Дурная наследственность: людоедство как признак дикости

«Герои Украины» в эсэсовской форме давно не экзотика, но важный признак борцов за «самостийность» — многие прославляемые ныне чины ОУН (Организации Украинских Националистов)* проходили службу в дивизии СС «Галиция» и других гитлеровских подразделениях. Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Один из идеологов данной государственной политики, экс-директор Института национальной памяти, а ныне депутат Верховной Рады Владимир Вятрович утверждает: «ОУН стала самым успешным политическим проектом украинцев в прошлом столетии». И действительно, если говорить о массовом убийстве мирных жителей и плановой организации геноцида, то ОУН и его боевому крылу УПА* реально мало равных.
Весной 1941 года, в преддверии нападения Гитлера на Советский Союз, бандеровцы продумали и поставили перед собой конкретные боевые задачи, сформулированные в целом ряде документов. Например, пункт 17 «Постановления II Большого съезда ОУН» (апрель 1941 года): «ОУН борется с жидами как опорой московско-большевистского режима». В «Указаниях революционного провода ОУН» Бандеры, составленного для организационного актива в Украине (май 1941 года), раздел «Очищение земель от враждебного элемента» в пункте 15 гласит: «Во время хаоса и замешательства можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и жидовских деятелей, особенно поклонников большевистско-московского империализма».
В тех же указаниях есть раздел «Политика в отношении меньшинств»: «п. 16. Национальные меньшинства делятся на: а) дружественные нам, то есть члены до сих пор угнетенных народов; б) враждебные нам, москали, поляки, жиды. Жидов изолировать, устранить из руководства, чтобы исключить саботаж, тем более москалей и поляков. Если будет непреодолимая нужда оставить, например, в хозяйственном аппарате жида, поставить ему нашего милиционера над головой и ликвидировать за наименьшую провинность. Руководителями отраслей жизни могут быть только украинцы, а не чужинцы-враги. Ассимиляция жидов исключается».
Инструкция Службе безопасности ОУН (из «Указаний для организационного актива на период войны») гласит: «При создании нового революционного порядка должны быть обезврежены жиды, как индивидуально, так и как национальная группа». Указания на первые дни вторжения выглядят так: «п. 6. Все жиды должны немедленно зарегистрироваться в команде Народной милиции; п. 7. Все граждане села (местности, колхоза, фабрики) обязаны выдать команде Народной милиции спрятанных красноармейцев и жидов».
Вот ещё пара выдержек из этих обширных «инструкций», подготовленных и распространённых среди активистов ОУН в мае-июне 1941 года, аккурат перед нападением Гитлера: «Распространять среди красноармейцев лозунги такого типа: "Сталинские и жидовские комиссары — первые враги народа! Не верьте, что улучшится ваша доля, когда придет коммунистическая революция во всей Европе. Это брехня жидовских злодеев, которые вас дурили вместе с москалями. Марксизм — жидовская выдумка. Московско-жидовская коммуна — это враг народа!"» Там же: «Своевременно подавать такие указания и призывы во время взрыва войны: "Уничтожайте штабы, стреляйте москалей, жидов, политруков. Это самые большие враги народа! Без московско-жидовской коммуны каждый будет хозяином! Смерть московско-жидовской коммуне!"».
Как известно, украинские националисты (организованные в отдельные батальоны, диверсионные и пропагандистские группы) оказывали большое содействие гитлеровским войскам. Получив в свои руки право истреблять неугодных, они немедленно воспользовались заранее подготовленными «инструкциями». Характерна мотивация «национальных героев», о которой писал в своём дневнике Сидор Ковпак (3-5 июля 1943 года) на основании допроса пойманных его партизанами националистов-полицаев: «С приходом немцев все кулачье вступило в украинскую полицию, потому что можно было грабить евреев. Награбленное у евреев барахло было продано и пропито. Время идет, евреи перебиты, жрать, пить надо, но за что? Немцы посадили полицию на паек — 500 [граммов] хлеба, прижали, стали бить. Полиции это не понравилось. Она бежит в лес, организуется в банды (рой, чета, сотня, курень, полк) — и нападает на невооруженных поляков. Жгут села, убивают и режут народ, забирают хлеб, мясо, сало и все имеющиеся продукты и тикают в курень (в лес). Нажрутся и спят. Ходят панами, чего еще?»
