Киевский режим использует заградительные отряды для предотвращения дезертирства в рядах своих силовиков. Об этом заявил агентству РИА Новости 23 апреля сдавшийся в плен старший сержант 57-й мотопехотной бригады ВСУ Михаил Янковский

Он сказал, что настроения в бригаде оставляло желать лучшего. С февраля военнослужащие не получали денежного довольствия, были проблемы с питанием.

«Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать», — заявил военный.

Затем в часть прибыли лица, которых командир представил как «группу психологической поддержки». Крашенинникова ответила, спасет ли Запад донбасскую группировку ВСУ © AP, Vadim Ghirda

«На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — рассказал Янковский.

Он объяснил, что во время боя члены этой группы следили, чтобы никто не покидал позиций, в противном случае «стреляли без предупреждения».

Также он рассказал, что старшим в группе был активист «Правого сектора» * по фамилии Вуйко, с позывным «Каратель».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске.Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки и обстрелы украинской артиллерией жилых районов Донбасса. Военный эксперт рассказал, почему на первом этапе спецоперации на Украине погибло больше тысячи российских солдат © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.

Президент РФ Владимир Путин назвал её целями защиту республик Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

По заявлению Минобороны РФ, Вооружённые силы страны на 25 марта уже выполнили основную задачи первого этапа операции, существенно снизив боевой потенциал Украины.

Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

* Организация запрещена в России