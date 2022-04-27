Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что многие лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада. Об этом 27 апреля он написал в своем Telegram-канале

Медведев отметил, что НАТОвские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерархов различных ветвей христианства.

«Именно Россия в последние годы рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом… Однако с началом проведения спецоперации на свет Божий полезли термоядерные дегенераты. В антироссийском исступлении прибалтийские правители требуют санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси. Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину. Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан», — написал он. Медведев заочно предложил Данилову ощутить себя ответной целью © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

При этом Медведев отметил, что ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО «в науськивании киевского режима против Донбасса». В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм, по сути, выразивший понимание причин денацификации Украины.

Милитаристский настрой Вашингтона и его союзников, отметил зампред Совбеза РФ, подталкивающий Киев вести войну «до последнего украинца», встречает резкое сопротивление и видных католических теологов-пацифистов. Однако «история всё расставит на свои места и укажет, на чьей стороне правда».