как его правопреемницу) ответственность за развязывание, совместно с Рейхом, Второй мировой войны.

3. «Нафтогаз Украины» возобновил иск к России в международном суде в Гааге по поводу утраченного в Крыму имущества.

Начнём с последнего, тем более, что многие эксперты уже заявили, что «Нафтогаз» нарушил своё обязательство перед «Газпромом». На самом деле это не так. С «Газпромом» у «Нафтгаза» шли споры по поводу духа и буквы подписанных контрактов. «Газпром» пошёл на очень серьёзную уступку, когда признал неправосудное решение Стокгольмского арбитража и выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд. дол. Эта уступка может «Газпрому» ещё аукнуться. Но пока что его проблемы с «Нафтогазом» улажены.

В этом иске интересно другое. Частная компания («Нафтогаз», кстати, уже не первый, есть более мелкие украинские компании, выигравшие процессы) подаёт иск к государству по поводу его законных действий на своей суверенной территории. До недавних пор в международной юстиции соблюдался принцип равенства тяжущихся сторон. Исключение составляли только суд по правам человека (где гражданин мог подать иск против своего государства), а также разного рода трибуналы по военным преступлениям, которые в отдельных случаях могли объявить преступными не только конкретных людей или организации, но и правящий режим целиком.

Государства же выясняли друг с другом территориальные споры (включая границы исключительных экономических зон), а также решали экономические споры в рамках ВТО. В случае, если какая-то территория оспаривалась, по умолчанию принималось право контролирующего её государства на реализацию там любых (не нарушающих международное и гуманитарное право) мер политического и экономического порядка. Таким образом, например, не признавая вхождение Прибалтики в состав СССР де-юре, США де-факто не пытались ни сами оспорить суверенные права советского правительства, ни принять в своих судах иски каких бы то ни было частных компаний к СССР.

Однако в последние 2-3 десятилетия, как национальные, так и международные суды спокойно принимают иски частных компаний к суверенным государствам, мотивируя свои действия защитой права частной собственности. Ошибкой России было признание юрисдикции подобных судов, но свершилась эта ошибка ещё в романтический период отношений постсоветской России с Западом, когда в Москве многие искренне верили, что создан справедливый мир с едиными правилами игры для всех. Очевидно, что после 2014 года международная юстиция стала настолько ангажированной и настолько подконтрольной США, что если перехватить контроль над международной судебной системой не удастся, то надо в ближайшие год-два полностью отказываться от её признания. Иначе скоро от России потребуют компенсаций потомки генуэзцев, погибших в составе войск Мамая на Куликовом поле, или потомки шляхты Великого княжества Литовского, утративших имущество, в результате «московской оккупации» Смоленска.

Но во всей этой истории (с судами, компенсациями и собственными версиями истории) есть и ещё один аспект. США и стайка «подхрюкивающих» шакалов могли куражиться до тех пор, пока единственному гегемону вообще никто был не указ. Ситуация, однако, быстро меняется. Американцы ещё успешно гадят по мелочам (вроде затягивания строительства «Северного потока — 2»), но теряют контроль над стратегическими территориями (Ближний Восток). Россия уже сейчас не просто проводит активную внешнюю политику, но вытесняет США с ключевых стратегических позиций на планете.

Сегодня международная активность Москвы набирает обороты медленно. В стране находится у власти команда, помнящая как развалился от имперского перенапряжения СССР и видящая как по тому же пути двигаются США. Это команда, восстановившая Россию за счёт крайне осторожной, выверенной до миллиметра, ресурсосберегающей внешней политики, команда, накапливавшая ресурсы, а не сжигавшая их в топке имперских амбиций.

Но, через 10-15 лет Россией будут править другие люди. Не другой президент, а именно другая команда. Это будут люди, чьё становление как политиков пришлось на период бурного роста российской мощи и авторитета, люди, которые во многом разделяли с обществом горячее желание «взять и врезать супостату», который нас обижает. У них в руках будет самая мощная в мире армия, стабильная самодостаточная экономика, огромный международный авторитет России и накопленные гигантские финансовые резервы.

