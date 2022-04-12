В случае введения санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев могут остаться без электроснабжения. Об этом сообщило на днях чешское издание Seznam zprávy

Немецкий промышленник объяснил, почему санкции против РФ бесполезны © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Йиржи Штястны отметил, что в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России.

По его мнению, перспектива отказа от российских поставок ресурса стала энергетическим вызовом для этих государств.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — подчеркнул Штястны.

В публикации говорится, что в разных странах — от Финляндии до Болгарии — на реакторах советского образца вырабатывают около 40% производства электроэнергии.

«Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему», — считает чешский обозреватель.

Публицист заключил, что на поиск замены российским поставам ядерного топлива могут уйти годы.