Так называемая крымская прокуратура Украины «зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», говорится в опубликованном в среду, 26 декабря, пресс-релизе ведомства

Надо полагать, когда в Крым прибудет московский поезд, будет открыто еще одно уголовное производство. Штамповать подобные дела теперь можно ежедневно — железнодорожное сообщение с материком отныне станет ежесуточным.

С формальной точки зрения это логично. Киев рассматривает Крым как часть собственной территории, и поэтому въезд на полуостров должен регулироваться украинским законодательством, с точки зрения которого Керченский мост является нелегальным коридором, грубо нарушающим украинские правила перехода границы. Но решение прокуратуры — это та активность, которую команда Зеленского вполне могла бы пригасить, поскольку в сотнях тысяч иных случаев прокурорские работники даже не думают чесаться. По-хорошему им нужно возбуждать дела каждый раз, когда становится известно о въезде того или иного лица в Крым не с украинской стороны. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

Но тогда пришлось бы работать денно и нощно, поскольку ни российские граждане, ни граждане иностранных государств не слишком обращают внимание на ограничения украинского законодательства. На полуострове проводятся международные конференции, чьи гости даже не думают скрывать своего в них участия. Что касается отдыхающих, то им счет за годы пребывания Крыма в составе России идет на миллионы. Они охотно публикуют отчеты о летнем отдыхе в социальных сетях. Каждую такую историю надо брать на заметку и начинать по ней расследование. На столь грандиозную по размаху работу, думаю, не хватит личного состава всех правоохранительных структур Украины, не говоря о прокуратуре.

Поэтому решения принимаются только тогда, когда они становятся эффектным политическим жестом. Эффективность подобных мер нулевая, но они имеют символическое значение: так Киев напоминает мировому сообществу о том, что «Крым наш».

Увы, в этой деятельности напрочь отсутствует человеческое измерение. Когда Зеленский говорит о том, что надо находить путь к сердцу крымчан или жителей Донбасса, он, по всей вероятности, имеет в виду, что необходимо продемонстрировать заботу о тех, кто опять-таки формально продолжает оставаться украинскими гражданами. «Заблудившиеся», по терминологии президента Украины, должны видеть, что о них не забыли, что к ним продолжают относиться как к своим, хотя и не слишком разумным детям. Однако уголовные дела — это как раз стратегия высокомерного отталкивания, ни в малейшей степени не учитывающего интересы людей, проживающих в Крыму.

Был в Керчи? Не был, так молчи! Швейцарский журналист рассказал Европе правду о Крыме © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Но нет, заблудших овец требовалось наказать, лишив их доступа к самым элементарным вещам, без которых человек не способен выжить. Таким был подход Петра Порошенко — он распространил его не только на полуостров, но и на Донбасс. Нынешнее же руководство говорит о береженом отношении к своим людям, пусть даже поддавшихся, по словам украинского руководства — "обману и лицемерным обещаниям со стороны России". Но тогда надо немедленно снимать блокаду, запускать железнодорожное сообщение, восстанавливать разорванные экономические и человеческие связи. Это создало бы условия если не для интеграции мятежных регионов, то хотя бы установления с ними добрососедских отношений с перспективой налаживания диалога.

Отличительной чертой нынешней украинской власти является способность ставить реальные и важные для Украины задачи, как-то: прекращение войны, налаживание отношений с Россией, защита русского языка. Однако в целом сохраняется политический курс, взятый предыдущим руководством, а некоторые его элементы даже усиливаются. И это способствует дальнейшему размежеванию между Украиной и ее бывшими территориями. Для крымчан уголовное дело против поезда из Санкт-Петербурга — лишнее напоминание о том, что Украина для них в высшей степени небезопасна. Уголовному преследованию там могут подвергнуть всякого: просто за то, что он «заблудился». Такое уже происходило неоднократно. И забыть об этом жителям полуострова не дадут.