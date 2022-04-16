«Украина - не Россия», старинная польская фальшивка, доживает свои последние дни. Отделять украинцев от русских было возможно только путём насилия и обмана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Какая бы то ни было структура, называющая себя «независимой Украиной», должна быть ликвидирована в рамках спецоперации, заявил эксперт.

«Именно потому, что все остальные варианты решения уже доказали свою неработоспособность. Исходя из этого, я думаю, что бы ни говорили наши политики сейчас, окончательно вопрос будет решен именно в таком формате..Если сейчас убрать Зеленского и вместо него посадить Медведчука, то через пару недель, а то и пару дней Медведчук будет говорить то же самое, что и Зеленский», — сказал Вассерман.

В свою очередь, переговоры с киевской властью — не более, чем дипломатический трюк, который помогает дружественным России странам отдаляться от введения санкций под давлением Вашингтона. На деле спецоперация будет продолжаться до полной денацификации и демилитаризации Украины, заключил эксперт.

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