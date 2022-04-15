У России достаточно сил, чтобы завершить спецоперацию на Украине. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

«Просто силы замеряются на разные дистанции (спринт, длинная дистанция, марафон). У нас сил хватит на марафон. Мы будем перестраиваться по мере того, как будет меняться экономика и политическая система. Вне зависимости от того, уйдет на Украину год или пять лет. Просто внутренняя перестройка может быть быстрой, а может быть медленной. Сил у нас хватит. Главное, чтобы хватило воли. А воли у нас тоже хватит», — заверил Акопов.

Он отметил, что высшее политическое и военное руководство России в подавляющем большинстве едины в понимании целей и того, что от них нельзя отказаться.

«Ресурсов хватит. Мы даже не перестроились на мобилизационную экономику. Если же противостояние будет очень долгим, перестройка произойдет быстро и жестко, чтобы обеспечить нас всеми ресурсами в борьбе с Западом», — подытожил обозреватель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.