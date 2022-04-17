«Эффект от введения санкций мы в полной мере еще не почувствовали, сейчас по инерции экономика как-то движется. Поэтому полноценное перестроение и ощущение введенных санкций будет скорее ближе к лету. Постепенно по каким-то иностранным продуктам будет наблюдаться дефицит, какие-то новые российские продукты будут заходить, какие-то азиатские продукты будут появляться», — сказал Юшков.
Переходный период экономики будет длиться до конца года или дольше, а сама перестройка экономики займёт пару лет, утверждает эксперт. Мгновенного краха российской экономики, как то планировал Запад, не произошло, заключил собеседник издания.
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