Возможно эти люди продолжат прежнюю осторожную политику. Но, как правило, после Анастасия (стабилизатора и накопителя) приходит Юстиниан (экспансионист и транжира). Так что с высокой долей вероятности через лет пятнадцать Россия будет проводить активную агрессивную внешнюю политику. Китай, кстати, тоже. И многочисленные союзники новых гегемонов будут биться в пароксизме ненависти к так долго обижавшим их США и особенно доверенным американским шакалам и требовать для них наказания, с использованием ими же созданных механизмов.

Когда-то давно я писал, что всё меняется и возможно наши дети или внуки застанут тот день, когда иракская оккупационная армия принудит американцев судить и повесить своего собственного (американского) президента. Сейчас это уже не кажется таким уж вовсе невозможным вариантом будущего. Но новые гегемоны, как правило сильны и благодушны, так что до физической расправы дело, скорее всего не дойдёт. А вот перекачку ресурса в пользу победителя никто не отменял. И самое верное дело здесь — международные суды. Поди потом, оспорь решение хоть через сто лет. Это же не какой-то «оккупант» придумал, а независимый суд решил.

Сейчас прибалты пытаются выставить нам счета за события 1940-1990 годов. Израиль пытается раздеть Польшу до нитки, выдвигая претензии на имущество евреев, изгнанных из Польши и убитых, как немцами, так и поляками в 30-е — 40-е годы (в том числе до и после 2-й мировой войны). Сами поляки требуют от немцев многомиллиардных репараций за Вторую мировую войну и оккупацию (хорошо ещё о разделах Речи Посполитой пока не вспоминают). Американцы требуют оплатить их оккупационные услуги не только от Ирака, но и от европейцев.

Все они одними своими претензиями создают опасный для себя прецедент. Как уже сказано, через каких-нибудь лет пятнадцать они могут столкнуться с совершенно не похожей на нынешнюю позицией гораздо более сильной, чем сейчас Россией, при том, что сами окажутся значительно слабее. С позицией циничной, холодной и меркантильной. И российское общество, и власть к тому времени будут вполне готовы сказать: «Раз вы не хотели жить по закону, как предлагали мы, поживите в системе беззакония, которую создали вы».

Сложно ли американцам предъявить счета на триллионы: начиная от уничтожения индейцев и бизонов, до постоянных агрессивных войн, атомной бомбардировки Японии, принуждения СССР к гонке вооружений (которая ввергла его в непродуктивные расходы)? Да мало ли что можно придумать. Одна Мексика может потребовать триллионы за пользование отторгнутыми от неё землями и за труд мексиканских гастарбайтеров на американскую экономику.

И если американцы требуют оплатить свою оккупацию от Ирака и Западной Европы, то почему Россия не может потребовать заплатить за оккупацию от тех бывших постсоветских и постсоциалистических стран, которые постоянно говорят о русской (или советской) оккупации? Данные о том, сколько СССР вкладывал в страны СЭВ и какие трансферты шли из союзного бюджета в республики полностью сохранились в архивах. Так что доказательная база налицо. Причём «военные базы» (в отличие от американского случая) займут в списке абсолютный мизер. В основном это будут построенные или восстановленные заводы, города, школы, больницы, ВУЗы, фермы, научные институты и т.д.

И за трёхсотлетнюю оккупацию русских земель с Польши и Литвы можем потребовать. Документы, которые свидетельствовали бы, что за время владения Смоленском и другими русскими городами они что-то построили нет, а вот сколько и чего они уничтожили в том же Смоленске при многочисленных осадах, штурмах и захватах достаточно скрупулёзно (хоть и не полостью) перечислено.

