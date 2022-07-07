Украина продолжает обстреливать российские территории, пограничные области. В последние дни досталось Курской и Белгородской, есть убитые и раненые. Является ли это той самой красной чертой, после которой Москва перейдет к обстрелу украинских центров принятия решений, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета Федерации Игорь Морозов

Медведев назвал США «псами войны» с «отвратительным лаем» © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме уже недвусмысленно дал понять, какие именно ответные меры Москва готовит для киевского режима.

«Он (Путин — ред.) абсолютно прав, потому что это очень серьезное решение, потому что оно объективно выводит СВО на совершенно иной уровень. Ликвидация центров принятия решения, которые не обязательно только на Украине — это серьезный шаг, за которым следует уже иная стратегия ведения этой операции», — сказал Морозов.

Он отметил, что специальная военная операция на Украине подошла к той самой черте, за которой Киеву нельзя не отвечать за свои действия. Поэтому, вне всякого сомнения, информация полученная об украинских командирах, убивающих граждан РФ, должна быть реализована конкретным ответом.

«Я считаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что общественное мнение здесь, в России, уже формируется, и вызывает те недоуменные вопросы, которые вы мне задали. Когда? Думаю, скоро», — сказал член СФ.

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