В Киргизии отозвали прокатные удостоверения у трех российских фильмов, посвященных событиям в Донбассе. Сообщение об этом у себя в соцсетях разместил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Азамат Жаманкулов

Общественное объединение «Русский культурный центр "Гармония"» планировало провести в Киргизии кинофестиваль «Время правды», в ходе которого показать три фильма о боевых действиях в Донбассе — «Ополченочка» (2019), «Солнцепек» (2021) и «Донбасс. Окраина» (2019). Государственное учреждение «Кыргызтасмасы» («Киргизлента») выдало организатором прокатные удостоверения, однако, как сообщает Жаманкулов, это решение было отозвано в связи с «позицией нейтралитета» Киргизии касательно нынешних событий на Украине. Лидер ДДТ Шевчук испугался буквы Z и сорвал концерт © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики», — написал министр.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии выпустил рекомендацию к гражданам, с просьбой не надевать на массовых мероприятиях по случая Дня Победы 9 мая военную форму и костюмы с буквой Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.