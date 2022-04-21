Какие последствия для самой Европы может принести нефтяное эмбарго, которым так пугают Россию? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

«Если брать Европейский союз, то пока единственная мера, которую они ввели в отношении российской энергетики в пятом пакете: запрет на импорт российского рубля. Причем в объеме они указали не метрические тонны, а именно деньги — 8 миллиардов евро, что, кстати, тоже дает им возможность для маневра, сказать, что вот на восемь миллиардов запретили, а на пару миллиардов, может быть, ввести. Дальше возникает вопрос: что делать с нефтью и газом?» — сказал эксперт.

Часть западных компаний, напомнил Митрахович, готова платить по той схеме, которую предложила Россия, однако против этого выступает Европейская комиссия.

«Я не исключаю, что частично поставки могут быть остановлены, и переговоры уже будут идти об условиях возобновления. Дальше уже — кто раньше моргнет, как в игре в гляделки», — сказал специалист.

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