И англичанам есть, что предъявить. Они утверждают, что мы «хайли-лайкли» Скрипалей отравили, а Лесков писал, что они Левшу споили и он в результате умер (а знатный был мастер). Причём у нас ссылка будет, хоть и на художественную, но всё же историческую литературу, а у них только на какой-то интернет.

Вообще, как показывает нынешняя деятельность американцев, если у тебя достаточно сил и наглости, можешь об обосновании своих действий не задумываться — просто сразу требуй деньги (сколько надо, столько и требуй).

Пока Россия ничего не требует. Но меняются времена, меняется общественное мнение, приходят новые политики (желающие, кстати, показать, что они куда круче предшественников). А прецеденты-то уже созданы, обиды нанесены, враждебность разбужена.

И особенно это касается наших дорогих приграничных лимитрофов. США-то ладно — они далеко и у них есть ядерное оружие, может быть они как-нибудь и отсидятся. А эти-то на что рассчитывают?

Ведь их даже захватывать никто не будет. Будут просто устанавливать контроль. Потому, что уже сейчас их поведение создало в российском обществе толстую и постоянно расширяющуюся прослойку людей, которые считают, что земли-то, политые кровью предков вернуть надо, а вот с народишками, которые эти земли населяют, жить вместе не хочется. И эти настроения вполне коррелируют с невозможностью обеспечить одинаково высокий уровень жизни всей планете. Кто-то должен жить плохо, чтобы кому-то жилось хорошо.

Почему бы России не установить на заражённых вирусом русофобии восточноевропейских территориях (включая постсоветские) своего рода санационный режим. Определить кто сколько должен, начиная со времён царя Гороха. Оформить это в виде решений международных судов. Решениями тех же судов назначить в соответствующие государства временную администрацию, задачей которой будет выкачивание ресурсов, а за населением сохранить гражданство их государств (превращённых в подмандатные территории).

Предусмотреть, в качестве меры поощрения возможность получения российского гражданства (но установить квоту в 5-10 тысяч паспортов на миллион населения в год, что позволит паспортизировать всех лет за сто-двести). Для получения гражданства обязать сдать экзамен по русскому языку, истории России и её политической системе.

На фоне прогрессирующей нищеты и беспросветности собственных территорий, получение российского паспорта станет пропуском в нормальную жизнь. За него будут бороться. Чтобы дети могли выучить русский язык и историю (получив, таким образом, путёвку в нормальную жизнь), будут сами, за свой счёт создавать русские школы и переформатировать под них бывшие национальные.

Скажете, что это жестокая, унижающая человеческое достоинство политическая модель? Но она куда гуманнее, чем институт неграждан в Прибалтике или преследования русского языка теми же прибалтами и украинскими нацистами. Человеку даётся свободный выбор. Его никто ни к чему не принуждает. Хочешь приобщиться к богатствам российской цивилизации — приобщайся. Нет — ходи в национальную школу и строй национальное государство, как выплатите дани-подати за триста лет, так сразу получите полный суверенитет. Если к тому времени будет кому получать.

Главное же, что все составляющие этой системы: институт неграждан или неполноценных граждан, требования заплатить за существующие только в их воображении исторические обиды, международные суды, удовлетворяющие самые бредовые иски — уже созданы, причём не нами, а Западом. Нам осталось только использовать все эти «демократические» наработки с пользой для себя.

Так что, Западу, а особенно лимитрофам надо молиться, чтобы Россия отказалась участвовать в судебных фарсах и начала создавать на месте уничтоженной им системы международной юстиции, что-то нормально работающее и справедливо судящее. Потому, что если Россия решит просто воспользоваться тем, что есть, то будет очень плохо. Ибо русский человек привык доводить до совершенства даже придуманные другими системы, а планы перевыполнять. Если он займётся усовершенствованием западной системы выкачивания ресурсов, то выкачает 200% и ещё будет сокрушаться, что мало и думать, как бы остаточек подобрать.