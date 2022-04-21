Ранее на космодроме Плесецк из шахтной установки была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» со сверхзвуковыми боеголовками. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Также он подчеркнул, что это знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.
По словам Евсеева, эта ракета принципиально важная, потому что она позволяет заменить тяжелые ракетные комплексы, которые были произведены на территории Украины.
Комплекс баллистической ракеты «Сармат» размещен в Восточной Сибири, он позволяет перехватывать удары противника и нанести атаку по США со стороны южного полюса, добавил он.
«Это очень хороший ответ Западу в том смысле, что Россия точно нанесет ракетно-ядерный удар, если США решатся на войну с РФ», — сказал Евсеев.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Также он подчеркнул, что это знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.
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