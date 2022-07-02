Отбор газа из некоторых подземных хранилищ в Европе связан со снижением поставок из России. Это одновременно усугубляет нехватку сырья на рынке и приводит к дальнейшему росту цен. Об этом 2 июля написали РИА Новости со ссылкой на аналитиков

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Издание сообщает, что ежесуточные темпы закачки в июне в среднем близки к 0,37 процентного пункта, что несколько ниже темпов закачки месяцем ранее.

Аналитики связывают такое положение дел с сокращением поставок трубопроводного газа из России и ростом цен на газ в Европе. По информации главы Евросоюза по климатической политике Франса Тиммерманса, с сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран ЕС, в 10-ти из них оценили ситуацию как первый из трех уровней кризиса, определенных в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.

А именно «ранние предупреждения» об угрозе дефицита поставок газа выпустили Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия.

Однако ряд государств стоит уже на пороге перехода ко второй фазе газового чрезвычайного плана. Например, Германия уже ее объявила. А также в этом списке те государства, что отказались платить за российский газ в рублях — Польша и Болгария.