Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что в ближайшее время в Приднестровье будет объявлена всеобщая мобилизация. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«В ближайшее время там будет объявлена мобилизация, все к этому идет. По крайней мере, заявление должно быть сделано, чтобы охладить буйные головы. Хотя Приднестровье, понятно, давно живет в этом перманентном страхе, что когда-то может случиться», — сказал он.

Ранее в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. В МИД России это расценили как попытку вовлечь регион в происходящее на Украине. А в Офисе президента Украины заявили, что готовы захватить Приднестровье по «щелчку пальцев».

Полностью интервью с Иваном Скориковым можно прочитать здесь.