Киевские власти понимают, что группировке ВСУ в Донбассе грозит окружение, однако они будут держать её там до последнего, чтобы не подорвать свой имидж. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

Он отметил, что руководители киевского режима — в большей степени имиджмейкеры, чем стратеги и политологи. Они могли бы отдать приказ отступать своим войскам, чтобы не попасть в «котёл», но не будут этого делать, поскольку в первую очередь заботятся о своём имидже и рейтинге, считает Прозоров.

«Поэтому они будут держать войска до последнего… пытаясь выторговать себе время. Будут заявлять, успокаивать население Украины, говорить, что все хорошо, наши войска держатся, мы наносим поражение, вот-вот российские войска истощатся и мы погоним их обратно до границ Украины, а то и дальше», — предположил он.

UkrLeaks: Экс-сотрудник СБУ Прозоров запускает свой проект расследований © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.

Он рассказал, что с апреля 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовиков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.