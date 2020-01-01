Дурная наследственность: людоедство как признак дикости

Во время Евромайдана в ходу был анекдот: «Штирлиц и Холмс попали на Майдан. Штирлиц схватил мегафон и кричит: «Да здравствует СССР! Дело Ленина живет!» Майдан в ответ скандирует: «Слава герою! Герою слава!» Штирлиц слезает с трибуны и говорит: — Холмс, но ведь я ожидал, что меня побьют! — Элементарно, Штирлиц! Вы же забыли снять эсэсовскую форму.

«Герои Украины» в эсэсовской форме давно не экзотика, но важный признак борцов за «самостийность» — многие прославляемые ныне чины ОУН (Организации Украинских Националистов)* проходили службу в дивизии СС «Галиция» и других гитлеровских подразделениях. Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Один из идеологов данной государственной политики, экс-директор Института национальной памяти, а ныне депутат Верховной Рады Владимир Вятрович утверждает: «ОУН стала самым успешным политическим проектом украинцев в прошлом столетии». И действительно, если говорить о массовом убийстве мирных жителей и плановой организации геноцида, то ОУН и его боевому крылу УПА* реально мало равных. И вашим, и нашим. Как Зеленский изменил закон о молодежной националистической организации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Весной 1941 года, в преддверии нападения Гитлера на Советский Союз, бандеровцы продумали и поставили перед собой конкретные боевые задачи, сформулированные в целом ряде документов. Например, пункт 17 «Постановления II Большого съезда ОУН» (апрель 1941 года): «ОУН борется с жидами как опорой московско-большевистского режима». В «Указаниях революционного провода ОУН» Бандеры, составленного для организационного актива в Украине (май 1941 года), раздел «Очищение земель от враждебного элемента» в пункте 15 гласит: «Во время хаоса и замешательства можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и жидовских деятелей, особенно поклонников большевистско-московского империализма».

В тех же указаниях есть раздел «Политика в отношении меньшинств»: «п. 16. Национальные меньшинства делятся на: а) дружественные нам, то есть члены до сих пор угнетенных народов; б) враждебные нам, москали, поляки, жиды. Жидов изолировать, устранить из руководства, чтобы исключить саботаж, тем более москалей и поляков. Если будет непреодолимая нужда оставить, например, в хозяйственном аппарате жида, поставить ему нашего милиционера над головой и ликвидировать за наименьшую провинность. Руководителями отраслей жизни могут быть только украинцы, а не чужинцы-враги. Ассимиляция жидов исключается».

Инструкция Службе безопасности ОУН (из «Указаний для организационного актива на период войны») гласит: «При создании нового революционного порядка должны быть обезврежены жиды, как индивидуально, так и как национальная группа». Указания на первые дни вторжения выглядят так: «п. 6. Все жиды должны немедленно зарегистрироваться в команде Народной милиции; п. 7. Все граждане села (местности, колхоза, фабрики) обязаны выдать команде Народной милиции спрятанных красноармейцев и жидов».

Вот ещё пара выдержек из этих обширных «инструкций», подготовленных и распространённых среди активистов ОУН в мае-июне 1941 года, аккурат перед нападением Гитлера: «Распространять среди красноармейцев лозунги такого типа: "Сталинские и жидовские комиссары — первые враги народа! Не верьте, что улучшится ваша доля, когда придет коммунистическая революция во всей Европе. Это брехня жидовских злодеев, которые вас дурили вместе с москалями. Марксизм — жидовская выдумка. Московско-жидовская коммуна — это враг народа!"» Там же: «Своевременно подавать такие указания и призывы во время взрыва войны: "Уничтожайте штабы, стреляйте москалей, жидов, политруков. Это самые большие враги народа! Без московско-жидовской коммуны каждый будет хозяином! Смерть московско-жидовской коммуне!"».

