США не могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоять российской спецоперации из-за упадка собственного политического влияния. Об этом на днях заявила политолог Сэмане Экван в колонке для иранской газеты Kayhan

Безвыходное положение. США заставят Европу отказаться от российского газа — СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк мнению, Вашингтон не справился с взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире, что привело к ослаблению позиций США в международных делах, в том числе и в Европе.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — отметила Экван.

При этом политолог отметила, что заявления американских властей о нежелании открытой конфронтации с Россией — это всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей.

В конце февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.