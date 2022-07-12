Пока Россия не уничтожить всех неонацистов на планете, то она не сможет изменить мир и навести порядок, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

По его мнению, победа России на Украине — это обязательное, но недостаточное условие, чтобы РФ «могла наводить порядок в своем микрорегионе».

«Никакой Таджикистан не будет нас слушать, пока нацики будут стрелять. Надо сделать так, чтобы сначала всем стало больно, а потом мы бы навели порядок. Это даже не обсуждается. Нам кранты, если мы этого не сделаем. И если мы не введем рублевую зону, нам тоже кранты», — сказал Дробницкий.

Нацисты и воры: тонкости симбиоза © предоставлено автором

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