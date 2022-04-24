Он сказал, что настроения в бригаде оставляло желать лучшего. С февраля военнослужащие не получали денежного довольствия, были проблемы с питанием.

 «Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать», — заявил военный.

Затем в часть прибыли лица, которых командир представил как «группу психологической поддержки».

Крашенинникова ответила, спасет ли Запад донбасскую группировку ВСУ
Крашенинникова ответила, спасет ли Запад донбасскую группировку ВСУ
© AP, Vadim Ghirda

«На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — рассказал Янковский.

Он объяснил, что во время боя члены этой группы следили, чтобы никто не покидал позиций, в противном случае «стреляли без предупреждения».

Также он рассказал, что старшим в группе был активист «Правого сектора» * по фамилии Вуйко, с позывным  «Каратель».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске.Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки и обстрелы украинской артиллерией жилых районов Донбасса.

Военный эксперт рассказал, почему на первом этапе спецоперации на Украине погибло больше тысячи российских солдат
Военный эксперт рассказал, почему на первом этапе спецоперации на Украине погибло больше тысячи российских солдат
© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.

Президент РФ Владимир Путин назвал её целями защиту республик Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

По заявлению Минобороны РФ, Вооружённые силы страны на 25 марта уже выполнили основную задачи первого этапа операции, существенно снизив боевой потенциал Украины.

Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

* Организация запрещена в России