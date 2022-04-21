Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на фоне украинского кризиса служит хорошим сигналом Западу в том смысле, что Россия точно нанесет ракетно-ядерный удар, если США решатся на войну с РФ, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Владимир Евсеев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Президент России Владимир Путин счел нецелесообразным штурм поземных коммуникаций «Азовстали» в Мариуполе, где укрылось около двух тысяч украинских боевиков, приказал заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. По оценке министра обороны Сергея Шойгу, на проведение операции потребуется три-четыре дня.

— Владимир Валерьевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как именно их там будут блокировать. Есть ли у нас уверенность в том, что они сами сдадутся?

— Штурм подземных коммуникаций «Азовстали» может привести к гибели личного состава. Понятно, что эти коммуникации имеют ограниченное количество выходов на поверхность. Самый простой способ заблокировать их — просто подорвать эти выходы и поставить около них охрану. Это потребует минимальное количество личного состава. При этом вся вина за произошедшее лежит на киевском режиме.

Судя по информации, которую мы получаем из радиоперехватов и от пленных, у них на трех человек остается одна бутылка воды. То есть самая большая проблема не в продовольствии, а в отсутствии воды, потому что без воды человек долго прожить не может. Видимо, они не запаслись водой в достаточном количестве.

Вина киевского режима еще и в том, что они обрекают на гибель не только мирных жителей, но и раненых. Там большое количество раненых, и они погибнут первыми, потому что в таких условиях им не может быть оказана никакая медицинская помощь. Там вполне возможна эпидемия, потому что я не понимаю, как они их будут хоронить.

Россия сделала все, чтобы спасти этих людей. Однако ни киевский режим, не стоящие за ними американцы и британцы ничего не сделали для спасения тех людей, которые там находятся. Причем там много британцев. В этом виноват преступный киевский режим, администрация Байдена и лично премьер-министр Борис Джонсон. Именно из-за них погибнет большое количество людей, которых можно было спасти.

— Будут ли какие-то обмены, когда они окончательно сдадутся?

— Они будут в таком состоянии, что их обменять будет невозможно. Мы не знаем, сколько из них останутся в живых, не знаем об их состоянии здоровья. Я не знаю, сколько из них можно будет вернуть к жизни. В любом случае последствия для здоровья будут катастрофическими, если это долго продлится. Я считаю решение президента Путина правильным.

— В ЛНР заявили, что силы республики вышли на границы Харьковской области. Так ли там все хорошо и как этот успех поможет в битве за Донбасс?

— Они же вышли не по всему периметру границы. Но освобождение ряда населенных пунктов может свидетельствовать о том, что началось отступление ВСУ и других вооруженных формирований. Иначе они не сдали бы эти населенные пункты. В этой связи будет иметь значение взятие Попасной, потому что это позволит окружить тех, кто находится в Северодонецке и Лисичанске, но это вопрос времени.

А сам факт отступления ВСУ свидетельствует о том, что идет их охват по внешнему кольцу. Ситуация для них усугубляется тем, что выход за пределы Донбасса делает их уязвимой целью для воздушного поражения. Местность открытая, и любой отход будет сопровождаться массовой потерей тяжелых вооружений. Что-то сломалось, что-то невозможно вывести, где-то нет топлива.

Таким образом, ситуация для всей группировки войск, которая находится на Левобережье, становится все более драматичной.

— Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина при первой возможности ударит по Крымскому мосту. Насколько от этого мы можем быть застрахованы?

— Ни от чего нельзя застраховать. Но, по некоторым сведениям, у Украины осталось не более 25 пусковых установок, и на одну такую установку приходится не больше двух ракет. Причем это дозвуковые ракеты, которые легко перехватываются.

Я вообще призвал бы не идеализировать украинское вооружение, ни оперативно-тактическую ракету «Точка-У», ни противокорабельную ракету «Нептун». Все это легко перехватывается, необходимо лишь наличие системы ПВО. Но чтобы полностью решить эту проблему, необходимо создать зону безопасности хотя бы на 120 км. Этот вопрос решится после более полного вхождения в Николаевскую область.

Другое дело, что есть риск проведение терактов на мосту. Это всегда возможно.

— С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», по этому поводу уже было много хвалебных отзывов. Насколько это действительно обезопасит нас от прямого вооруженного столкновения с НАТО?

— Эта ракета принципиально важная, потому что она позволяет заменить тяжелые ракетные комплексы, которые были произведены на территории Украины. Информация по ним была полностью передана американской стороне, поэтому для нас принципиально важно заменить их.

То, что первый старт был успешен (а именно летно-техническое испытание было наиболее важным этапом перед принятия на вооружение), говорит о том, что были эффективно проведены стендовые и бросковые испытания. Чтобы говорить о том, что ракета доработана, видимо, нужно несколько стартов. А сейчас идет постепенная доработка комплекса.

Его размещение в Восточной Сибири гарантирует от перехвата на активном участке. Кроме того, энергетика комплекса позволяет наносить удар по США со стороны южного полюса. Эта часть США слабо защищена средствами ПРО. Им придется не только усиливать противоракетную оборону на Аляске и Калифорнии, но и на юге со стороны Мексиканского залива.

Это потребует значительных финансовых затрат. Потому что инфраструктуру нужно не только создать, но и поддерживать. К тому же есть вопросы относительно ее эффективности. Учитывая, что комплекс позволяет нести большое количество средств, в том числе средств преодоления противоракетной обороны.

Это очень хороший ответ Западу в том смысле, что Россия точно нанесет ракетно-ядерный удар, если США решатся на войну с РФ.