«Есть расчёт и на то, что ракетные и артиллерийские обстрелы российской территории с одной стороны ожесточат российские войска, уровень толерантности которых в отношении ВСУ и населения Украины снизится, что дало бы Киеву очередной пропагандистский козырь, а также дестабилизируют ситуацию в России, на что США также давно и бессмысленно рассчитывают. Ну а у нас ответ один: необходимо для начала как можно дальше отодвинуть линию фронта от российской территории и от территорий ДНР/ЛНР, чтобы сделать обстрелы невозможными. В конечном же итоге необходимо удушить нацистский режим в его галицийской колыбели, чтобы больше никогда США не смогли развязать междоусобную войну русских против русских, переназвав часть из них украинцами», — отметил Ищенко.
На днях в сети появилось видео, где солдатам украинской армии перед строем зачитывают указ о переносе боевых действий «на территорию агрессора». В Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в нескольких районах Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым объявлен повышенный (жёлтый) уровень террористической угрозы.