Запрос на поддержку Украины, предчувствие большой победы над Россией на Западе скоро уйдет в прошлое и будет заменено на переживание конкретных экономических проблем. В их числе - газ, нефть, уголь и другие составляющие сытой и теплой жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Уже сейчас все громче звучат голоса, что от безоглядной поддержки Украины надо отказаться, потому что ничего хорошего для европейского будущего это не сулит. И вся прежняя политика в отношении Украины и России была ошибочна и ее необходимо пересматривать. Это не стало политическим мейнстримом, но зимой все может измениться», — сказал эксперт.

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