https://ukraina.ru/20220712/1034330231.html
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире - 13.07.2022 Украина.ру
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире
Пока Россия не уничтожить всех неонацистов на планете, то она не сможет изменить мир и навести порядок, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-12T05:45
2022-07-12T05:45
2022-07-13T11:11
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034330231.jpg?10293659101657699895
По его мнению, победа России на Украине — это обязательное, но недостаточное условие, чтобы РФ «могла наводить порядок в своем микрорегионе».По его словам, России надо научиться играть на противоречиях, «но это вообще высший пилотаж».Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20211117/1032682375.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире
05:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Пока Россия не уничтожить всех неонацистов на планете, то она не сможет изменить мир и навести порядок, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру