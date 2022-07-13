"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине
"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине - 13.07.2022 Украина.ру
"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине
Запрос на поддержку Украины, предчувствие большой победы над Россией на Западе скоро уйдет в прошлое и будет заменено на переживание конкретных экономических проблем. В их числе - газ, нефть, уголь и другие составляющие сытой и теплой жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-07-13T04:00
2022-07-13T14:13
новости
украина
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Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
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новости, украина

"Зимой все изменится": эксперт сказал, почему Запад пересмотрит свое отношение к Украине

04:00 13.07.2022 (обновлено: 14:13 13.07.2022)
 
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Запрос на поддержку Украины, предчувствие большой победы над Россией на Западе скоро уйдет в прошлое и будет заменено на переживание конкретных экономических проблем. В их числе - газ, нефть, уголь и другие составляющие сытой и теплой жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:47
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«Уже сейчас все громче звучат голоса, что от безоглядной поддержки Украины надо отказаться, потому что ничего хорошего для европейского будущего это не сулит. И вся прежняя политика в отношении Украины и России была ошибочна и ее необходимо пересматривать. Это не стало политическим мейнстримом, но зимой все может измениться», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
 
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