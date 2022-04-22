Он отметил, что руководители киевского режима — в большей степени имиджмейкеры, чем стратеги и политологи. Они могли бы отдать приказ отступать своим войскам, чтобы не попасть в «котёл», но не будут этого делать, поскольку в первую очередь заботятся о своём имидже и рейтинге, считает Прозоров.
«Поэтому они будут держать войска до последнего… пытаясь выторговать себе время. Будут заявлять, успокаивать население Украины, говорить, что все хорошо, наши войска держатся, мы наносим поражение, вот-вот российские войска истощатся и мы погоним их обратно до границ Украины, а то и дальше», — предположил он.
Таким образом, киевский режим будет жертвовать жизнями своих солдат, чтобы побольше удержаться у власти, констатирует экс-сотрудник ВСУ.
Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.
Он рассказал, что с апреля 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовиков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.