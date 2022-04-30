Мобилизация в Приднестровье — дело привычное. Однако в этом году она вполне может обрести новые масштабы, считает эксперт.
«В ближайшее время там будет объявлена мобилизация, все к этому идет. По крайней мере, заявление должно быть сделано, чтобы охладить буйные головы. Хотя Приднестровье, понятно, давно живет в этом перманентном страхе, что когда-то может случиться», — сказал он.
Ранее в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. В МИД России это расценили как попытку вовлечь регион в происходящее на Украине. А в Офисе президента Украины заявили, что готовы захватить Приднестровье по «щелчку пальцев».
Полностью интервью с Иваном Скориковым можно прочитать здесь.