Как известно, украинские националисты (организованные в отдельные батальоны, диверсионные и пропагандистские группы) оказывали большое содействие гитлеровским войскам. Получив в свои руки право истреблять неугодных, они немедленно воспользовались заранее подготовленными «инструкциями». Характерна мотивация «национальных героев», о которой писал в своём дневнике Сидор Ковпак (3-5 июля 1943 года) на основании допроса пойманных его партизанами националистов-полицаев: «С приходом немцев все кулачье вступило в украинскую полицию, потому что можно было грабить евреев. Награбленное у евреев барахло было продано и пропито. Время идет, евреи перебиты, жрать, пить надо, но за что? Немцы посадили полицию на паек — 500 [граммов] хлеба, прижали, стали бить. Полиции это не понравилось. Она бежит в лес, организуется в банды (рой, чета, сотня, курень, полк) — и нападает на невооруженных поляков. Жгут села, убивают и режут народ, забирают хлеб, мясо, сало и все имеющиеся продукты и тикают в курень (в лес). Нажрутся и спят. Ходят панами, чего еще?»

Как раз летом 1943 года вышла тайная директива командира УПА Дмитра Клячкивского, в которой украинским националистам приказывалось «…провести широкомасштабную акцию по ликвидации польского элемента… Села, находящиеся в лесах или возле них, должны исчезнуть с поверхности земли». Так начиналась чудовищная «Волынская резня», когда по разным оценкам было убито до 80 тысяч поляков. Позже тот же «национальный герой» приказал уничтожить служивших в отрядах УПА этнических русских, а в конце 1944-го отдал приказ на ликвидацию в рядах ОУН-УПА украинцев-«схидняков» (то есть выходцев из Восточной Украины). На данный момент маньяку и садисту Клячкивскому на Украине установлены сразу два памятника — на его родине в Збараже и в Ровно.

После прихода Красной армии, согласно донесениям советского командования, «украинские националисты через свои банды, находящиеся на полулегальном положении, повели борьбу с населением, с охотой отзывающимся на призыв Советской власти. Среди местных жителей, поддерживающих мероприятия Советской власти, проводили жестокий террор. Так, например, 2 февраля бандиты забросали гранатами дом местного жителя с. Теклювка, Домбровицкого района ЦУМАНА. Сам ЦУМАН и вся его семья погибли. В с. Б. Цепевичи бандиты вырезали всю семью местного жителя МОСКАЛИК в количестве 8 человек. Также имел место ряд фактов нападения отрядов националистов, численностью до 500 чел., на воинские части и подразделения. 27 марта 1944 г. в районе с. Степань 202 ОСБ бригады НКВД обнаружил в лесу банду в 500-600 чел. В результате проведенного боя убито 436 бандитов, один взят в плен, остальные разбежались. Потери батальона составили 22 чел. убитыми. 29 апреля 1944 г. на группу красноармейцев в составе 54 чел., работавших в Межерицком районе Ровенской области по заготовке с/х продуктов, напала банда бандеровцев в количестве 500 чел. Бойцы вели бой на протяжении 5 часов, пока не подошел отряд бригады НКВД. В результате боя банда была ликвидирована: убито 250 чел., захвачено в плен 200 чел. Наши потери — 4 чел. убито, 7 ранено» (из донесения начальника Политуправления 1-го Белорусского фронта, генерала-майора Галаджева).

Не добившись успеха в боях с кадровой армией, националисты перешли к тактике террора и диверсий. Согласно данным КГБ УССР, жертв индивидуального террора и погибших в борьбе с бандеровцами военнослужащих насчитывалось более тридцати тысяч человек, в том числе бойцов Красной армии, внутренних и пограничных войск — 3199; бойцов истребительных батальонов («ястребков») — 2590; сотрудников органов внутренних дел — 1864; сотрудников органов НКГБ-МГБ — 697. Представителей органов Советской власти: депутатов Верховного Совета УССР — 2; председателей облисполкомов — 1; председателей горисполкомов — 8; председателей райисполкомов — 32; председателей сельсоветов — 1454; других советских работников — 1235. Работников партийных органов: секретарей городских комитетов — 5; секретарей районных комитетов — 30; других — 216. Работников комсомольских органов: секретарей областных комитетов — 1; секретарей городских комитетов — 2; секретарей районных комитетов — 44; других — 160; председателей колхозов и совхозов — 314. Украина как страна перманентного террора — в музеях и в жизни © Еврейские Новости