Как раз летом 1943 года вышла тайная директива командира УПА Дмитра Клячкивского, в которой украинским националистам приказывалось «…провести широкомасштабную акцию по ликвидации польского элемента… Села, находящиеся в лесах или возле них, должны исчезнуть с поверхности земли». Так начиналась чудовищная «Волынская резня», когда по разным оценкам было убито до 80 тысяч поляков. Позже тот же «национальный герой» приказал уничтожить служивших в отрядах УПА этнических русских, а в конце 1944-го отдал приказ на ликвидацию в рядах ОУН-УПА украинцев-«схидняков» (то есть выходцев из Восточной Украины). На данный момент маньяку и садисту Клячкивскому на Украине установлены сразу два памятника — на его родине в Збараже и в Ровно.
После прихода Красной армии, согласно донесениям советского командования, «украинские националисты через свои банды, находящиеся на полулегальном положении, повели борьбу с населением, с охотой отзывающимся на призыв Советской власти. Среди местных жителей, поддерживающих мероприятия Советской власти, проводили жестокий террор. Так, например, 2 февраля бандиты забросали гранатами дом местного жителя с. Теклювка, Домбровицкого района ЦУМАНА. Сам ЦУМАН и вся его семья погибли. В с. Б. Цепевичи бандиты вырезали всю семью местного жителя МОСКАЛИК в количестве 8 человек. Также имел место ряд фактов нападения отрядов националистов, численностью до 500 чел., на воинские части и подразделения. 27 марта 1944 г. в районе с. Степань 202 ОСБ бригады НКВД обнаружил в лесу банду в 500-600 чел. В результате проведенного боя убито 436 бандитов, один взят в плен, остальные разбежались. Потери батальона составили 22 чел. убитыми. 29 апреля 1944 г. на группу красноармейцев в составе 54 чел., работавших в Межерицком районе Ровенской области по заготовке с/х продуктов, напала банда бандеровцев в количестве 500 чел. Бойцы вели бой на протяжении 5 часов, пока не подошел отряд бригады НКВД. В результате боя банда была ликвидирована: убито 250 чел., захвачено в плен 200 чел. Наши потери — 4 чел. убито, 7 ранено» (из донесения начальника Политуправления 1-го Белорусского фронта, генерала-майора Галаджева).
Не добившись успеха в боях с кадровой армией, националисты перешли к тактике террора и диверсий. Согласно данным КГБ УССР, жертв индивидуального террора и погибших в борьбе с бандеровцами военнослужащих насчитывалось более тридцати тысяч человек, в том числе бойцов Красной армии, внутренних и пограничных войск — 3199; бойцов истребительных батальонов («ястребков») — 2590; сотрудников органов внутренних дел — 1864; сотрудников органов НКГБ-МГБ — 697. Представителей органов Советской власти: депутатов Верховного Совета УССР — 2; председателей облисполкомов — 1; председателей горисполкомов — 8; председателей райисполкомов — 32; председателей сельсоветов — 1454; других советских работников — 1235. Работников партийных органов: секретарей городских комитетов — 5; секретарей районных комитетов — 30; других — 216. Работников комсомольских органов: секретарей областных комитетов — 1; секретарей городских комитетов — 2; секретарей районных комитетов — 44; других — 160; председателей колхозов и совхозов — 314.
Не щадили бандеровцы ни селян, ни прочих простых людей. Ими убито 15355 колхозников и крестьян, 676 рабочих, 1931 служащих (учителей, врачей и др.), 860 детей, стариков, домохозяек. Всего на освобождённых от немцев территориях от рук нынешних «героев» погибло 30676 человек. Это без сотен тысяч убитых евреев, поляков, белоруссов и других, имевших несчастье попасть в лапы националистов во время немецкой оккупации.
Разумеется, эту кровавую сволоту, тысячами убивавших мирных селян, учителей, врачей, скоро возненавидели все. Люди массово вступали в отряды «ястребков», занимавшихся охотой на бандеровцев. Современный львовский писатель Олег Покальчук с горечью отмечает в интервью «Украинской правде»: «Во время расцвета УПА, в 1943-44 годах, "УПАшников" было 35 тысяч. А "ястребков", которых набирали из местных, 85 тысяч. Вот вам и ответ на вопрос».
Правда, это не мешает майданному режиму прямо на наших глазах полностью переписывать прошлое. Так, в «Новейшей истории Украины для 11 класса» её автор Ф. Турченко сообщает: «В начале 1944 года УПА имела в своем составе около 100 тысяч бойцов и многочисленный подпольный актив». Более того, автор далее сообщает, что в разные годы «в УПА воевали 400 тысяч человек». Известный блогер и правозащитник Эдуард Долинский не удержался от едкого комментария о вселенском размахе бандеровского сопротивления, описанного украинским историком: «Другими словами — 40 стрелковых дивизий размещались в лесных схронах. Чтобы оценить это число, надо знать, что сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 255 тысяч человек. Кто кормил, содержал и вооружал такую ораву — не сообщается».
Увы, воспитанные на лжи молодые люди вполне искренне могут считать кровавых убийц «национальными героями», на что и заточена пропагандистская машина наследников дела Бандеры. Отсюда системное осквернение памятников воинам Красной армии, уничтожение мемориальных досок советским военачальникам и, напротив, прославление персонажей и подразделений, участвовавших в истреблении мирного населения и признанных преступными Международным Нюрнбергским трибуналом. Так, «активисты» из ультраправой организации «Карпатська сич» в нижеследующих словах поздравляют ветерана дивизии СС «Галиция»: «Ветерану дивизии СС "Галичина" Зенону Врублевскому исполнилось 92 года! Он для нас ориентир и пример для наследования в борьбе. Обещаем достойно продолжать начатое Вами дело — бороться за светлое будущее Украины и Европы». Подобных наследников дела эсэсовцев в разных уголках Украины уже десятки тысяч.
Стратегические цели украинских националистов, несомненно, остались теми же, что и 70-80-90 лет назад. Если очистить их учение от идеологической шелухи, там всё очень просто: банда бандеровцев в качестве полноправных хозяев должна безраздельно править Украиной и всем её населением. Однако время показало, что в «светлых европах» никто не собирается давать своре выродков самолично управлять стратегически важными ресурсами этой богатой территории. Кроме того, контролирующие сегодня Украину силы считают чисто этническую составляющую местного национализма устаревшей, искусственно сокращающей мобилизационный ресурс необходимого пушечного мяса.
По сравнению с эпохой Великой Отечественной войны идеология бандеровщины продвинулась далеко на восток. В рядах беснующихся на различных националистических акциях «активистов» обильно слышна русская речь, многие солдаты ВСУ на Донбассе также говорят по-русски, и даже телефонные разговоры замешанных в убийстве Павла Шеремета нациков ведутся на русском языке. Но все они являются врагами России, и в этом отношении пропагандистские успехи современных бандеровцев несомненны.
Другое дело, что мобилизация политического украинства достигнута ценой раскола и обнищания самой Украины, ставшей самым неблагополучным государством континента. Впрочем, если правящий класс Украины сей печальный факт абсолютно не интересует, то почему это должно вызвать сочувствие у окружающих государств? В морг — значит в морг.
* Организации, запрещенные в РФ