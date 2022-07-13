https://ukraina.ru/20220713/1034337890.html

"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине

"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине - 13.07.2022 Украина.ру

"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине

Запрос на поддержку Украины, предчувствие большой победы над Россией на Западе скоро уйдет в прошлое и будет заменено на переживание конкретных экономических проблем. В их числе - газ, нефть, уголь и другие составляющие сытой и теплой жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

2022-07-13T04:00

2022-07-13T04:00

2022-07-13T14:13

новости

украина

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Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.

/20220712/1034337499.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина