«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире

«Никакой Таджикистан не будет нас слушать, пока нацики будут стрелять. Надо сделать так, чтобы сначала всем стало больно, а потом мы бы навели порядок. Это даже не обсуждается. Нам кранты, если мы этого не сделаем. И если мы не введем рублевую зону, нам тоже кранты», — сказал Дробницкий.