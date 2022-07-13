По его словам, это подтверждает то, что болевой порог у западных обществ достаточно низкий, и при серьезных экономических трудностях, которые уже на пороге Европы, там может начаться и череда политических кризисов, напрямую связанная с разыгрыванием украинской карты.
«Уже сейчас все громче звучат голоса, что от безоглядной поддержки Украины надо отказаться, потому что ничего хорошего для европейского будущего это не сулит. И вся прежняя политика в отношении Украины и России была ошибочна и ее необходимо пересматривать. Это не стало политическим мейнстримом, но зимой все может измениться», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.