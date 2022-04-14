Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру рассказал, чего президент Украины Владимир Зеленский хотел добиться указом о боевых действиях на территории РФ и как отреагирует Россия

Инквизиция и война на истощение: Ищенко о том, кого сожгут на костре © Украина.ру

На днях в сети появилось видео, где солдатам украинской армии перед строем зачитывают указ о переносе боевых действий «на территорию агрессора». В Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в нескольких районах Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым объявлен повышенный (жёлтый) уровень террористической угрозы.