Российская баллистическая ракета «Сармат» нанесет ядерный удар по США, если они объявят войну РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

Ранее на космодроме Плесецк из шахтной установки была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» со сверхзвуковыми боеголовками. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Также он подчеркнул, что это знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.

По словам Евсеева, эта ракета принципиально важная, потому что она позволяет заменить тяжелые ракетные комплексы, которые были произведены на территории Украины.

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«Это очень хороший ответ Западу в том смысле, что Россия точно нанесет ракетно-ядерный удар, если США решатся на войну с РФ», — сказал Евсеев.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире. Также он подчеркнул, что это знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.