"Санкционный блицкриг" Запада не удался: простые россияне ощутят эффект от санкций в полной мере только ближе к лету. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Эффект от введения санкций мы в полной мере еще не почувствовали, сейчас по инерции экономика как-то движется. Поэтому полноценное перестроение и ощущение введенных санкций будет скорее ближе к лету. Постепенно по каким-то иностранным продуктам будет наблюдаться дефицит, какие-то новые российские продукты будут заходить, какие-то азиатские продукты будут появляться», — сказал Юшков. Юшков заявил о возможности роста поставок российского газа в Азию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Переходный период экономики будет длиться до конца года или дольше, а сама перестройка экономики займёт пару лет, утверждает эксперт. Мгновенного краха российской экономики, как то планировал Запад, не произошло, заключил собеседник издания.

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