Европа, скорее всего, будет вынуждена согласиться на введение эмбарго на поставки российского газа из-за давления США, несмотря на невозможность его заменить. Об этом сообщило на днях хорватское издание Advance

Запад уже признал, что заплатит за газ рублями — Юшков © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк статьи Антун Роша считает, что европейские страны оказались в безвыходном положении, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.

«Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию. Ведь если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами "эгоистично" заключает энергетические сделки с Россией», — говорится в публикации.

Обозреватель предположил, что ситуацией воспользуется президент Украины Владимир Зеленский, который первым обличит европейцев, поскольку сейчас ему «открыты все трибуны».

«США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, "еще больнее". Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту "боль" почувствует и сам блок», — обратил внимание публицист Роша.

При этом, как заключил автор статьи, в Европе есть противники санкций против российского газа. Так, против введения ограничительных мер накануне выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции должны коснуться нефти и угля, не упомянув о голубом топливе.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобной которой еще не было. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией.