Введение эмбарго на поставки газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе. Об этом сообщил на днях французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles

Юшков рассказал, кому достанется российский газ вместо европейцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Помимо этого, экономист отметил, что европейские страны допустят ошибку, если лишат себя безопасного и дешевого российского газа, а также экспорта и импорта из России. Он добавил, что в результате нехватка продуктов питания вызовет глубокие кризисы в Европе, которые можно сравнить с арабскими революциями 2011 года, начавшимися из-за подорожания пшеницы. Стоимость продуктов резко вырастет из-за глобального дефицита зерновых, подсолнечного масла и удобрений, объяснил специалист.

Валль также предрек крах евро и взрыв цен в Европе при полном отказе от российских энергоносителей.

Ранее эксперт по энергетике Иван Новески заявил, что большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой при отказе от поставок газа из России. По его словам, Чехия почти на 100% зависит от энергоресурсов из России уже более 50 лет. Эксперт предрек, что при эмбарго на российский газ уже к осени остановится основная часть чешской промышленности, в том числе заводы по производству автомобилей и стекла.