Не щадили бандеровцы ни селян, ни прочих простых людей. Ими убито 15355 колхозников и крестьян, 676 рабочих, 1931 служащих (учителей, врачей и др.), 860 детей, стариков, домохозяек. Всего на освобождённых от немцев территориях от рук нынешних «героев» погибло 30676 человек. Это без сотен тысяч убитых евреев, поляков, белоруссов и других, имевших несчастье попасть в лапы националистов во время немецкой оккупации.

Разумеется, эту кровавую сволоту, тысячами убивавших мирных селян, учителей, врачей, скоро возненавидели все. Люди массово вступали в отряды «ястребков», занимавшихся охотой на бандеровцев. Современный львовский писатель Олег Покальчук с горечью отмечает в интервью «Украинской правде»: «Во время расцвета УПА, в 1943-44 годах, "УПАшников" было 35 тысяч. А "ястребков", которых набирали из местных, 85 тысяч. Вот вам и ответ на вопрос».

Правда, это не мешает майданному режиму прямо на наших глазах полностью переписывать прошлое. Так, в «Новейшей истории Украины для 11 класса» её автор Ф. Турченко сообщает: «В начале 1944 года УПА имела в своем составе около 100 тысяч бойцов и многочисленный подпольный актив». Более того, автор далее сообщает, что в разные годы «в УПА воевали 400 тысяч человек». Известный блогер и правозащитник Эдуард Долинский не удержался от едкого комментария о вселенском размахе бандеровского сопротивления, описанного украинским историком: «Другими словами — 40 стрелковых дивизий размещались в лесных схронах. Чтобы оценить это число, надо знать, что сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 255 тысяч человек. Кто кормил, содержал и вооружал такую ораву — не сообщается».

Увы, воспитанные на лжи молодые люди вполне искренне могут считать кровавых убийц «национальными героями», на что и заточена пропагандистская машина наследников дела Бандеры. Отсюда системное осквернение памятников воинам Красной армии, уничтожение мемориальных досок советским военачальникам и, напротив, прославление персонажей и подразделений, участвовавших в истреблении мирного населения и признанных преступными Международным Нюрнбергским трибуналом. Так, «активисты» из ультраправой организации «Карпатська сич» в нижеследующих словах поздравляют ветерана дивизии СС «Галиция»: «Ветерану дивизии СС "Галичина" Зенону Врублевскому исполнилось 92 года! Он для нас ориентир и пример для наследования в борьбе. Обещаем достойно продолжать начатое Вами дело — бороться за светлое будущее Украины и Европы». Подобных наследников дела эсэсовцев в разных уголках Украины уже десятки тысяч.

Пятьдесят оттенков коричневого: вишенка на тортике Зозули © Facebook, Роман Зозуля | Перейти в фотобанк

По сравнению с эпохой Великой Отечественной войны идеология бандеровщины продвинулась далеко на восток. В рядах беснующихся на различных националистических акциях «активистов» обильно слышна русская речь, многие солдаты ВСУ на Донбассе также говорят по-русски, и даже телефонные разговоры замешанных в убийстве Павла Шеремета нациков ведутся на русском языке. Но все они являются врагами России, и в этом отношении пропагандистские успехи современных бандеровцев несомненны.

Другое дело, что мобилизация политического украинства достигнута ценой раскола и обнищания самой Украины, ставшей самым неблагополучным государством континента. Впрочем, если правящий класс Украины сей печальный факт абсолютно не интересует, то почему это должно вызвать сочувствие у окружающих государств? В морг — значит в морг.

* Организации, запрещенные в РФ