«Если брать Европейский союз, то пока единственная мера, которую они ввели в отношении российской энергетики в пятом пакете: запрет на импорт российского рубля. Причем в объеме они указали не метрические тонны, а именно деньги — 8 миллиардов евро, что, кстати, тоже дает им возможность для маневра, сказать, что вот на восемь миллиардов запретили, а на пару миллиардов, может быть, ввести. Дальше возникает вопрос: что делать с нефтью и газом?» — сказал эксперт.
Он пояснил, что если Европа введет полноценное нефтяное эмбарго в отношении России, то, вполне возможно, Москва прекратит и поставки газа, потому что его продажа приносит меньше денег и «уже не будет смысла держаться за рынок, тогда нефтяное эмбарго превратится в нефтегазовое».
Часть западных компаний, напомнил Митрахович, готова платить по той схеме, которую предложила Россия, однако против этого выступает Европейская комиссия.
«Я не исключаю, что частично поставки могут быть остановлены, и переговоры уже будут идти об условиях возобновления. Дальше уже — кто раньше моргнет, как в игре в гляделки», — сказал специалист.
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