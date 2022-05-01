Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве. Об этом 1 мая сообщил Telegram СК

Бойцы ВСУ такие же преступники, как и националисты — Евсеев © AP, Vadim Ghirda говорится в материале.

Там добавляется, что в городе Марганец Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали дамбу Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом подразделения российских войск. В случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч, добавляет СК РФ.

Кроме того, украинская сторона продолжает подготовку провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения ВС России. С этой целью украинские войска вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору в западном направлении, говорится в сообщении.

Украинские националисты обстреляли гражданские объекты, в том числе школу и детский сад в Киселевке, кладбище на окраине Широкой Балки, на территории которого в этот момент находились люди. В результате обстрелов погибли и пострадали мирные жители. Зданиям школы, детского сада, а также частным домам нанесен серьезный ущерб.

Следствие изучит указанные сведения и даст им уголовно-правовую оценку, а также примет меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям.