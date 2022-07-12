«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире - 13.07.2022 Украина.ру
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«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире - 13.07.2022 Украина.ру
«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире
Пока Россия не уничтожить всех неонацистов на планете, то она не сможет изменить мир и навести порядок, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-12T05:45
2022-07-13T11:11
новости
россия
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По его мнению, победа России на&nbsp;Украине&nbsp;&mdash; это обязательное, но&nbsp;недостаточное условие, чтобы РФ &laquo;могла наводить порядок в&nbsp;своем микрорегионе&raquo;.По его словам, России надо&nbsp;научиться играть на&nbsp;противоречиях, &laquo;но&nbsp;это вообще высший пилотаж&raquo;.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;&nbsp;
/20211117/1032682375.html
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия

«Чтобы сначала всем стало больно»: эксперт рассказал, как Россия сможет установить свой порядок в мире

05:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк22 августа - "День флага России"
22 августа - День флага России - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Пока Россия не уничтожить всех неонацистов на планете, то она не сможет изменить мир и навести порядок, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его мнению, победа России на Украине — это обязательное, но недостаточное условие, чтобы РФ «могла наводить порядок в своем микрорегионе».
«Никакой Таджикистан не будет нас слушать, пока нацики будут стрелять. Надо сделать так, чтобы сначала всем стало больно, а потом мы бы навели порядок. Это даже не обсуждается. Нам кранты, если мы этого не сделаем. И если мы не введем рублевую зону, нам тоже кранты», — сказал Дробницкий.
17 ноября 2021, 17:41
Нацисты и воры: тонкости симбиозаУльтраправые в Украине безнаказанно издеваются над людьми, а чиновники могут безнаказанно воровать
По его словам, России надо научиться играть на противоречиях, «но это вообще высший пилотаж».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
 
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